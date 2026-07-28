Un turista neerlandés murió tras el vuelco de una lancha en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

Un turista neerlandés murió este martes tras el vuelco de una lancha durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Según confirmaron medios locales, el accidente ocurrió alrededor de las 12.20 en el río Iguazú, a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu, cuando una embarcación de la empresa Macuco Safari, en la que viajaban seis turistas de Países Bajos, se dio vuelta durante el recorrido.

A raíz del infortunio, se desplegó un operativo de rescate del que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal de la empresa y trabajadores del Parque Nacional do Iguaçu.

El accidente ocurrió alrededor de las 12.20 en el río Iguazú, a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu Parques Nacionales de Argentina

Los equipos lograron asistir a los ocupantes de la lancha, aunque uno de ellos murió. Al menos dos de los turistas involucrados fueron trasladados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck y se encuentran estables.

La Marina de Brasil quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del vuelco. Los peritos buscarán establecer si existieron fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente y verificarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones turísticas.

A raíz del infortunio, se desplegó un operativo de rescate del que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal de la empresa y trabajadores del Parque Nacional do Iguaçu.

En tanto, la empresa Macuco Safari suspendió temporalmente las excursiones para facilitar las pericias y la recolección de pruebas. Se desconoce hasta el momento la identidad del turista fallecido.

El río Iguazú registra actualmente un caudal aproximadamente tres veces superior al habitual, que oscila entre 1500 y 1800 metros cúbicos por segundo (m³/s). Ayer, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el caudal del río era de 6.500 m³/s. El circuito a Garganta del Diablo se mantuvo cerrado entre el miércoles y el domingo pasado, días en los que, debido a las intensas lluvias en la región, el caudal había superado los 8.500 m³/s.

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