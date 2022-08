Las Cañitas: una mujer estacionó en una parada de colectivos y denigró a un encargado de edificios que le marcó su error

Una discusión en la vía pública entre una mujer que estacionó en una parada de colectivos de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, y un empleado de edificio que le hizo notar la infracción se viralizó en las redes sociales por el tenor de los dichos de la señora. Mientras él la grababa, ella -que alegaba poder dejar su camioneta en ese lugar por tener certificado de discapacidad- no solo amenazó con un llamado a la Policía de la Ciudad sino que tildó al hombre de “planero” y, además de descalificarlo por su trabajo, le preguntó: “¿Por qué no te comprás una vida, flaco?”.

El intercambio entre estas dos personas se dio en la intersección de Migueletes y Jorge Newbery. Todo comenzó cuando la mujer estaba por cerrar su Hyundai color gris oscuro y el hombre se acercó con su teléfono para grabarla por haber estacionado en el lugar dispuesto para esperar a los micros. “Con todo respeto, está parando en la parada de colectivo y la ley no dice que usted tiene derecho a parar en la parada de colectivo”, le dijo el señor mientras filmaba la situación.

Sorprendida, la mujer lo miró y le respondió: “Los discapacitados podemos parar en cualquier lado“. Este justificativo es incorrecto ya que en la página del gobierno de la Ciudad se deja en claro, para un uso responsable del certificado, que quienes lo posean están imposibilitados de dejar sus vehículos en paradas para detención de colectivos y taxis.

Las Cañitas: una conductora insultó y discriminó a un portero que la grabó por estacionar mal

Ante los cuestionamientos del hombre, la mujer le preguntó: “¿Por qué no te comprás una vida, flaco?”. En ese momento, y mientras la discusión continuaba con el señor intentando explicar que le hablaba “con todo respeto”, llegó una unidad de la línea 64 que debió detenerse en el medio de la calle. Los pasajeros, incluso, tuvieron que esquivar la camioneta para subirse.

La mujer, en tanto, tomó su teléfono y advirtió: “Estoy llamando a la Policía”. Sin preocuparse, el hombre respondió: “Llame a la Policía, mi amor, vamos a esperar a la Policía”. En ese instante la señora comenzó a elevar el tono y a increpar a la otra persona. “No tenés un carajo que hacer, ¿no? Sos planero, ¿no?”, le gritó.

Y, con la supuesta llamada en curso, describió -en teoría a la Policía- su visión de los hechos. “Buenas tardes, estoy en Migueletes al 800. Tengo un maleducado que me está diciendo que no puedo estacionar. ¿Ustedes se podrían molestar hasta acá? Porque debe ser un planero, está al recontra pedo, está vestido todo de negro”, comenzó a decir a través de su celular.

Entonces, se dio cuenta que el hombre se desempeñaba como empleado de edificio y denostó su profesión, en el mismo momento que miraba lo que él llevaba puesto. “Ah, claro... Es portero, le pagan tanto que está al recontra pedo, tiene un barbijo que dice ‘trabajadores de edificios’. Como gana tanta plata, está al recontra pedo a esta hora”, acotó, mientras le comentaba a esta persona del otro lado del teléfono que estaba siendo grabada.

LA NACION pudo averiguar a través de fuentes de Seguridad de la Capital que, tras la viralización del video, en Tránsito preparan una multa para aplicarle a esta señora. De momento, con esa camioneta ya tiene tres actas cargadas en el sistema. La más cara es una de $14.592 y quita de 10 puntos de la licencia de conducir por haber excedido 30% la velocidad permitida en un tramo de la Avenida del Libertador.

“Le voy a reventar el teléfono”

Pero no todo quedó ahí. Su ira subió a medida que avanzaba la situación e intentó en dos oportunidades quitarle el celular al empleado de edificios mientras iba contra él abalanzándose con sus manos en alto. “No me grabes, no me grabes”, exclamó.

Para cerrar, mientras seguía la conversación con su propio teléfono, indicó: “Los discapacitados podemos estacionar en cualquier lado así que venga a buscarlo y explíquele cómo es la ley, porque se ve que los porteros no estudian las leyes. Y aparte por si me rayan la camioneta le aviso que está todo vestido de negro”.

En la última parte del registro se ve a la mujer otra vez con su mano hacia arriba en un intento de correr al hombre para que no la filme. “Me está grabando, le voy a reventar el teléfono por hijo de remil puta”, gritó.