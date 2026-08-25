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UBA: eligieron a la nueva decana de la Facultad de Ciencias Médicas

Se trata de la profesora Claudia Negri; asumirá en marzo de 2027, al igual que el nuevo vicedecano, el Dr. Marcelo Melo

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Claudia Negri es la primera mujer en ser designada decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA
Claudia Negri es la primera mujer en ser designada decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA

En sesión extraordinaria, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) eligió por unanimidad a las nuevas autoridades que asumirán la conducción de esta casa de altos estudios a partir de marzo de 2027 y hasta 2031.

La profesora Dra. Claudia Negri fue elegida decana de la facultad, mientras que el profesor Dr. Marcelo Melo será el vicedecano. Negri es la primera mujer en ser designada decana de este centro de estudios. Además de docente universitaria, ella es magíster en Seguridad Social, doctora en Medicina, médica especialista en Psiquiatría y Salud Pública; licenciada en Obstetricia.

Tanto Negri como el futuro vicedecano (Melo es médico especialista en ortopedia y traumatología) son dos médicos que la facultad considera “profesionales de la casa”. “Son altamente reconocidos en el mundo académico. Negri es actualmente la vicedecana, mientras que el Melo ejerce la dirección del Hospital de Clínicas José de San Martín”, detallaron los voceros en un comunicado.

En la sesión extraordinaria de ayer también fueron elegidos los 16 consejeros que tendrán a su cargo las futuras decisiones del Consejo Directivo a partir de marzo de 2027. Quedó conformado de la siguiente manera: ocho pertenecen al claustro de profesores, cuatro son graduados, cuatro son estudiantes y uno es personal no docente y no tiene derecho a voto.

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