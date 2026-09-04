Un corredor se descompensó a 300 metros de la llegada de la Media Maratón de Buenos Aires y murió cinco días después

Axel Starke, un corredor oriundo de Rosario, murió días después de haberse descompensado a 300 metros de la línea de llegada de la Media Maratón (21K) de Buenos Aires, que se celebró el domingo 23 de agosto. Su historia generó repercusión tanto en medios como en redes sociales tras la viralización de imágenes que mostraron cómo el atleta, de 48 años, fue reanimado por socorristas sobre Figueroa Alcorta y Dorrego.

LA NACION buscó reconstruir los minutos previos y posteriores al colapso del atleta en plena carrera, cuando llevaba el número dorsal 06988. Mientras tanto, su familia reclama que no fue atendido a tiempo y que quizás su muerte se podría haber evitado.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización del evento, Axel corría los últimos metros de la carrera cuando se descompensó a la altura del kilómetro 20,7, alrededor de las 9.38. Este tramo suele ser la etapa más crítica de la competencia debido a la fatiga y al estrés que atraviesa el corredor, según precisaron.

Axel Starke, un corredor oriundo de Rosario, murió días después de haberse descompensado a 300 metros de la línea de llegada de la Media Maratón (21K) de Buenos Aires

Fue entonces cuando un equipo de socorristas, un cardiólogo y una enfermera que se encontraban en el lugar activaron el protocolo de emergencia. Al rosarino se le colocó un DEA (desfibrilador externo automático) y se iniciaron las maniobras de reanimación. A las 9.39 se dio aviso al centro de coordinación y se activó una ambulancia de la empresa Emergencias, que estaba a 25 metros de la escena, mientras que también se alertó al equipo médico que se encontraba en la zona de llegada.

A las 9.41, el equipo de atención avanzada llegó al lugar y continuó con las maniobras. Mientras los profesionales de la salud trabajaban allí, se dispuso además un cerco de contención alrededor de la escena. Durante esa ventana de tiempo, también se coordinó con la Policía de la Ciudad el traslado del corredor y se dio aviso al Hospital Fernández.

Un fragmento de las imágenes que se viralizaron en redes sociales, que muestran el momento en el que Axel Starke recibe maniobras de RCP sobre Alcorta y Dorrego

A las 9.50, Starke fue subido a una ambulancia y, un minuto después, comenzó el traslado hacia el Fernández, con escolta policial. El atleta de 48 años arribó al nosocomio a las 9.55, cuatro minutos después de iniciada la marcha. Al ingresar y ser recibido en el Shockroom, había recuperado el pulso y el ritmo cardíaco.

Sin embargo, instantes después, volvió a tener otro paro cardiorrespiratorio, lo que requirió nuevas maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar). Tras lograr estabilizarlo, se lo derivó al ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos Aires) donde, después de varios días de internación, sufrió una falla renal y un nuevo paro cardíaco en la madrugada del viernes 28 de agosto.

Tras varios días de internación, Starke sufrió una falla renal y un nuevo paro cardíaco en la madrugada del viernes 28 de agosto. El deceso se constató cerca de las 3 de la madrugada

El reclamo de la familia Starke

Claus Starke, uno de los cinco hermanos de la víctima, realizó un extenso descargo en la red social Instagram en donde denuncia que Axel podría haber recibido otra atención y, tal vez, tener otro desenlace.

El familiar reclama que pasaron entre 10 y 11 minutos hasta el arribo de la ambulancia y que el traslado al Hospital Fernández demoró entre 5 y 8 minutos. Calcula que, entre el desvanecimiento de Axel y el arribo al nosocomio, pasaron entre 16 y 19 minutos, “siendo generosos”.

“Ese es tiempo suficiente para que el cerebro, sin sangre oxigenada, entre en estado de hipoxia, y que esa hipoxia provoque un edema generalizado que fue determinante para el futuro de Axel. Se sabe que el cerebro se daña severamente por cada minuto sin oxígeno”, acusó Claus en uno de los tramos del posteo.

Claus Starke, uno de los cinco hermanos de la víctima, realizó un extenso descargo en la red social Instagram a partir de lo ocurrido

El cronograma al que accedió LA NACION ubica el colapso a las 9.38, el inicio del traslado a las 9.51 y el arribo al Hospital Fernández a las 9.55. Es decir, entre la descompensación y el ingreso transcurrieron 17 minutos.

De acuerdo con su testimonio, médicos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires le informaron que “Axel pasó un tiempo prolongado sin ser ventilado de forma efectiva, por lo que su sangre no llevó oxígeno al cerebro, y no tuvo chances de sobrevivir”. Allí, según planteó su hermano, el atleta santafesino pasó sus últimas horas “luchando, con un corazón fuerte y un cuerpo sano, contra un cerebro que ya no emitía signos de tener conciencia”.

"Axel no tuvo chances, las cartas estaban dadas y su mano era muy mala", lamentó Claus, uno de los cinco hermanos de la víctima

“Mi hermano Axel no tuvo chances, las cartas estaban dadas y su mano era muy mala. Nada va a traer a Axel de vuelta, solo los que lo conocimos sabemos lo que nos perdemos sin él. Ojalá que en el futuro los profesionales encargados de dirigir semejantes eventos tengan el tino de hacer las cosas ‘de la mejor manera posible’, y no solo decir que así fue, por el bien de otros Axel que disfrutan de la vida haciendo lo que les gusta”, concluyó Claus.

Quién era Axel Starke, el corredor que murió

Según consignaron medios de Santa Fe, el deporte ocupó un lugar central en la vida de Starke desde temprana edad. Entre los 8 y los 16 años jugó al rugby en Pucará, donde forjó amistades que conservó durante décadas.

Con el paso de los años desarrolló una fuerte pasión por el running y el triatlón, disciplinas en las que completó pruebas de 21 y 42 kilómetros. También practicó windsurf en el Lago Argentino, jugó al golf, esquió y obtuvo el título de timonel, lo que le permitió concretar el desafío de cruzar el Río de la Plata en plena sudestada.

Radicado en Rosario junto a su esposa y sus tres hijos, Starke construyó una extensa carrera en la industria hotelera

Radicado en Rosario junto a su esposa y sus tres hijos, construyó además una extensa carrera en la industria hotelera. Al momento de su muerte se desempeñaba como gerente de los hoteles Savoy y Esplendor Savoy Rosario. Su trayectoria profesional lo había llevado a vivir y trabajar en distintos puntos del país y de la región, entre ellos El Calafate, Asunción, Buenos Aires y Corrientes.