Una por una: todas las prohibiciones y restricciones digitales que anunció Reino Unido para menores de 16 años

El anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años no se limita a un bloqueo general de plataformas. Forma parte de un paquete más amplio de medidas que busca modificar cómo los adolescentes interactúan con internet, con restricciones que alcanzan desde aplicaciones hasta videojuegos y sistemas de verificación de edad.

A continuación, una por una, las principales prohibiciones y cambios que impulsa el gobierno del Reino Unido.

1. Prohibición de redes sociales para menores de 16 años

La medida central establece que los menores de 16 años no podrán tener cuentas en redes sociales consideradas “plataformas de usuario a usuario”.

El listado incluye aplicaciones como TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube.

Se trata de servicios que permiten publicar contenido, interactuar y recibir recomendaciones algorítmicas. El modelo replica el aplicado en Australia, aunque el gobierno británico anticipó que irá más allá en varios aspectos.

2. Exclusión de mensajería y servicios específicos

No todas las plataformas quedarán alcanzadas.

Aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal quedarán exceptuadas, junto con otros servicios considerados educativos, de comercio electrónico o de streaming de música.

Además, versiones adaptadas como YouTube Kids tampoco estarán incluidas en la prohibición.

3. Obligación de verificar la edad de los usuarios

El eje de la política será el control sobre las plataformas, que deberán implementar mecanismos efectivos para comprobar la edad.

Entre las opciones que se analizan figuran sistemas de estimación facial, validación mediante datos bancarios, correo electrónico o identificaciones digitales.

La supervisión quedará en manos del regulador Ofcom [organismo regulador independiente de las comunicaciones en el Reino Unido], que deberá definir los estándares técnicos.

4. Multas para las empresas que no cumplan

Las compañías que no adopten medidas “razonables” para impedir el acceso de menores podrán enfrentar sanciones millonarias.

El foco del cumplimiento estará puesto en las plataformas tecnológicas y no en los usuarios, en línea con el modelo australiano.

El uso intensivo del celular y las redes sociales entre adolescentes, en el foco de las nuevas medidas Tadeo Bourbon

5. Bloqueo del contacto con desconocidos

El gobierno anticipó que avanzará sobre otros entornos digitales más allá de las redes sociales.

Se prevé restringir el contacto entre menores y personas desconocidas en servicios de videojuegos y plataformas de transmisiones en vivo, donde actualmente pueden comunicarse sin filtros.

El objetivo es limitar interacciones consideradas de riesgo.

6. Restricciones en videojuegos y servicios de streaming

Las medidas se extenderán a plataformas de gaming y streaming que permitan comunicación entre usuarios.

En estos espacios también se buscará bloquear funciones de interacción directa con menores o establecer condiciones más estrictas de acceso.

7. Posibles toques de queda digitales

El gobierno evalúa aplicar restricciones horarias para el uso de redes sociales en menores de 18 años.

Se trata de “toques de queda” nocturnos que limitarían la actividad durante determinadas franjas, aunque todavía no se definieron los detalles.

8. Límites al scroll infinito

Entre las medidas en estudio figura la introducción de pausas obligatorias en el llamado “scroll infinito”, es decir, el desplazamiento continuo de contenidos sin fin.

El objetivo es reducir el tiempo de exposición prolongada a las pantallas.

La interacción con dispositivos móviles en adolescentes queda en el centro de la política digital británica Rick Rycroft - AP

9. Restricciones progresivas para adolescentes de 16 y 17 años

Si bien la prohibición alcanza hasta los 16 años, el plan contempla mantener ciertas limitaciones para quienes superen esa edad.

Algunas restricciones se aplicarían por defecto a jóvenes de 16 y 17 años para evitar un cambio brusco en el uso de plataformas al cumplir 16 años.

Esto incluye límites en funcionalidades y controles de acceso.

10. Prohibición de ciertos chatbots y contenidos sensibles

El gobierno también apuntó contra los llamados “chatbots románticos”, diseñados para simular relaciones o interacciones de carácter sexual.

Estos sistemas tendrán una edad mínima de 18 años, al igual que otras funciones consideradas “íntimas” dentro de herramientas de inteligencia artificial.

11. Bloqueo de contenido sexual entre menores

En paralelo, el Ejecutivo instó a empresas como Apple y Google a implementar herramientas para impedir el envío y la recepción de imágenes sexualmente explícitas entre menores.

Se trata de una medida complementaria dentro de la estrategia de seguridad digital.

12. Entrada en vigor y contexto

La prohibición entraría en vigor a partir de la primavera boreal de 2027 [marzo de 2027], tras la aprobación de la ley y la implementación de los sistemas de control.

El paquete surge de una consulta pública con más de 116.000 respuestas, en la que alrededor del 90% de los padres se manifestó a favor de restringir el acceso a redes sociales.

El plan impulsado por Starmer forma parte de una tendencia internacional en la que distintos países avanzan con regulaciones sobre el uso de redes sociales por parte de menores. Reino Unido busca posicionarse entre los países con mayor nivel de exigencia, con un esquema que combina prohibiciones directas, controles tecnológicos y nuevas restricciones en desarrollo.