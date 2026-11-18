Una persona llega a un hospital por una tos persistente. Otra se realiza estudios prequirúrgicos antes de una operación. Una tercera consulta por un chequeo anual. Todas salen con una radiografía de tórax bajo el brazo. Hasta ahora, esas imágenes servían para responder preguntas vinculadas con pulmones, corazón o caja torácica. Pero un nuevo estudio sugiere que podrían contener información capaz de anticipar algo completamente distinto: quién tiene más probabilidades de sufrir una fractura osteoporótica años después.

La investigación, publicada en la revista científica NEJM AI, analizó más de 138.000 pacientes y halló que una herramienta de inteligencia artificial aplicada a radiografías de tórax de rutina logró identificar personas con alto riesgo de fracturas importantes con una precisión superior a la obtenida mediante algunas de las herramientas clínicas utilizadas actualmente.

Los autores pertenecen principalmente a Seoul National University Hospital, Seoul National University Bundang Hospital y Chungnam National University Hospital, en Corea del Sur. Para desarrollar el modelo utilizaron 53.109 pacientes y posteriormente lo validaron en otros 85.284, alcanzando una cohorte total superior a los 138.000 participantes.

La pregunta que intentaron responder es sencilla. ¿Puede una radiografía de tórax contener señales de fragilidad ósea capaces de advertir que una persona corre riesgo de fracturarse en el futuro?

La osteosporosis es una enfermedad progresiva que avanza producto del deterioro de los huesos Archivo

La respuesta, según sus resultados, fue afirmativa.

La osteoporosis afecta la resistencia de los huesos y aumenta el riesgo de fracturas en sitios críticos, como la cadera, las vértebras o la muñeca. El problema es que muchas personas llegan a ese evento sin haber sido identificadas previamente como pacientes de alto riesgo.

Hoy, una de las herramientas más utilizadas para estimar ese riesgo es el sistema FRAX, que combina distintos factores clínicos y, en muchos casos, los resultados de una densitometría ósea. Sin embargo, los investigadores recuerdan que una proporción importante de quienes terminan sufriendo una fractura nunca había sido clasificada en las categorías de mayor riesgo.

Fue precisamente allí donde la inteligencia artificial mostró su potencial para detectar microseñales que hoy pueden ser pasadas por alto.

Según el trabajo, la herramienta aplicada a radiografías torácicas identificó pacientes con riesgo elevado de fracturas osteoporóticas importantes con una capacidad predictiva superior a la obtenida mediante FRAX acompañado por densitometría.

“La inteligencia artificial aplicada a radiografías de tórax de rutina identificó pacientes con alto riesgo de fracturas osteoporóticas importantes con una capacidad predictiva superior a la de FRAX con densitometría ósea”, señalaron los investigadores.

Una radiografía de tórax de rutina podría aportar información para detectar personas con mayor riesgo de sufrir fracturas en el futuro, según el estudio

Uno de los hallazgos más relevantes apareció en pacientes con osteopenia, una condición caracterizada por una disminución de la densidad ósea que todavía no alcanza los criterios diagnósticos de osteoporosis. Ese grupo suele representar un desafío clínico particular porque muchas veces no recibe tratamientos preventivos específicos pese a presentar riesgo de fractura.

En ellos, la herramienta basada en inteligencia artificial mostró una ventaja especialmente marcada respecto de los métodos convencionales.

Lo más llamativo es que el sistema no requiere estudios adicionales. Aprovecha radiografías que ya fueron realizadas por otros motivos.

“Por lo tanto las radiografías de tórax de rutina pueden contener información estructural y fisiológica relevante para la vulnerabilidad a las fracturas que ya se adquiere pero no se utiliza para este propósito”, escribieron los investigadores.

Traducido a la práctica clínica, la propuesta sería sencilla. Una persona se hace una placa de tórax. La inteligencia artificial la analiza automáticamente. Si detecta señales asociadas con fragilidad ósea o riesgo futuro de fractura, el paciente podría ser derivado para una evaluación más profunda mediante densitometría u otras herramientas.

Los autores son cautos y evitan presentar el sistema como un reemplazo de los estudios actuales. Por el contrario, lo describen como una herramienta de “detección oportunista”, capaz de identificar pacientes que hoy podrían pasar inadvertidos.

El modelo fue desarrollado a partir de radiografías de tórax almacenadas en historias clínicas y posteriormente validado en más de 85.000 pacientes

“Las radiografías de tórax de rutina podrían servir como una herramienta para la identificación preventiva de pacientes”, escribieron los autores.

El trabajo también tiene limitaciones importantes. Todos los participantes pertenecían a Corea del Sur y ya habían sido sometidos a estudios de densidad ósea, por lo que los resultados todavía deben validarse en otras poblaciones y contextos sanitarios. Además, los propios autores reconocen que todavía no es posible determinar con exactitud qué elementos anatómicos utiliza la inteligencia artificial para elaborar sus predicciones.

Aun así, el estudio plantea una posibilidad atractiva para la medicina preventiva. Millones de radiografías de tórax son realizadas cada año en el mundo. Si parte de la información que contienen permitiera identificar antes a los pacientes con mayor riesgo de fractura, una prueba destinada a estudiar los pulmones podría terminar revelando mucho más de lo que los médicos imaginaban.