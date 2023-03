Tucumán: un inspector de tránsito noqueó a un taxista que se resistió a un control

escuchar

Un video de la violenta reacción de un agente de tránsito de la ciudad de San Miguel de Tucumán se volvió viral en las últimas horas y generó un fuerte debate. En las imágenes, que muestran cuando la pelea ya había comenzado, se observa como el agente motorizado le asesta un golpe de puño con el brazo izquierdo en la cara al taxista que cae y se agarra la el rostro que, segundos después, comienza a sangrar.

El hecho ocurrió en las últimas horas en la calle Santa Fe, entre Laprida y Virgen de la Merced, y rápidamente se compartió en redes sociales. Quien tiene la reacción violenta es Emiliano Nasul, motorista de tránsito de la capital tucumana que, según la versión oficial, habría detenido al taxista tras cometer una infracción.

La explicación oficial, brindada por el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, indica que antes de la reacción de Nasul, el conductor del taxi cometió una infracción por la que fue demorado y el agente le pidió llevar el vehículo al corralón municipal.

En diálogo con diversos medios, Romero contó: “ Como el taxi estaba estacionado en Marco Paz y Laprida, que es una zona prohibida, el inspector se le acerca y le indica que estaba en infracción. Cuando le solicita la documentación personal y del vehículo, le da el carnet, la cédula verde, pero no tenía el carnet de sanidad. Es ahí cuando el inspector le dice que tenía que llevar el taxi al corralón ”.

Según la versión oficial, cuando el taxista iba hacia el playón de infractores escoltado por el agente, al frenar en un semáforo, “el taxista se baja del rodado, tira de la moto al inspector y le arrebata la documentación secuestrada”.

Esa es la parte que no se ve en el video que se viralizó. Lo que sí se ve es lo que siguió: la reacción del inspector, que es hijo de un entrenador de boxeo, que le propina un golpe en el rostro al taxista, que termina en el piso. “No debería haberlo hecho. No se justifica el hecho de violencia, más allá de que el inspector se cayó y se golpeó ”, agregó en su relato Romero.

La persona que graba la situación cuestiona la reacción del inspector, a quien le recrimina por haberle pegado al taxista. Se produjo el siguiente diálogo:

- Agente Nasul (AN): ”Me ha venido a tirar de la moto”.

- Persona que graba (PG): “Amigo, no le podés pegar así. Vos sos el ejemplo”.

- AN: “¡Pero mirá como me ha tirado de la moto!”.

-PG: “Pero vos tenés que dar el ejemplo”

- AN: “¡Me ha tirado de la moto!”.

- PG: “Yo te entiendo, pero tenés que dar el ejemplo, lamentablemente, por lo que sos”.

- AN: “Me estaba pegando”.

- PG: “Por lo que sos, tenés que dar el ejemplo”.

- AN: “¿Por qué me tengo que dejar pegar?.

- PG: “No. Pero vos cumplís una función pública que no podés hacer eso”.

- AN: “¿Me tengo que dejar pegar?”

- PG: “No, pero llamá a refuerzos y que hagan las cosas. Llamá a refuerzos ordenadamente. No podés pegarle, vos tenés que dar el ejemplo”.

- AN: “¿Qué querés que haga?”.

- PG: “Si vos sos la autoridad, ¿Quién le va a dar el ejemplo a toda esta gente?”.

- AN: “¿Qué querés que haga? ¿Que me deje pegar?”.

- PG: “No. Pero vos sos el ejemplo para nosotros. ¿Quién le va a dar el ejemplo a toda esta gente?”.

- AN: “Mirá lo que le ha hecho a la moto”.

- PG: “Eso lo cubre el seguro. Así funciona esto”.

- AN: “¿Pero por qué me tiene que pegar?”.

- PG: “Vos sos el ejemplo para nosotros”.

- AN: “Me viene a tratar de coimero y me pega encima. No papá. Me tira de la moto. No es así”.

Tras la trompada, el taxista fue trasladado a la dependencia municipal y el agente Nasul fue suspendido provisoriamente mientras se lleva adelante un sumario administrativo en su contra por este hecho y por otro similar que se viralizó también tras lo ocurrido con el conductor del taxi.

En tanto, Nasul grabó un video en el que pide disculpas por su reacción: “Soy Emiliano Nasul, motorista de Tránsito, afiliado 37.014. Soy el que se vio involucrado en el video. Quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación”.

Su explicación siguió: “ Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación. Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima ”.

El descargo cierra: “No justifico mi accionar, pero estaba asustado”.

