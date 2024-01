escuchar

En una acción que llamó la atención de los vecinos de Concordia, Entre Ríos, el intendente de esa ciudad, Francisco Azcué, el viernes pasado recorrió los barrios en un camión de basura y trabajó a la par de los recolectores de residuos. Según explicó más tarde, se trató de una manera de conocer de primera mano qué aspectos del servicio se deben mejorar y cuáles son las necesidades de los trabajadores de ese rubro.

“Me gusta trabajar así, porque la mejor manera de saber qué cosas hay que cambiar es conociendo los problemas desde adentro. Por ejemplo, cuando era fiscal andaba mucho con la Policía en los allanamientos. Hace mucho tiempo que quería subirme al camión recolector de basura para conocer en detalle cómo es un día de trabajo para los empleados municipales de limpieza”, explicó más tarde el intendente de Juntos por el Cambio al medio local Ahora.

“Estaba por salir a correr, pero vi un camión recolector y empecé a hablar con los muchachos que estaban trabajando. Les dije ‘tráiganme unos guantes y un chaleco refractario y me sumo al grupo que sigue’. Al principio no lo podían creer, pensaban que los estaba jodiendo. Pero me trajeron todo y me subí al camión siguiente”, señaló.

“‘Quiero hacer el recorrido’. les comenté, y me dijeron que me suba adelante. ‘No, voy atrás a trabajar´, les contesté. Y no lo podían creer”, contó el funcionario.

Anzcué destacó como una de las principales necesidad el trabajo en una campaña dirigida a los vecinos para que se respeten los horarios para sacar la basura a la calle; que pongan los residuos en bolsas sanas y en los cestos que corresponden, ya que si se dejan en el suelo los perros las rompen.

Un intendente recorrió su ciudad en un camión recolector de basura y prometió mejoras para el personal Gentileza

Por otra parte, anticipó que mejorará la remuneración de los empleados de limpieza, ya que es un servicio que corre por cuenta de la Municipalidad.

“Fue una experiencia muy enriquecedora porque me sirvió para poder detectar situaciones que debemos resolver en el corto plazo. El otro aspecto positivo que rescato es que me permitió darme cuenta de lo difícil que es su trabajo. Si no lo vivís en primera persona no te das cuenta”, dijo.

