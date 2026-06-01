Un suplemento antienvejecimiento difundido durante años por famosos podría estar basado en un principio erróneo

NUEVA YORK.― Gwyneth Paltrow lo ha probado. También Kendall Jenner y Hailey Bieber. Y para que no pienses que este producto es solo para mujeres, debes saber que influencers como Andrew Huberman, Bryan Johnson y Gary Brecka también han respaldado su uso.

La nicotinamida adenina dinucleótido, o NAD+, ha sido uno de los suplementos antienvejecimiento más populares durante varios años. Lo venden las empresas de suplementos de moda, así como gigantes minoristas como Walgreens y Walmart.

La molécula es crítica para el metabolismo celular y otros procesos biológicos fundamentales, y tanto los científicos como las empresas de suplementos han afirmado que sus niveles disminuyen con la edad. La idea de que tomar un suplemento de NAD+ podría ayudar a envejecer de forma saludable se hizo popular, a pesar de que las pruebas que demuestran un beneficio en humanos son escasas.

Además, una nueva investigación sugiere que parte de la idea que contribuyó a alimentar el floreciente mercado de estos suplementos puede ser errónea. Un estudio publicado este mes en Nature Metabolism demostró que los niveles sanguíneos de NAD+ en realidad no disminuyen con la edad. Otro estudio reciente, que se publicó como documento de prepublicación en febrero y aún no ha sido revisado por pares, llegó a la misma conclusión.

Una nueva investigación sugiere que parte de la idea que contribuyó a alimentar el floreciente mercado de estos suplementos puede ser errónea Shutterstock

“Se ha convertido en una especie de dogma que los niveles de NAD+ disminuyen con la edad de forma generalizada y que eso contribuye al deterioro funcional asociado a la edad”, dijo Matt Kaeberlein, profesor asociado de la Universidad de Washington, quien ha estudiado el NAD+, pero no participó en la nueva investigación. “Esto debería hacer que la gente se cuestione cuánto de eso es real”.

En el estudio más reciente, los investigadores analizaron muestras de sangre de siete conjuntos de datos, que incluían a más de 300 personas en total. Algunos de los datos comparaban adultos jóvenes y mayores; otros procedían de individuos frágiles y de atletas de élite. El estudio demostró que la suplementación podía aumentar los niveles de NAD+, pero no halló pruebas de que disminuyeran con la edad.

Riekelt Houtkooper, catedrático de metabolismo traslacional del Centro Médico Universitario de Ámsterdam, quien dirigió la investigación, dijo que su equipo inicialmente realizó el estudio porque esperaba desarrollar una prueba de biomarcadores para ayudar a las personas a decidir si debían tomar un suplemento de NAD+. Dijo que estaban “muy decepcionados con los resultados”.

Los investigadores analizaron muestras de sangre de más de 300 personas Shutterstock

No todos están desanimados por los hallazgos. Joseph Baur, profesor de fisiología de la Universidad de Pensilvania, quien no participó en la investigación, dijo que aunque era valioso saber qué ocurre con los niveles de NAD+ en sangre, en lo que respecta a la teoría fundamental sobre el NAD+ y el envejecimiento, “no creo que cambie las cosas de forma importante”.

Esto se debe a que un puñado de otros estudios en humanos han descubierto que los niveles de NAD+ descienden en determinados tejidos, incluidos los músculos y el cerebro, dijo Baur. (Houtkooper publicó uno de estos estudios en 2022). Baur reconoció, sin embargo, que esta investigación es aún “preliminar”.

Según Baur, una cuestión mayor es si el declive relacionado con la edad que se produce en los tejidos es suficiente para causar deterioro. Los expertos saben que unos niveles extremadamente bajos de NAD+ provocan graves problemas de salud. Pero el envejecimiento normal está relacionado con un descenso mucho menor: según algunas estimaciones, de alrededor del 30%. Y un estudio publicado el año pasado que se realizó en ratones reveló que reducir los niveles de NAD+ en el músculo hasta en un 85% no parecía afectar su funcionamiento.

Andrew Shao, vicepresidente senior de asuntos reguladores y científicos globales de Niagen Bioscience, que vende suplementos de NAD+, dijo que, para él, el nuevo estudio “cambia muy poco”. Al igual que Baur, opina que es más importante la investigación que demuestra que el NAD+ disminuye en los tejidos.

La teoría de que el NAD+ disminuye con la edad surgió hace unos 20 años, dijo Kaeberlein, a partir de estudios en levaduras, gusanos y ratones que demostraban que aumentar los niveles de la molécula podía mejorar la longevidad. Pero los científicos no pudieron estudiar si se producía un descenso en los seres humanos hasta hace poco, porque analizar los niveles sanguíneos de NAD+ es técnicamente muy complicado, añadió.

Sin embargo, la teoría se hizo popular y “superó a los datos reales”, dijo Kaeberlein. “Hay personas de alto nivel que escriben artículos de revisión, hablan en conferencias y hoy en día salen en podcast presentando lo que yo consideraría modelos en fase inicial como si fueran hechos probados”. “Y en cuanto entró en el ámbito de los suplementos —continuó—, la necesidad de datos se esfumó, y todo se convirtió en un ejercicio de mercadotecnia”.

Shao reconoció que “el mensaje a los consumidores y las recomendaciones difundidas por los influencers allá fuera probablemente se han simplificado demasiado”. Y añadió: “Cuando decimos que los niveles de NAD+ disminuyen con la edad, probablemente tengamos que hacer algo de pedagogía” para aclarar que lo que demuestran las pruebas es que eso ocurre en los tejidos, no en la sangre.

Houtkooper no ha renunciado al potencial terapéutico del NAD+, aunque dijo que no creía que hubiera ninguna razón para que las personas normales y sanas lo tomaran como suplemento. En lugar de centrarse en el envejecimiento general, investiga si podría ser beneficioso para personas con enfermedades genéticas inusuales que afectan al metabolismo celular.

“Todavía hay muchas posibilidades en el campo del NAD+”, dijo Houtkooper. Pero añadió: “Creo que en los últimos 15 años, más o menos, se ha exagerado increíblemente”.

Por Dana G. Smith