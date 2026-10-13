Tres personas murieron tras el choque frontal entre un camión y una camioneta en Entre Ríos

Tres personas murieron este martes por la madrugada tras un choque frontal entre un camión y una camioneta en el kilómetro 56 de la ruta provincial 39, en la localidad de Rosario del Tala, Entre Ríos.

El accidente ocurrió alrededor de las 4.50 de la mañana a la altura del Jockey Club de Rosario del Tala, según informaron fuentes policiales al diario Análisis Digital. El impacto fue entre un camión Scania con acoplado que trasladaba bolsas de cal viva y una camioneta Citroën Berlingo que pertenecía al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain.

De acuerdo con los datos preliminares a los que accedió el medio UNO Entre Ríos, el transporte de carga circulaba en dirección este-oeste y era conducido por un hombre de 52 años oriundo de la localidad de Chajarí.

Cómo quedaron los vehículos después del accidente - UNO Entre Ríos

Por causas que los investigadores todavía intentan determinar, el chofer impactó contra un caballo que estaba sobre la ruta, perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario y chocó de frente contra el utilitario, que viajaba en sentido opuesto.

A raíz del choque, los tres ocupantes del vehículo de menor porte murieron en el lugar. Entre las víctimas se encuentran un joven oriundo de Urdinarrain, su madre y un chofer del municipio. Todos viajaban hacia Paraná para que el joven recibiese asistencia médica por un problema de salud que atravesaba.

El conductor del camión sufrió lesiones y los bomberos lo llevaron a un hospital de la zona para recibir asistencia médica. En tanto, la circulación en el tramo estuvo afectada durante varias horas por las tareas periciales y de remoción.

Otro choque en ruta

Dos hombres murieron este lunes por la tarde tras un choque entre un auto y una moto en el kilómetro 42 de la ruta 2, a la altura del partido de La Plata, en la mano en dirección a la ciudad de Buenos Aires.

Violento accidente en la ruta 2: un policía de la Federal retirado y un motociclista murieron. captura de redes

Las víctimas fueron el conductor del auto, identificado como Gustavo Alberto Giordani, un policía federal retirado; y el motociclista, que circulaba en una Kawasaki Ninja y cuya identidad aún no fue informada.

Según los primeros datos suministrados por el Departamento Vial de Samborombón al medio 0221, el auto habría intentado cruzar la ruta para retomar en dirección hacia la Capital Federal cuando la moto impactó contra el lateral izquierdo del vehículo, del lado del conductor. Como consecuencia del golpe, ambos hombres murieron en el lugar.

En el operativo trabajaron policías e integrantes de Bomberos Voluntarios de El Peligro. La jefa de los bomberos de esa zona, Nadia López Fariña, señaló que la primera ambulancia demoró media hora en llegar debido al intenso tránsito en el sentido hacia la ciudad de Buenos Aires.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes.