Un grupo de vecinos de Belgrano denunció a una mujer por envenenar perros: al menos cuatro murieron intoxicados

Desolación y enojo en un grupo de vecinos del barrio porteño de Belgrano. A través de una serie de publicaciones en las redes, un puñado de porteños se mostraron aterrorizados por lo que -según acusan- es el envenenamiento de animales.

Ayer, la entrenadora canina conocida como Lucrecia Dog Coach alertó a sus seguidores acerca de una mujer que supuestamente arroja veneno entre las hojas que caen de los árboles. Al menos cuatro perros murieron intoxicados.

Según la información que dejó trascender la entrenadora canina, la acusada es una mujer que vive en la calle Ugarte al 2700, entre Vidal y Moldes.

“Ya son 4 perros los que murieron a causa de la ingesta de veneno”, aseguró la adiestradora desde la cuenta de Instagram @lucrecia.dogcoach.

Y continuó: “Al parecer es una mujer quien deposita un polvo blanco sobre la calle Ugarte al 2700 hacia donde aumenta la numeración”.

Así, la entrenadora pidió a sus más de 30 mil seguidores: “Por favor, tomen fotos y videos y denuncien ante la fiscalía”

Por la viralización de su publicación, otras personas difundieron sus experiencias en el lugar donde es arrojado el polvo blanco que -según reconstruyeron los vecinos- es veneno. En las imágenes enviadas por varios usuarios se puede ver en el piso y en las paredes este producto.

“Por favor, no lleven a sus perros sueltos y vayan atentos al paseo, hay gente que maneja un nivel de maldad que no deja de sorprender”, rogó Lucrecia.

La publicación derivó en testimonios de personas de distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires con episodios similares. Vecinos de Palermo, Martínez y La Plata difundieron imágenes con el mismo elemento sobre veredas.

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales?

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivís, podés hacerla:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción)

En el Juzgado de instrucción

El Gobierno nacional enfatiza que no se puede hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales, sino solo ante la autoridades que correspondan.

Si el hecho ocurre en la vía pública, llamá al 911. En la ciudad de Buenos Aires también podés llamar al 0800-333-47225, que es el teléfono del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que funciona las 24 horas.

¿Y si el hecho ocurre en un lugar privado? Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911.