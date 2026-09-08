WASHINGTON.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron cinco buques petroleros iraníes después de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara una embarcación de guerra estadounidense, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) este martes a través de sus redes sociales.

Según el comunicado, los ataques se produjeron luego de que Irán intentara alcanzar en dos ocasiones, durante los últimos dos días, al buque de guerra estadounidense con misiles balísticos.

Estados Unidos destruyó cinco buques petroleros iraníes y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

La televisión estatal iraní también informó que las fuerzas estadounidenses atacaron al menos tres buques petroleros cerca del puerto de Jask, en el sur de Irán, y de la isla de Jarg, en el Golfo Pérsico. Las tripulaciones de las embarcaciones fueron evacuadas.

Se trata de la última escalada en una serie de ataques y represalias entre Washington y Teherán, que retomaron las hostilidades después de más de seis meses de guerra.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos no permitirá que los ataques iraníes queden sin respuesta.

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Con información de Associated Press