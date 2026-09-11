Una avioneta se estrelló contra mientras realizaba tareas de fumigación en un campo de Entre Ríos

Una avioneta de fumigación se estrello contra un campo en la zona rural de Perdices, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Tras el accidente el piloto fue rápidamente trasladado a un hospital local y aún no trascendieron las causas del hecho.

En redes sociales se viralizó el video en donde puede verse a la aeronave planear durante los segundos previos al impacto.

El momento de la caída del avión fumigador

Según consignó el medio La Gaceta Online, el siniestro ocurrió en un establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, al que se accede por un camino vecinal. La aeronave que protagonizó el accidente estaba destinada a la aplicación de fertilizantes.

Minutos después del evento, Bomberos Voluntarios del departamento de Ceibas -localizado a casi 70 kilómetros de Gualeguaychú-, respondieron al alerta y se presentaron en el lugar del accidente. También intervino personal policial para investigar las circunstancias que llevaron a la caída de la aeronave.

Varias personas se acercaron a auxiliar luego del accidente

El piloto fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica. Hasta el momento, no se proporcionaron detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las causas del accidente, señaló el diario local.

Tragedia en Bahamas

El martes y luego de reportar la desaparición de una avioneta que despegó desde Bahamas con destino a Miami en Estados Unidos se confirmó que hallaron sin vida a los cuatro tripulantes que iban a bordo. Se trataba de una pareja de abuelos, que se trasladaban junto a sus dos nietos.

Las víctimas fueron identificadas como Mario Lamar, de 80 años y quien conducía el aeroplano, su esposa, Lili, de 79 y sus dos nietos, Sofía y Christian Sosa, de 28 y 22, respectivamente.

Las muertes fueron confirmadas por la sobrina de Lamar, Silvia Larrieu. “Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos apoyaron, buscaron junto a nosotros y mantuvieron a nuestra familia en sus oraciones”, manifestó a través de un comunicado.

“Pedimos respetuosamente privacidad mientras lloramos esta pérdida inimaginable”, agregó.

Por su parte, el establecimiento clínico Kidz Medical publicó un comunicado ante el fallecimiento de Sofía Sosa, trabajadora en el área de neonatología.

“Con profunda tristeza, les comunicamos la noticia confirmada del fallecimiento de Sofía Sosa, PA-C, una dedicada profesional de KIDZ Medical y valiosa integrante de nuestro equipo de neonatología, quien perdió la vida junto a su hermano y sus abuelos en el accidente aéreo ocurrido el lunes entre las Bahamas y Miami”, manifestó la clínica.

“Era una profesional prometedora cuya compasión, profesionalismo y compromiso con la atención al paciente se evidenciaban en cada familia a la que atendía. Su pérdida se siente profundamente en nuestra organización y entre los equipos que trabajaron junto a ella”, agregó.

Por otro lado, Larrieu destacó que su tío tenía más de 40 años de experiencia como piloto y que se trasladaba con frecuencia a las Bahamas, debido a que contaba con una propiedad en Great Harbour Cay. Además, indicó que Lamar era muy precavido y que realizaba un mantenimiento constante en la avioneta.

El avión fue identificado como un PA-34 Piper de cinco plazas con matrícula N212ML. Según informó la Policía de Bahamas, el control de tráfico aéreo perdió contacto cuando se hallaba a unos 20 kilómetros al oeste de la isla Andros, un archipiélago situado a 240 kilómetros al sureste de Miami.