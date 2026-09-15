Una mujer de 30 años murió tras atragantarse durante un almuerzo con su familia

Una mujer de 30 años murió este domingo al mediodía tras atragantarse durante un almuerzo familiar en la localidad de Sumampa, en Santiago del Estero. A pesar de que la llevaron de urgencia al hospital local y le practicaron maniobras de reanimación, sufrió una obstrucción de las vías respiratorias y los médicos no lograron salvarla.

La víctima fue identificada como Vanina Soledad Sosa, quien vivía en la ciudad cabecera del departamento santiagueño de Quebrachos. La mujer era madre de dos niños, un varón de 11 años y una nena de seis. Al momento del incidente, que ocurrió alrededor de las 13.30, Sosa estaba en su casa junto a ellos y su madre.

Durante el almuerzo, un alimento que procesó de modo incorrecto le bloqueó el paso del aire. Según reportó el medio local Nuevo Diario Web, ante la falta de respuesta aparente de la mujer y la gravedad de la situación, sus dos hijos salieron a la calle a pedir ayuda. Sus gritos alertaron a un vecino, quien ingresó al domicilio y trasladó a Sosa de inmediato al hospital en su auto.

Al ingresar al centro de salud, ya en estado crítico, la guardia médica la atendió de urgencia. Le practicaron técnicas de desobstrucción y maniobras de RCP para intentar recuperar sus signos vitales, pero Sosa no respondió a los trabajos de reanimación y se confirmó su fallecimiento a los pocos minutos.

Más tarde, agentes de la Comisaría N° 33 llegaron al hospital y entrevistaron a los familiares de la víctima. Por disposición de las autoridades de acuerdo con el protocolo para este tipo de casos, se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho.

Otra muerte reciente en Santiago del Estero

En el barrio Almirante Brown, al sur de la capital de Santiago del Estero, una bebé recién nacida falleció tras sufrir una descompensación en su casa, según informó el medio citado.

Hospital Regional de Santiago del Estero Google Maps

La pequeña empezó a vomitar sangre y su estado empeoró rápidamente, por lo que agentes policiales que circulaban por la zona la llevaron de urgencia al Hospital Regional, donde entró sin signos vitales y los médicos no lograron reanimarla.

La fiscal Yudith Díaz intervino en la causa y ordenó hacer una autopsia para aclarar las circunstancias de la muerte —y poder determinar una posible responsabilidad familiar—.

El examen forense descartó cualquier tipo de agresión física y determinó que la muerte se produjo por una broncoaspiración relacionada con un “cuadro de flemas” —producción excesiva y acumulación de mucosidad espesa en los bronquios y los pulmones— por el cual la bebé ya estaba bajo tratamiento médico.