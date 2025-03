Los presuntos barras a los que señaló Patricia Bullrich: exempleados estatales, tres vinculados al Servicio Penitenciario y un detenido por los piedrazos de 2017

El Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó ayer la detención de 29 presuntos barrabravas en la causa que investiga los incidentes y destrozos de la marcha del miércoles pasado en los alrededores del Congreso. De acuerdo a un relevamiento que hizo LA NACION en registros públicos algunas de las personas identificadas fueron empleados públicos, se desempeñaron en empresas de seguridad privada o son militantes vinculadas a espacios de derechos humanos.

Cuatro de los 29 señalados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabajaron para el municipio de Avellaneda. Ellos son Roberto Nahuel Soler -que, además, actualmente trabaja en la Dirección Nacional de Vialidad, uno de los organismos que la gestión de Javier Milei busca cerrar-; Maximiliano Hernán Juliani, Elías David García y Nicolás Nieva. Los últimos dos estuvieron empleados en el municipio que gestiona Jorge Ferraresi hasta septiembre y mayo del año pasado, respectivamente.

También hay una coincidencia entre otros tres y sus exempleadores. Gonzalo Damián Gramajo, Diego Javier Mendoza y Juan Marcelo Cabrera, a los que se les solicitó la detención, estuvieron vinculados laboralmente al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (Encope), que se dedica a “capacitar laboralmente y modernizar los métodos operativos dentro de los talleres de laborterapia en los que participan las personas privadas de libertad alojadas bajo jurisdicción” del Servicio Penitenciario Federal.

Entre los apuntados hay otros exempleados públicos. Balbino Castro, que figura en el listado de 29 personas, trabajó en la municipalidad de San Vicente. Sin embargo, de los primeros registros no surgen por ahora trabajadores de las dos intendencias a las que apuntó Bullrich: Lomas de Zamora y La Matanza. En cuanto a sindicatos, un hombre llamado Rubén Eduardo Alegre figura como exempleado de FATE, la empresa de neumáticos, cuyo gremio, el Sutna, que está liderado por Alejandro Crespo, un dirigente de izquierda, estuvo presente en la manifestación. También vinculado a Camioneros aparece José Humberto Graciano Menéndez, que trabaja en una empresa de recolección de basura.

Dos nombres llaman la atención. Por un lado, Pablo Francisco Yrigoyen, un hombre de 64 años, figura a su vez en el listado de detenidos durante la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri, según confirmaron fuentes de la Ciudad de Buenos Aires. En la prueba aportada por el Ministerio de Seguridad, se anotó que presenta un antecedente por averiguación de paradero de fecha mayo de 2023, la cual fue tramitada en el juzgado nacional de primera instancia en lo civil 83.

El enfrentamiento entre militantes y la policía, la semana pasada LUIS ROBAYO - AFP

Por otro lado, una persona llamada Antonio Bernardo Collela estuvo vinculado al Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos y estuvo por convenio contratado en Acara, dependiente del Ministerio de Justicia. A su vez, fue identificado un jubilado de 70 años (Roberto José Busto), extrabajador de la empresa de seguridad privada Securitas (ahora Securion).

Determinar si los apuntados son barrabravas no puede ser establecido a partir de los registros públicos, excepto que se haya negado el derecho de admisión a estadios de fútbol, lo que no surge a partir de este primer análisis. Por otra parte, fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LA NACION que no realizaron un chequeo sobre las características de las personas identificadas, sino que a partir de la detección por parte de la Policía, se remitió a la Justicia para su investigación. “En algunos casos, las personas identificadas aparecen en las fotografías en acción de cometer los delitos investigados en autos, en otros casos se los identifica en el lugar de los hechos donde sucedieron los desmanes y delitos, o se los ubica dirigiéndose en forma organizada al lugar de la movilización portando camisetas de clubes de fútbol”, dice el escrito. A pesar de esto, el comunicado de ayer de Bullrich los calificó de “barrabravas”.

El listado completo de personas a las que identificó el Ministerio de Seguridad es el siguiente: Antonio Bernardo Colella, Fabio Darío Abandillo, José Antonio Pavón, César Rodrigo Sánchez, Francisco López Deluca, Juan Pablo Maximiliano Luján, Pablo Melo, Emanuel Andrés Díaz, Pablo Francisco Irigoyen, Pablo Alberto Campo, Soler Roberto Nahuel, Horacio Oscar Riquelme, José Roberto Busto, Ricardo Arturo Bouchet, José Humberto Graciano Menéndez, Lucas Miguel Alejandro Cardozo, Víctor Hugo Avellaneda, Gabriel Leonardo Cañete, Diego Javier Mendoza, Fernando Damián Páez, Rubén Eduardo Alegre, Claudio Gastón Sosa, Balbino Castro, Elías David García, Juan Marcelo Cabrera, Maximiliano Hernán Juliani, Nicolás Nieva, Gonzalo Damián Gramajo y Sergio Gustavo Denus.

Camila Dolabjian Por

Temas Violencia