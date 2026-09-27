Un joven de 24 años murió tras caer desde el Puente Colgante en Santa Fe

Un joven de 24 años murió el sábado por la mañana tras caer desde el Puente Colgante en Santa Fe.

Según las primeras reconstrucciones, el episodio fue informado al sistema de emergencias 911 a las 8.53. En el primer llamado recibido por las autoridades, una persona informó que un hombre se había arrojado desde el puente hacia la calle.

Tras la alerta, desde la central de emergencias se solicitó la presencia de efectivos policiales, una ambulancia y personal del servicio de emergencias 107 para asistir en la situación. Minutos después, patrulleros y unidades médicas acudieron al lugar y montaron un operativo en la zona.

El Puente Colgante de Santa Fe

La presencia de los vehículos de emergencia y del personal de seguridad llamó la atención de las numerosas personas que a esa hora recorrían el tradicional paseo santafesino.

Al cabo del día se confirmó el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con los primeros datos, el joven fue identificado por los efectivos policiales que participaron del operativo, aunque su identidad no trascendió.

El informe preliminar incorporado a la causa indicó que la víctima subió a la estructura del Puente Colgante antes de arrojarse hacia el asfalto. No obstante, las circunstancias exactas del episodio continúan bajo investigación.

La Justicia inició una pesquisa bajo la carátula de “Investigación de muerte” y tomó intervención el fiscal de turno, quien fue notificado de lo ocurrido para coordinar las medidas correspondientes.

Santa Fe

Agentes de Criminalística y personal forense de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en el lugar para realizar las pericias iniciales.

Mientras se desarrollaban esos procedimientos, la circulación de peatones en las inmediaciones y la dinámica del paseo permanecieron condicionadas por el importante despliegue policial y sanitario. El tránsito estuvo interrumpido en ambas manos durante el operativo policial desplegado en el lugar.