Un pedido histórico y cada vez más vigente: el sistema de salud porteño da un paso clave frente al aumento de la demanda

La demanda de atención que viene teniendo el sistema público de salud porteño está logrando una respuesta inesperada hasta no hace mucho: la disponibilidad de turnos vespertinos.

Mientras que hay hospitales en los que quirófanos y servicios que permanecían ociosos durante la tarde ahora siguen trabajando, centros del primer nivel de atención en los barrios continúan abiertos hasta la 18 o 19, con algunos que ya llegan hasta las 20 como prevén en la Ciudad suceda a fines de año con casi todos. Unos pocos, por seguridad, atenderán hasta las 16 o 17. El tercer centro de atención ambulatoria de especialidades (ex-Cemar) inaugurado en febrero pasado en Villa Urquiza, por ejemplo, funciona desde el inicio con el horario ampliado.

“Se aumentó casi una tercera parte de la capacidad horaria [del sistema] con la incorporación de profesionales que, en su mayoría, ingresa para poder cubrir la tarde”, explicó Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de la ciudad.

Amplían el horario de atención para dar respuesta a la creciente demanda Hernán Zenteno

El sistema de salud porteño brinda 100.000 prestaciones diarias, en promedio, de acuerdo con datos entre junio de 2025 y junio de 2026. En lo que va del año, unas 20.000 son en turnos vespertinos, según indicaron a este medio en la cartera que depende de Fernán Quirós al solicitar los datos sobre consultas. “El incremento es del 25% con respecto al semestre pasado [por junio a diciembre de 2025]”, se limitaron a responder.

Familias con ingresos medios de la ciudad están optando cada vez más por el sistema sanitario público (el distrito recupera unos $17.000 millones por mes en prestaciones a afiliados de obras sociales y prepagas). También lo hacen beneficiarios de PAMI por las ventajas con respecto de su cobertura.

La ampliación del horario de atención en la red de centros porteños está directamente asociada con la tendencia en la demanda en general y, en particular, con la que aún relevan como insatisfecha en especialidades como salud mental, oftalmología u odontología. Con la incorporación en curso de médicos especialistas, prevén que podrán satisfacerla en los próximos meses. La creación de nodos especializados en atención del neurodesarrollo desde el año pasado apunta a satisfacer una demanda que crece en ese campo.

Cuando empezó a normalizarse la atención después de la pandemia de Covid, se acumularon cirugías, controles y estudios programados, con especialidades en las que directamente era imposible conseguir turno. Pacientes de otras jurisdicciones, sobre todo bonaerenses, y extranjeros tomaban los que se iban habilitando en las agendas. En febrero de 2024, el video de un médico de guardia en el Hospital Argerich que se viralizó lo explicitó mejor que las estadísticas. Recién en abril de este año, por decreto, se formalizó un sistema para priorizar el acceso de los residentes de la ciudad a todos los servicios públicos del distrito, más allá Salud, que fue la primera en implementarlo.

Hospital Argerich

Hacía más de un año que se había puesto a trabajar a un equipo para resolver la falta de turnos para los porteños. Servía, también, para ir reorganizando una demanda que, primero, iba al hospital por motivos que se podían resolver cerca de casa, en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) de los barrios. Eso avanzó a la par del inicio de un plan de obras y actualización del equipamiento pendiente, con apertura de nuevos cargos para sumar por concurso recursos humanos en áreas a reforzar.

“Hoy, el 70% de los turnos en los hospitales y centros de salud ya son para los vecinos de la ciudad”, informaron hace cinco semanas autoridades porteñas en un encuentro con la prensa. “Hay más consultorios en los hospitales habilitados por la tarde de los que había antes y aumentaron las intervenciones en horario vespertino”, amplió, ahora, Battistella en diálogo con LA NACION. En los Cesac con ampliación horaria, ya empezaron a recibir pacientes varones y jóvenes para la atención clínica. “Es una población que casi no demandaba servicios en los centros de proximidad”, mencionó el funcionario.

En hospitales, se adaptaron los horarios de funcionamiento de consultorios, además de cirugía, anestesiología y traumatología, por ejemplo. Hubo concursos para cubrir turnos vespertinos en toda la red y aumentó el control sobre la exigencia de cumplir el compromiso al ingreso de trabajar en el horario asignado al momento de firmar la aceptación del cargo. Además de las guardias mensuales, los residentes que están ingresando tienen que cumplir 40 horas de tareas semanales, que se les asignan entre 8 y 17, sea en hospitales o Cesac.

Por la tarde, en el sistema sanitario suele ser donde hay más margen para que una gestión pueda ampliar los servicios. En la ciudad, lo es porque es donde pueden abrirse nuevos cargos e incorporar profesionales. “Para poder brindar una mayor oferta del sistema público es necesario cubrir la tarde”, señaló el subsecretario porteño en relación con la necesidad local. Por demanda insatisfecha, están sumando 60 odontólogos –sobre todo pediátricos– y algo más de 40 especialistas en salud mental, entre psicólogos y psiquiatras.

“Hay ciudadanos porteños que aún se atienden en hospitales, en lugar de los Cesac o los centros médicos ambulatorios de referencia (ex-Cemar). Pero hay muchas más facilidades con los turnos y la medicación en los Cesac. El hospital es para el cuidado esporádico, con algún especialista o cuando la atención necesaria así lo requiere. El médico de cabecera de chicos, adultos y mayores está en los Cesac”, insistió Battistella. “Seguimos analizando demanda insatisfecha y hay que generar más turnos aún en especialidades. Por capacidad o comodidad, la atención vespertina es una forma fácil de lograrlo”, cerró.