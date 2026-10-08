Un país a contramano del mundo: el SMN anticipa que el Súper Niño tendrá características únicas en la Argentina

La Argentina bajo la influencia del Super Niño es una más húmeda y fría, dos atributos que combinados hacen del país el único con estas características en el mundo. En la mayor parte del planeta la probabilidad de calor avasalla a la población. En todos lados salvo en nuestro país. Aunque, como se ha reproducido en canales y medios de comunicación, lo que predomina es en realidad la lluvia que algunos meteorólogos anticipan que persistirá hasta abril del año que viene. Y el próximo trimestre puede ser el más intenso de todos.

De acuerdo al nuevo pronóstico trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta primavera combina un fenómeno puntual y global, que es este evento de El Niño muy intenso con una temporada convencional de lluvias. El resultado, si bien es incierto, presume riesgos altos de inundaciones; es particular en las zonas del Centro y el Litoral.

Si hablamos de las lluvias, el escenario que aparece para octubre, noviembre y diciembre es más húmedo de lo habitual en buena parte del centro y este del país. El Litoral es la región donde esta señal aparece con mayor claridad, pero también hay mayores probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal en el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. En Chaco y Formosa, el este de Santiago del Estero, el centro-este bonaerense y el noroeste patagónico, en cambio, las lluvias podrían ubicarse entre valores normales y superiores a los normales.

El panorama cambia hacia el norte y el extremo sur del país. En el este del NOA y el sur de la Patagonia hay mayores probabilidades de que las precipitaciones se mantengan dentro de los valores normales o sean inferiores, mientras que en el oeste del NOA la señal es más clara y apunta a lluvias por debajo de lo habitual. Así, el trimestre podría dejar un país con una tendencia más húmeda sobre el centro y este y condiciones más secas hacia algunas zonas del norte y del sur.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé un trimestre más frío de lo habitual en buena parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires. También hay una tendencia hacia temperaturas normales o inferiores a las normales en el sur del Litoral, el centro-este bonaerense y el noreste de la Patagonia. El norte del Litoral y el noroeste patagónico, por su parte, aparecen dentro de los valores normales.

La principal excepción está en el norte. Gran parte del NOA tiene mayores probabilidades de registrar temperaturas por encima de lo normal, mientras que también hay una tendencia entre normal y superior a la normal en sectores de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia. El SMN aclara que se trata de una previsión sobre el promedio de los tres meses y que no permite descartar episodios puntuales de lluvias intensas, frío o calor. Para esos eventos, habrá que seguir los pronósticos de corto plazo.

El pronóstico semanal en el AMBA

En el AMBA, la semana continuará con temperaturas frescas, bastante nubosidad y algunas chances de lluvias aisladas. Después de las tormentas que afectaron a la región, este jueves se espera una jornada mayormente nublada, con una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C. El viernes las temperaturas bajarían un poco más, con registros de entre 13 y 17 °C y baja probabilidad de precipitaciones.

Durante el sábado volvería a aumentar la inestabilidad, con posibilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana y temperaturas de entre 12 y 18 °C. El domingo, en cambio, sería una jornada algo más estable, aunque todavía con bastante nubosidad, con una mínima de 13 °C y una máxima cercana a los 19 °C.

En principio, no aparece en el pronóstico inmediato otro episodio de tormentas de la intensidad del registrado esta semana. De todos modos, el escenario puede cambiar y los pronósticos de corto plazo serán los que permitan determinar con mayor precisión la posibilidad y la intensidad de las precipitaciones.

#URGENTE | Se gesta sistema de tormentas fuertes y severas en Argentina:



🟥 #CABA sin granizo pero lluvia intensa. Por ahora +40 mm localizados.



🟪 Con granizo sobre el centro de Cba, algunas cercanas a Cba capital y Alta Gracia.



🟥 Norte de Baires y Sur de SF con más diluvios pic.twitter.com/galiymdfeF — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) October 7, 2026