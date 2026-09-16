Un conductor no frenó al subir a una balsa para cruzar un paso fronterizo y cayó al río Uruguay

El conductor de un auto con patente brasileña no se detuvo al subir a una balsa que conecta el paso internacional Puerto Alba Posse, en Misiones, con Porto Mauá, en Rio Grande do Sul, en Brasil: atravesó un portón y terminó en las aguas del río Uruguay. El incidente ocurrió durante la mañana y fue registrado por varios testigos.

Barca Porto Mauá, la empresa encargada del transporte fluvial, difundió un comunicado en el que confirmó las primeras versiones sobre lo ocurrido. Además, realizó una exposición formal ante la Autoridad Marítima Argentina.

De acuerdo con la compañía, durante el procedimiento de carga de vehículos en la balsa, el conductor ingresó con su automóvil Ford Ka y recibió la indicación de detenerse en el lugar establecido para el estacionamiento. Sin embargo, siempre según la explicación de la compañía, el hombre no habría obedecido y continuó avanzando.

Un conductor no se detuvo al subir a una balsa para cruzar la frontera, atravesó un portón y cayó al río Uruguay

Barca Porto Mauá sostuvo que, como consecuencia de esa maniobra, el vehículo impactó contra el portón de seguridad, que se encontraba cerrado y trabado. El golpe habría provocado que la estructura se abriera y, posteriormente, que el automóvil cayera a las aguas del río Uruguay.

Tras quedar en el agua, el vehículo permaneció a flote durante aproximadamente 100 metros, de acuerdo con el escrito difundido y al que accedió El Territorio. El ocupante pudo ser retirado con ayuda de los tripulantes de la embarcación brasileña y, posteriormente, el automóvil terminó hundiéndose.

Medios locales precisaron, por su parte, que el conductor tendría 60 años. Señalaron como una de las posibles causas del accidente el uso del celular mientras se desplazaba hacia la embarcación. En diálogo con Correio do Povo, el alcalde del municipio de Porto Mauá dijo haber contactado al hombre que protagonizó el hecho.

Un conductor no frenó al subir a una balsa para cruzar la frontera, atravesó un portón y cayó al río Uruguay

“Quería ver si estaba bien, si necesitaba algo. Pudimos verificar que no sufrió heridas. Logramos sacarlo justo a tiempo. Quiso volver al auto para buscar algunos documentos, pero no se lo permitimos”, precisó Carlos César Dinón. Bomberos trabajan en la zona para localizar el vehículo y sacarlo del agua cuanto antes.

Tal y como precisó Misiones Online, el paso internacional Puerto Alba Posse–Porto Mauáy está habilitado tanto para el tránsito de personas como de vehículos, mediante distintos servicios de embarcaciones, entre ellos lanchas de pasajeros, balsas y remolcadores. También permite el traslado de equipajes y cargas.

La conexión tiene un rol relevante para los habitantes de ambas localidades y para el intercambio comercial y turístico de la región. En junio de este año, además, se amplió la capacidad de la balsa utilizada para el cruce: la embarcación quedó en condiciones de transportar hasta 80 pasajeros y 20 vehículos por viaje.

Un conductor no se detuvo al subir a una balsa para cruzar la frontera, atravesó un portón y cayó al río Uruguay

El funcionamiento del paso depende de las condiciones del río Uruguay. Cuando el nivel del agua aumenta y la navegación deja de ser segura, las autoridades pueden disponer la interrupción preventiva del servicio.