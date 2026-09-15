Los expertos en psicología coinciden: quienes tienen miedo persistente ante cualquier viaje activan un mecanismo de defensa ante la pérdida de control e incertidumbre

Mientras algunos disfrutan al máximo de ir en auto por la ruta observando los paisajes o cuentan los días para por fin subirse al avión y llegar a su destino sin importar la cantidad de horas que pasan en el aire, hay otro gran grupo de personas que no disfruta de la experiencia y hasta sufre de taquicardia, problemas digestivos y falta de sueño.

Teniendo en cuenta que algunas personas enfrentan un miedo persistente ante cualquier viaje, la psicología analizó qué hay detrás de lo que se conoce como hodofobia y los expertos coinciden en que se trata de la activación de un mecanismo de defensa ante la pérdida de control e incertidumbre.

¿Qué dice la psicología de quienes tienen miedo persistente ante cualquier viaje?

La hodofobia es una fobia a viajar en general, no solo a hacerlo en algún medio concreto de transporte, por lo que se puede experimentar en una avión, bus, auto, embarcación, entre otros. Su impacto no solo se ve reflejado en el miedo intenso, persistente y desproporcionado, sino en una repercusión física que trae palpitaciones, problemas digestivos, tensión muscular y no pegar ojo ante cualquier desplazamiento.

Desde la psicología cognitiva-conductual se señala que las personas con este miedo suelen compartir ciertos patrones de pensamiento y conducta como anticipar siempre el peor escenario posible antes de que el viaje comience y evitar salir de su área geográfica segura por lo que usan diversas excusas.

Hay personas que anticipan siempre el peor escenario posible antes de que el viaje comience

Para entender mejor la hodofobia es necesario recurrir a la explicación neurobiológica. Desde EFE Salud señalan que “cuando una persona con una fobia específica se enfrenta a la situación que teme, o incluso cuando la anticipa, el cerebro activa los circuitos relacionados con el miedo, especialmente la amígdala, una estructura encargada de detectar amenazas y poner al organismo en estado de alerta. La consecuencia es que se desencadenan una serie de cambios fisiológicos, como el aumento de la frecuencia cardiaca, la aceleración de la respiración o la tensión muscular. Aunque esta respuesta constituye un mecanismo normal de supervivencia, en las fobias se activa ante situaciones que no representan un peligro real y puede llegar a afectar a distintos sistemas del organismo y alterar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen”.

Salir de la rutina diaria y del entorno conocido (la "zona de confort") altera la sensación de seguridad

¿Qué hay detrás del miedo persistente ante cualquier viaje?

Los expertos coinciden en que este miedo a viajar no se analiza de forma aislada, sino como la manifestación de otros trastornos de ansiedad subyacentes como:

Pérdida de control: salir de la rutina diaria y del entorno conocido (la “zona de confort”) altera la sensación de seguridad. El cerebro interpreta lo desconocido como un peligro inminente.

Ansiedad de separación: el miedo profundo a distanciarse de los seres queridos, del hogar o de las figuras de apoyo.

Traumas previos: haber vivido una experiencia negativa en el pasado, como un accidente de tráfico, un vuelo con turbulencias extremas, perderse en una ciudad extraña o enfermar lejos de casa.

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG): las personas que ya sufren de ansiedad constante suelen proyectar sus preocupaciones catastróficas en el viaje pensando que le pueden robar, que el hotel no será bonito o hasta que necesitarán acudir a emergencias por una enfermedad.