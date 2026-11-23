Aun cuando la mayoría de los adolescentes sienten que son felices y tienen una visión positiva sobre su futuro, un tercio convive con la soledad, con niveles elevados de malestar y, como si fuera poco, no accede a ayuda cuando más la necesita, de acuerdo con una evaluación que se aplicó por primera vez.

Se trata del protocolo Salud Mental Adolescente (SaMA), que diseñó y validó un equipo de investigadores de la Fundación para el Desarrollo Argentino (Fundar). Se utilizó en mayo en una muestra de los más de 800 estudiantes secundarios de San Juan, en tres localidades del departamento de Calingasta: Barreal, Tamberías y Villa Calingasta. Fue por convenio con el gobierno provincial y Glencore Pachón, subsidiaria local de la minera suiza propietaria de un proyecto de explotación de cobre y molibdeno en la zona.

La coordinación estuvo a cargo de Fernando Zingman, médico especialista en pediatría y adolescencia e investigador principal de Fundar. La Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, que participó en la coordinación territorial, impulsará la aplicación del SaMA en otras localidades del país, según anticipó Daniel Molina, director de Coordinación Federal del organismo. Los resultados, según explicó, demuestran que los adolescentes están atravesando problemas por igual, más allá de dónde vivan.

Uno de los principales resultados revela que en los menores de entre 13 y 17 años la sensación de bienestar convive con múltiples factores de riesgo. El 65,9% de los estudiantes expresaron niveles altos de felicidad y el 61,8% manifestó optimismo a futuro, en una escala de 0 a 10 puntos. Casi la mitad (48,8%) manifestó un fuerte sentido de propósito o de proyecto de vida.

A la par, surgieron sentimientos intensos de soledad en un 48,3% y niveles elevados de ansiedad en un 27,4% –expresados a través de miedos sin causa aparente, taquicardia y preocupación anticipatoria–, trastornos de la conducta alimentaria en un 26,4% y depresión en uno de cada cuatro adolescentes (25%). Esto se manifestaba en tristeza profunda, baja autovaloración, abulia o sensación de que nada tenía sentido.

Principales resultados de la aplicación del protocolo Salud Mental Adolescente (SaMA) Gentilza Fundar

El protocolo, que se responde en el teléfono celular, tuvo una alta aceptación. Participaron 277 estudiantes secundarios, aunque finalmente se analizaron 212 encuestas completas. Son 132 preguntas sobre 16 áreas y, más allá de la salud mental, los consumos o el uso de pantallas, avanzan sobre la sensación de soledad en la escuela, la calidad del sueño, factores familiares, escolares y de pares, hechos estresantes, ocio o disponibilidad de personas de apoyo. Las respuestas, a su vez, se cruzan con datos contextuales.

“No es una herramienta de diagnóstico clínico, sino de detección temprana para encontrar tendencias, factores de protección y situaciones de riesgo”, explicó Zingman. Es, según indicó, información que sirve para diseñar estrategias de prevención y cuidado. Los datos los recibieron los ministerios de Educación, Salud, Familia y Desarrollo Humano y de Minería de la provincia.

“Firmamos un convenio con Fundar para utilizar este protocolo en otras localidades porque no solo nos dice cómo se sienten los adolescentes, sino que da información de cómo se están vinculando con la comunidad y cómo están ellos”, señaló Molina, director de Coordinación Federal de la Defensoría y exministro de Desarrollo Humano y Promoción Social de San Juan. “No solo son sus temas de interés, sino lo que les genera padecimiento o malestar. Es una hoja de ruta para el mundo adulto y los responsables de trazar políticas públicas, para que sepan cómo llegar a ellos a partir de los resultados”, agregó a LA NACION.

Fernando Zingman, investigador de Fundar, presentó inicialmente los resultados ante autoridades de la provincia de San Juan

Y destacó un resultado. “Que los adolescentes manifiesten la ausencia de una persona representativa a la hora de tener una situación difícil a la que puedan acudir es muy fuerte. Ellos, como los adultos, siempre necesitan de sostén y acompañamiento. Que casi la mitad en la encuesta exprese una sensación de soledad debe ser un llamado de atención. Ahora, cuando estamos todos alarmados por el uso de las redes, es muy fuerte ver que los adultos no estamos haciéndonos presentes en la vida de los menores”, refirió.

Superposición

Los datos revelan que los problemas rara vez están aislados; se van superponiendo, tal como refirieron un tercio de los participantes. Según surgió, eso ocurre a partir de situaciones de violencia, dificultades en los vínculos, obstáculos para pedir ayuda y problemas para acceder a espacios de atención, sobre todo en las urgencias o en el seguimiento, tal como describen los tres indicadores a los que el protocolo asigna mayor peso epidemiológico y de vulnerabilidad. “La acumulación de factores nos permite mostrar que con un indicador se puede ir indagando sobre otros o entender que lo que sucede es más complejo”, explicó Zingman.

Uno de cada cuatro adolescentes (25,9%) se lesionó deliberadamente en el último año (el 11,8% lo hizo seis o más veces en esos 12 meses). En tanto, un 22,2% afirmó haber pensado seriamente en quitarse la vida en el último año, con un 13,2% que efectivamente lo intentó. Eso ocurrió con 28 participantes: el 85,7% no recibió ayuda posterior alguna, más allá de que 15 (31,9%) necesitaron atención médica. La ideación suicida y las autolesiones fueron más comunes en las mujeres que en los varones.

Los tres indicadores de mayor relevancia sanitaria en el protocolo Salud Mental Adolescente para estudiantes de entre 13 y 17 años Gentileza Fundar

Las situaciones de violencia aparecieron muy asociadas con el sufrimiento psicológico. El 11% de los estudiantes dijo haber sufrido abuso sexual (16,9% de las mujeres y 2,3% de los varones) por parte de adultos o pares dentro de la familia y por desconocidos o parejas fuera de ese ámbito.

Un 27,8% había sido víctima de bullying o ciberacoso durante el último año, sobre todo por parte de otros estudiantes. Las formas más comunes de hostigamiento presencial fueron la difusión de rumores, la exclusión de grupos, burlas o uso de apodos y amenazas, mientras que en lo virtual prevalecieron especialmente los rumores y las amenazas online.

Un 21,7%, además, refirió episodios de difusión no consentida de fotografías, conversaciones u otros datos personales, práctica conocida como doxeo. Las mujeres reportaron más situaciones de violencia digital.

El uso problemático de las redes apareció en más de la cuarta parte de los estudiantes (26,9%), lo que está asociado con mayores niveles de malestar psicológico. Las mujeres usaban más las redes y, los varones, los videojuegos.

“Nos pareció muy interesante la propuesta que nos hizo llegar Fundar cuando nos contactaron para comentarnos sobre la realización de una encuesta que permitiera arrojar indicadores de salud mental adolescente. Por eso decidimos financiarla y, a partir de ahí, realizamos un acuerdo con los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Humano de San Juan, que aportaron sus equipos técnicos tanto para la sensibilización en las escuelas como para el relevamiento”, ampliaron desde la firma a LA NACION. El Pachón, a 3600 metros sobre el nivel del mar, es uno de los yacimientos más grandes del mundo de su tipo.

¿Por qué el interés en la salud mental? “El departamento de Calingasta es el área de influencia directa de El Pachón, donde reside gran parte de nuestros colaboradores en terreno y mantenemos un vínculo diario con las familias de Barreal y localidades vecinas –respondieron por escrito–. Conocer de primera mano cómo se encuentran los jóvenes locales, sus realidades, inquietudes, preocupaciones y necesidades nos permite aportar un mayor valor delineando, en alianza con las autoridades locales y Fundar, acciones y políticas públicas efectivas que fortalezcan su bienestar emocional y acompañen su desarrollo integral”.

El equipo de investigación de Fundar estuvo integrado por Vanina Schmidt, Laura Poverene, Juan Gabriel Juara y Raúl Montalvo.

Atención

Las dificultades para recibir atención también se reflejan en otros datos. El 24,5% reconoció que no pide ayuda aun cuando la necesita y el 18,9% afirmó que nunca inició un tratamiento a pesar de que lo necesitaba. En la mayoría de los casos (70,1%) fue por vergüenza, seguido de dificultades económicas, acceso geográfico, burocracia y falta de autorización o acompañamiento de los adultos responsables.

“La salud mental no se va a mejorar ofreciendo solo servicios, pero tampoco sin los servicios. Lo que demuestra esta encuesta es que, cuando hay problemas serios, el sistema también está atrasado en dar respuestas o los chicos no sienten que sea amigable. Por un lado, dicen que si tienen un problema no acudirían y, por el otro, que si hubo un intento de suicidio, tampoco tuvieron asistencia. Hay cuestiones que hacen a los servicios, pero hay otras que hacen a lo cotidiano y al vínculo entre instituciones. Por ejemplo: si en la escuela aparece un chico con autolesiones y algún adulto se entera, eso no puede quedar ahí. Tiene que dispararse algún dispositivo armado con Salud para poder contener, indagar y ofrecer asistencia”, sostuvo Zingman.

El protocolo también detectó problemas con el consumo de alcohol. El 25,5% bebía con alto riesgo: un 14,6% había tenido episodios de pérdida de memoria y el 7,5% había sufrido lesiones. La muerte de seres queridos, enfermedades propias o de familiares, conflictos en casa, exigencias escolares, preocupaciones por la imagen corporal y distintas formas de violencia fueron los acontecimientos que más los afectaron. A más de la mitad, la muerte de una persona cercana les provocó un alto nivel de malestar en una escala numérica.

Principales causas familiares y socioeducativas de mayor malestar en los adolescentes en el protocolo Salud Mental Adolescente Gentileza Fundar

Algo que el cuestionario permitió delimitar fue la concentración de múltiples factores de riesgo: en un 34% de los estudiantes coincidieron seis o más, de manera simultánea. En ese grupo, además, se dio la mayor prevalencia de ansiedad, depresión, ideación suicida, autolesiones, situaciones de violencia, dificultades de integración escolar y problemas para acceder a ayuda cuando la necesitaban.

Un 11,8% consideraba que tenía un problema de salud mental: en orden, citaron ansiedad, depresión, alguno que no sabían describir, fobias, déficit de atención, trastorno del espectro autista o adicciones.

“En conjunto –finalizaron los autores–, los resultados muestran que los vínculos familiares positivos, el bienestar psicológico, las relaciones con pares, la menor soledad percibida en la escuela y la disponibilidad de apoyos informales constituyen factores protectores relevantes. Al mismo tiempo, las situaciones de malestar y vulnerabilidad no aparecen de manera aislada, sino que tienden a concentrarse en determinados grupos de adolescentes”.

Zingman insistió en la necesidad de que en los ámbitos donde están los adolescentes exista un espacio de escucha y asesoramiento reservado. “Esa confidencialidad, que está habilitada por ley para las cuestiones de salud, es lo que abre los sistemas de protección y de cuidados adolescentes. La pregunta es, entonces, cómo cuidamos a los adolescentes”, planteó a LA NACION.

Consideró que la investigación en San Juan ya da pautas. Zingman concluyó: “Cuando aparecen algunos de estos problemas que listamos, cuando sabemos que están asociados con los malestares más difíciles de indagar en lo cotidiano, como ansiedad, depresión o pensamiento suicida, y que aparecen como señales, tiene que haber una oferta de acercamiento y cuidado especial; integrarse al mundo adulto a través de las instituciones. Hay cuestiones que hacen a la comunidad y a la comunicación pública para pensar más en el largo plazo, pero están las que hacen a la identificación de situaciones y vulnerabilidades que requieren cuidado. Esto es urgente”.