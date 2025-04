Cambios en el Estado: afirman que buscan avanzar con la fusión de dos organismos científicos

Varios científicos y técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como del Instituto Geográfico Nacional (IGB) y ATE SMN, afirmaron que el Ministerio de Defensa de la Nación avanza con su plan para fusionar y remover la autonomía de ambos organismos científicos.

Esta información había sido anticipada por LA NACION el jueves pasado. Un día después, el ministerio encabezado por Luis Petri habría enviado, según indicó el sindicato, una “Propuesta de fusión” al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, justificando su intención en seis puntos. Este archivo, según afirmaron trabajadores de ambas instituciones, fue enviado a toda la planta del SMN y del IGN. Este medio contactó a los dos ministerios para confirmar la existencia del documento con número 2025-32683028-APN-MD. Sin embargo, al cierre de esta nota, no recibió respuesta. Empleados de ambas instituciones aseguraron que el documento está público en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y que todo trabajador del Estado puede acceder a este.

Desde el sindicato ATE SMN explicaron que de esta propuesta se enteraron ayer. Afirmaron que hoy se reunieron al mediodía con el director del SMN, Antonio Mauad, para recibir respuestas. Según detallaron, el funcionario no solo confirmó la información enviada a Desregulación y Transformación del Estado, sino que anunció que, ante una eventual fusión, él encabezaría la nueva institución. Además, contaron que en la reunión, Mauad se mostró tranquilo y prometió que no habría despidos. “Es claro que lo que buscan es recortar presupuesto y eliminar áreas administrativas”, argumentaron desde el sindicato. Ante la consulta de LA NACIÓN sobre este encuentro al Ministerio de Defensa, no hubo respuesta.

Por su parte, desde el IGN también pidieron una reunión urgente con su director, Jorge Horacio Machuca. Sin embargo, está de viaje. Esperan que el viernes próximo puedan concretar el encuentro.

El documento señalado

Salvo una, el documento no profundiza mucho en las razones de la fusión. No obstante, las desglosa en los siguientes puntos: integración de información, porque según Defensa, la información que producen es complementaria; la mejora en la optimización y eficiencia de recursos; la mejora en la coordinación y toma de decisiones; la innovación y desarrollo tecnológico, y finalmente, el fortalecimiento institucional y su posicionamiento en el mundo. La última razón, que titularon “consideraciones presupuestarias” es el punto que más desglosaron en este documento.

Desde ATE lo explicaron de la siguiente manera: “Lo hacen porque es lo que la gente quiere escuchar. Que es un recorte presupuestario. Quieren demostrar que el golpe es a la ‘casta’”.

Varios científicos que trabajan en el SMN se expresaron en contra de la medida y advirtieron que esta intención lleva ya mucho tiempo rondando los pasillos de la institución meteorológica. También ponderaron que, desde un punto de vista científico, sería una decisión insensata.

“Es como juntar a un hospital con un laboratorio de química. En lo que ahorran es en la parte de contaduría, en todo lo paralelo”, explicó un empleado del SMN en estricto off the record. “El SMN es una institución 24/7, con turnos nocturnos, urgentes pedidos del Gobierno y usuarios, mientras que el IGN trabaja como una institución normal”, añadió.

Es por eso que, según técnicos de ambas instituciones científicas, no existe duplicidad en las tareas que desempeñan, algo que en el documento se expone como una de las razones de la fusión. “Lo que ellos hacen no lo hacemos nosotros. Y lo que hacemos nosotros no lo hacen ellos. Que usemos recursos que produce el IGN no significa que haya duplicidad de información”, describió una técnica del SMN. Este punto fue también confirmado por otra trabajadora del instituto geográfico.

Por otro lado, la presunta propuesta de fusión apunta a la búsqueda de mayor institucionalidad y posicionamiento internacional. “Pero nosotros ya somos muy reconocidos de forma internacional. Nuestra exdirectora, Celeste Saulo, es la primera secretaria general mujer y sudamericana de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Somos también la cabeza del Centro Regional de Formación de la OMM, también vamos a la cabeza del Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS) y muchas otras cosas más”, desglosó una científica del SMN.

Desde IGN no ven sentido a fusionarse para tener una mejor posición internacional. “En ningún lugar del mundo que yo conozca, estas instituciones están juntas. No se entiende muy bien”, argumentó una técnica del instituto.