Ingeniero Budge: el crudo relato del estudiante de 15 años que balearon en la pierna para robarle el celular

“Lo único que pensé cuando vi el arma era correr”, dijo Jeremías G. el adolescente de 15 años que fue baleado por dos motochorros que le dispararon a sangre fría para robarle el celular en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge la semana pasada. Ya casi recuperado del tiro que sufrió en su pierna contó que “si los tipos me hubieran dicho ‘dame el celular’ y me mostraban el revólver, yo se los hubiese dado”.

Jeremias G. volvía del colegio la semana pasada cuando dos ladrones armados lo interceptaron en el cruce de las calles Saladillo y Ginebra de la mencionada localidad de Lomas de Zamora, y le pidieron el celular. “La verdad que todo pasó muy rápido. Lo único que pensé cuando vi el arma era correr, pero después de escuchar el tiro mucho más no pude hacer. Vi el arma y salí corriendo”, dijo en diálogo con C5N.

El momento en que balean a Jeremías

El joven que al igual que otros casos en donde los ladrones disparan sin previo aviso a él tampoco le “hablaron ni nada” sino que “el que bajó, bajó ya apuntándome”. Cuando quiso huir le tiraron: “Creo que me dispararon dos veces. Uno de los tiros me dio en la pierna y el otro rebotó en la pared”.

El adolescente que asiste a cuarto año se mostró indignado por el modo en que operan los motochorros: “No entiendo por qué actúan así. Si los tipos me hubieran dicho ‘dame el celular’ y me mostraban el revólver, yo se los hubiese dado. Pero no entiendo que sin decir nada, disparen directamente”. Y continuó: “Lo que me alegra es que hayan agarrado a los chabones y no estén sueltos por ahí”, dijo sobre la detención de Nicolás Eduardo López Vera, arrestado en Lomas de Zamora; y Guido Ezequiel Cansino.

El intento de robo y el momento del disparo quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona, en donde se ve el instante en el que uno de los disparos impactó en la pierna de Jeremías. “Cuando caigo al piso ya siento la pierna rota. Ahí empecé a gritar ‘ayuda, ayuda’ porque imaginé que alguien había escuchado los tiros. Y aparece Gonza con su hermano Orlando, un amigo al que había saludado metros antes del asalto. Ahí, ellos me suben a una camioneta y me llevan al hospital”, relató.

Ya a salvo fue internado primero en el Hospital Allende de Lomas de Zamora y luego fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande. “En todos los hospitales que fui me trataron bastante bien. La primera operación me la hicieron muy bien. Y la segunda lo mismo acá en Monte Grande. Tengo que esperar hasta mañana (por el lunes) que me vuelvan a revisar para ver que todo esté bien”, cerró.

Disparos sin previo aviso en el conurbano

Como si se tratara de una nueva metodología de ataque, otro caso de inseguridad similar en la que los asaltantes dispararon sin advertencia y a quema ropa ocurrió hace un par de semanas en La Matanza, partido de Buenos Aires, cuando Joaquin, un joven de 12 años que volvía del colegio, recibió un disparo en la nuca.

Tras el violento asalto, Joaquín fue dado de alta Captura de pantalla

Las personas que lo atacaron eran también adolescentes de 15 y 16 años, que fueron capturados, pero que se negaron a declarar. Aquel día cuando bajó del colectivo de la línea 91 y se dirigía a su casa mientras escuchaba música con sus auriculares, los delincuentes le dispararon sin previo aviso.

En una de las primeras entrevistas contó que de repente sintió como “un mazazo” y alcanzó a llamar a su madre por teléfono y decirle: “Mamá, mamá, vení a buscarme, me pegaron un tiro”. Uno de esos fogonazos le dio en la nuca y salió por el frente de su rostro, pero por suerte luego de ser operado en el Hospital Italiano, se recuperó y superó el traumático hecho sin mayores complicaciones.

La madre agradeció no perder a su hijo, y auguró que quieren dejar el país, pero que para superar la inseguridad “hay que empezar a comprometernos más”. Y agregó: “Antes yo ni quería ver las noticias. Creo que quizás dios nos puso en este lugar porque estamos solos y necesitamos apoyarnos mutuamente, como una sociedad buena y de trabajo”.