Una mujer denunció haber sido esclavizada por una modelo argentina en Londres

Una mujer oriunda de la provincia de Misiones denunció haber sido “esclavizada” y maltratada por una modelo argentina que vive en Londres. Carmen, de 54 años, trabajaba como empleada doméstica para la madre de la joven en la Argentina, quien le sugirió que viajara a Reino Unido ya que su hija se encontraba sola con su bebé y “necesitaba ayuda”.

Según relató la propia víctima, aceptó el empleo en Europa y viajó de inmediato. Ahí fue cuando comenzó la pesadilla. “Me pidió si podía hacerle el favor de ir a cuidar a su hija que estaba sola con la bebé. Yo confié en esa persona (en la madre de la modelo) y me fui al otro lado del mundo y nunca en mi vida me psicopatearon tanto, me humillaron tanto, me hicieron tanto daño ”, contó en diálogo con A24.

Pese a que no quiso revelar la identidad de la modelo por miedo, sí aclaró que la humilló y la agredió “hasta el cansancio”. “Había insultos constantes, me decía que era una ‘sudaca mugrienta’, que no merecía comer en el mismo lugar que ella, me amenazaba, que me iba a echar a la calle y que si iba a la policía me iban a meter presa”, relató.

La modelo también le impidió cargar su teléfono para que no pudiera comunicarse con su familia que había quedado en la Argentina. Entre otros maltratos, Carmen detalló que la obligó a dormir en una colchoneta en el piso tapada solo con una manta, y que la amenazaba constantemente con meterla presa si hablaba .

El calvario de la mujer pudo terminar gracias a una de sus sobrinas, que logró contactar con otra argentina en Londres que la ayudó a rescatarla. “Leilén es el ángel que me devolvió la vida”, definió Carmen a la mujer que gestionó su salida del país. En un momento, Carmen logró contactarse con sus allegados en Misiones y su sobrina dio con un grupo de argentinos en Londres, entre los que se encontraba Leilén.

En diálogo con el mismo medio, la mujer detalló: “Me puse en contacto con la sobrina de Carmen, le pedí el teléfono y la dirección de donde estaba. Algo adentro mío me dijo que yo tenía que ir a ayudarla. Al salir de mi trabajo, fui a donde estaba, hablé con ella y le transmití seguridad”. “La última noche fue de terror, no dormí. Hacía muchas noches que no dormía porque tenía mucho miedo”, recordó Carmen.

Cuando la modelo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó convencerla de que no se fuera. Leilén contó que confrontó a la joven, que procedió a encerrarse en una de las habitaciones. “Un policía le tocó la puerta y entró, estuvo hablando con la mujer”, añadió Carmen.

Finalmente, la víctima logró llegar al Consulado argentino en Inglaterra, en donde le gestionaron un pasaje de vuelta a la Argentina, a donde aterrizó este viernes. “Esta mañana cuando llegué a Ezeiza me sentí más tranquila, libre, sin tanto miedo”, reflexionó.

