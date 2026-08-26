Un cáncer muy común es fácil de pasar por alto: lo que debemos buscar

WASHINGTON.– El carcinoma basocelular es uno de los tumores más comunes y afecta a 1 de cada 5 adultos en los Estados Unidos a lo largo de sus vidas. Sin embargo, puede ser fácil de pasar por alto.

Alexa Frank pensó que la pequeña mancha rosada y escamosa en su nariz era una cicatriz de acné o eccema, una afección que causa piel seca y con picazón. Resultó ser un carcinoma basocelular.

“Estaba completamente conmocionada. Recuerdo haber pensado: ‘Tengo 23 años. ¿Cómo podría tener cáncer de piel?’”, dijo Frank, ahora de 24 años, de Syosset, Nueva York.

Como en su caso, el carcinoma basocelular a menudo puede comenzar pareciendo un pequeño bulto del color de la piel, una llaga o un parche escamoso, que se confunde fácilmente con piel seca o un grano en proceso de curación. Aunque muy rara vez pone en peligro la vida, puede crecer profundamente en la piel, razón por la cual los expertos señalaron que la detección temprana es importante para la mejor recuperación.

El carcinoma basocelular puede afectar a cualquier persona, pero es más común en personas mayores de 40 años, aquellas que tienen piel clara, antecedentes de cáncer de piel o están inmunocomprometidas, sostuvo Kelly Nelson, profesora de dermatología en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas en Houston.

El carcinoma basocelular a menudo puede comenzar pareciendo un pequeño bulto del color de la piel, una llaga o un parche escamoso UNIVERSIDAD DE GRANADA - UNIVERSIDAD DE GRANADA

A continuación, la información que los dermatólogos y los pacientes consideran importante saber sobre el carcinoma basocelular, incluida la forma de prevenirlo.

Qué buscar

El carcinoma basocelular a menudo aparece en la cara, particularmente en la nariz, las orejas o el cuero cabelludo expuesto, así como en otras áreas con mayor exposición al sol, como el cuello, los hombros, los brazos y las manos. Rara vez se propaga a otras partes del cuerpo, aunque puede crecer hacia el tejido cercano.

“Lo comparo con el óxido en un automóvil. No va a detener el motor, pero es algo que queremos detener cuando es un problema pequeño porque si dejamos que se descontrole, puede convertirse en un problema, particularmente si está cerca de estructuras importantes”, como los ojos, advirtió Nelson.

Dependiendo del tipo, puede formarse como un bulto nodular con pequeños vasos sanguíneos; un parche superficial que parece piel seca; o una lesión plana y firme similar a una cicatriz que puede extenderse más profundamente debajo de la piel, lo que la hace más difícil de tratar, según la Academia Estadounidense de Dermatología.

Debido a que el carcinoma basocelular puede ser difícil de detectar para el ojo inexperto, Nelson sugirió usar el “signo del patito feo”, un método de autoexamen que consiste en buscar un lunar, mancha o parche que se vea diferente a cualquier otro en su cuerpo y luego hacer que un dermatólogo lo evalúe. Además, se debe evaluar un bulto nuevo, duro y rosado, una llaga nueva o una mancha que sangra y no sana en unas pocas semanas, explicó.

Aunque es mejor identificarlo temprano, este tipo de cáncer de piel suele ser de crecimiento lento Fotomontaje editado con IA

Aunque es mejor identificarlo temprano, este tipo de cáncer de piel suele ser de crecimiento lento, expandiéndose un promedio de unos 2 a 3 milímetros por año, detalló la especialista. Por lo tanto, incluso si no lo detectamos por nuestra cuenta, siempre conviene cumplir con la rutina de los exámenes dermatológicos anuales, dado que generalmente se puede encontrar y tratar antes de que cause problemas importantes, dijo.

Tratamientos

Una vez que se diagnostica el carcinoma basocelular mediante una biopsia, el tratamiento recomendado puede variar según el tipo, así como el tamaño, la ubicación y si es un cáncer nuevo o recurrente.

Para los crecimientos de mayor riesgo, la cirugía de Mohs es el tratamiento preferido. Durante el procedimiento, un dermatólogo especializado elimina capas delgadas de tejido canceroso una por una y examina cada una bajo un microscopio hasta que no se observan más células cancerosas. Una vez que los márgenes están limpios, el mismo profesional o un cirujano plástico reconstruirá el área, expresó Anthony Rossi, dermatólogo que realiza cirugías de Mohs en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York.

Stephanie Townes, de 35 años, de Charlotte, se sometió a una cirugía de Mohs para extirpar un carcinoma basocelular nodular en 2025. Había sido consciente de un pequeño lunar translúcido al lado de su nariz durante años. Pero luego comenzó a crecer, picar y sangrar.

Inicialmente, decidió extirparlo por razones estéticas. Pero su dermatólogo le dijo que era cáncer de piel. “Me estaba riendo un poco de la ironía, ya que fui por razones de vanidad y terminó siendo esta noticia que no esperaba en absoluto”, admitió.

En retrospectiva, sin embargo, apuntó que tenía un mayor riesgo. Nadadora competitiva, pasó gran parte de su adolescencia al sol, y su padre ha tenido múltiples cirugías para tratar el carcinoma basocelular.

Este año, Frank también se sometió a una cirugía de Mohs. Luego tuvo una cirugía plástica para reparar el área. “Pasé de tener una pequeña mancha rosada por la que apenas me preocupaba a tener un montón de puntos y una cicatriz que era al menos cinco veces más grande que el cáncer de piel real”, describió.

El protector solar es un aliado contra la enfermedad

Dependiendo del tipo, el carcinoma basocelular puede eliminarse quirúrgicamente o mediante procedimientos menos invasivos, como el uso de una herramienta de raspado y corriente eléctrica para eliminar el crecimiento o incluso mediante cremas recetadas.

La tasa de curación para ciertos tipos de carcinoma basocelular es de aproximadamente entre 98% y 99%, aunque las personas que han tenido un cáncer de piel no melanoma tienen un mayor riesgo de desarrollar otro “porque es un marcador de cuánta exposición a los rayos UV tuvo y cuánto daño en el ADN tuvo”, afirmó Rossi.

Cómo prevenirlo

Desde que tuvieron carcinoma basocelular, tanto Frank como Townes dijeron que se volvieron cuidadosas sobre el uso de protector solar y sombreros para ayudar a proteger su piel. Frank incluso hizo polarizar las ventanas de su automóvil para reducir la exposición a los rayos UV.

Los dermatólogos recomiendan usar un protector solar químico o mineral de amplio espectro con al menos FPS 30 y volver a aplicarlo aproximadamente cada dos horas, o más a menudo si está sudando o nadando. A Rossi le gustan los protectores solares minerales porque, señaló, son menos irritantes para la piel sensible.

Puede parecer contradictorio, pero debe usar protector solar en interiores. Eso es porque el vidrio de ventana estándar bloquea la mayoría de los rayos UVB, pero hace poco para detener la radiación UVA.

Para los pacientes con un mayor riesgo de cáncer de piel, como aquellos que lo han tenido varias veces, Rossi dijo que a veces también recomienda tomar nicotinamida suplementaria, una forma de vitamina B3.

Algunos investigadores creen que la nicotinamida ayuda a restaurar la energía celular y mejora la capacidad de la piel para reparar el daño del ADN inducido por los rayos UV, indicó Rossi. Pero debemos consultar a nuestros médicos antes de comenzar con la nicotinamida, ya que puede interactuar con ciertos medicamentos, incluidos algunos anticonvulsivos, anticoagulantes y medicamentos para la diabetes, aclaró.

En algunos casos, Rossi también recomienda la terapia fotodinámica, que utiliza medicamentos especiales y luz para destruir las células cancerosas precancerosas no melanoma.

Townes destacó que todavía disfruta del aire libre, pero piensa constantemente en las precauciones que debe tomar, incluidos los exámenes dermatológicos cada seis meses.