Este domingo, una nueva ceremonia de Miss Mundo Argentina coronó a una joven de 23 años como reina de 2026. Giuliana Mangani se consagró ganadora a nivel nacional y quedó seleccionada para representar al país en la próxima edición del certamen internacional, que se celebrará en Tanzania.

Oriunda de la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, la joven estudia Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Río Cuarto y, en los últimos años, combinó su formación académica con los concursos de belleza. Al participar en esta ocasión, presentó una iniciativa llamada “Nuevo Rumbo”, en la que propone ayudar a las personas adultas a reinsertarse en el mercado laboral.

El torneo en el que se consagró incluyó cinco jornadas con pruebas de oratoria, de pasarela, de “talento”, deportes, presentación de trajes típicos y entrevistas con el jurado, según detalló Diario UNO. Mangani llegó a la final —que se celebró en La Plata— junto a Carla Meza, representante de Misiones, quien terminó como primera finalista.

La joven tiene 23 años y estudia Economía Instagram

Con el título argentino, la joven quedó seleccionada para participar en la 74ª edición de Miss World que se celebrará en mayo de 2027. La competencia internacional reúne a representantes de distintos países e incluye tanto las instancias tradicionales como las iniciativas sociales a través del programa “Belleza con propósito”.

Para llegar a tono, la mendocina deberá entrenarse en idiomas, oratoria, comunicación, pasarela y preparación física para participar de distintas instancias de evaluación y actividades. La competencia de Miss Mundo no es lo mismo que Miss Universo; el primero se enfoca en el trabajo social y humanitario, mientras que el segundo prioriza el espectáculo televisivo, el lujo y la proyección escénica.

Mangani participará en la 74ª edición de Miss World, en Tanzania Instagram

La joven festejó su triunfo en redes sociales y publicó fotografías con su familia y con su representante, el director de Miss Mundo Mendoza, Lucas Arias, quien compartió un mensaje en el que destacó el trabajo realizado por Mangani y al equipo que acompañó su preparación.

“No puedo sentir más orgullo y emoción por este logro. Detrás de una corona hay sueños, esfuerzo, sacrificios, muchísimo trabajo y, sobre todo, un equipo que cree y acompaña”, escribió en la publicación. Y añadió: “Gracias, Giuliana. Gracias por confiar, por entregarte a este camino, por representar a Mendoza con tanta elegancia, compromiso y determinación. Estoy profundamente orgulloso de vos y de todo lo que logramos juntos. Hoy te llevás una corona, pero también el reconocimiento a todo lo que trabajaste para llegar hasta acá”.

Proyecto social

La candidatura de Mangani se destacó, resaltaron medios locales, por su propuesta “Nuevo rumbo”. Según ella misma relató, tuvo un origen personal, ya que su padre no pudo completar la escuela secundaria y desarrolló su vida laboral como trabajador independiente. A partir de esa experiencia, comenzó a pensar en la problemática que enfrentan las personas que no cuentan con formación específica o herramientas.

El proyecto plantea vincular a profesionales y comercios con centros de capacitación, para que puedan acceder tanto a conocimientos prácticos como a recursos para poner en marcha un emprendimiento. Entre los contenidos previstos aparecen la elaboración de presupuestos, el cálculo de costos y las estrategias de comercialización.