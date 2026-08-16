Una argentina fue detenida en Japón por intentar ingresar casi un kilo de cocaína oculto en su cuerpo

Una mujer argentina de 30 años fue detenida en Tokio, Japón, bajo sospecha de intentar introducir cocaína de contrabando tras ingerirla y ocultarla dentro de su cuerpo.

Rosa Micaela Kipildor está acusada de haber ingresado al país asiático con estupefacientes el 10 de agosto. Según la investigación, había viajado desde el Reino Unido y llegó sola al aeropuerto de Haneda.

Una mujer argentina de 30 años fue detenida en Tokio, Japón, bajo sospecha de intentar introducir cocaína de contrabando tras ingerirla

Los funcionarios de la aduana de Haneda sospecharon de su comportamiento y decidieron someterla a una inspección. Una radiografía permitió detectar en el interior de su cuerpo 101 cápsulas con forma de capullo.

Estaban envueltas en plástico y en un material negro similar al caucho. En total, los envoltorios contenían aproximadamente un kilogramo de cocaína, cuyo valor de venta al por menor se estima en US$152.160.

Según medios japoneses como FNN , TBS News Dig y TV Asahi, la Policía Metropolitana de Tokio informó que las cápsulas medían unos 5,2 centímetros de largo y que la droga estaba envuelta en una doble capa.

Durante el interrogatorio, Kipildor admitió los cargos. De acuerdo con la información difundida por esos medios, declaró que una mujer a la que había conocido en un festival en Argentina le había hecho la propuesta. También dijo que recibió la cocaína en Brasil y la ingirió allí, y que le entregarían US$7000 por transportarla.

Una radiografía permitió detectar en el interior de su cuerpo 101 cápsulas con forma de capullo

Las autoridades japonesas investigan además la posible participación de una organización de narcotráfico con base en Sudamérica que tendría a Japón como uno de sus destinos.

En Japón, durante el año pasado, 415 personas fueron detenidas por delitos relacionados con la posesión de cocaína, una cifra que representa un aumento de casi diez veces respecto de la registrada una década atrás.

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