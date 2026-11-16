Instalaron una “llave de paso” para impedir que la basura llegue al Río de la Plata

Cada día, toneladas de residuos flotan por el río Matanza rumbo al Riachuelo. Botellas de plástico, maderas, latas, textiles y otros desechos recorren kilómetros de curso de agua hasta llegar a uno de los sectores más contaminados del país. Para intentar frenar ese flujo constante de basura antes de que ingrese a la Ciudad y continúe su recorrido hacia el Río de la Plata, el Gobierno porteño presentó un nuevo sistema de contención instalado en Puente La Noria.

La iniciativa, denominada “Llave de Paso”, consiste en una barrera flotante de 250 metros de extensión ubicada en el punto donde el río Matanza se convierte en Riachuelo. Según datos oficiales, el dispositivo permite capturar entre el 75% y el 80% de los residuos flotantes antes de que se dispersen a lo largo de los 15 kilómetros del tramo urbano del curso de agua.

La ubicación no fue elegida al azar. En ese punto, el río Matanza completa un recorrido de unos 45 kilómetros y, al atravesar Puente La Noria, pasa a denominarse Riachuelo. Es allí donde comienza el tramo final de aproximadamente 15 kilómetros que desemboca en el Río de la Plata, por lo que las autoridades consideran al lugar un punto estratégico para interceptar los residuos antes de que ingresen a la zona más urbanizada de la cuenca.

Según explicó la administración porteña, la base operativa funciona las 24 horas y combina barreras flotantes, una embarcación de apoyo, sistemas de videovigilancia y equipos de operarios en tierra. La extracción de residuos se realiza mediante una grúa hidráulica que retira alrededor de 200 kilogramos por maniobra y efectúa unas 50 operaciones diarias.

El sistema fue diseñado como un circuito de cuatro etapas. Primero, las barreras flotantes concentran los residuos; luego, una grúa y una embarcación de apoyo los extraen del agua; posteriormente, son depositados en contenedores especiales y, finalmente, trasladados para su disposición final en un esquema coordinado con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

La nueva base operativa funciona las 24 horas y combina barreras flotantes, embarcaciones y equipos de limpieza para retirar residuos del curso de agua Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“Nunca antes se había hecho un operativo contra la basura en el Riachuelo como el que hacemos en Puente La Noria. Podemos retener todos los días cerca de 10.000 kilogramos de plástico y otros residuos que dejan de ingresar a la Ciudad y al Río de la Plata”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Siempre según cifras difundidas por la Ciudad, la infraestructura tiene capacidad para remover entre ocho y 10 toneladas diarias de residuos sólidos flotantes, lo que equivale a entre 240 y 300 toneladas mensuales y hasta 3600 toneladas al año. Entre los materiales recolectados predominan los plásticos, aunque también se extraen maderas, metales, latas y textiles.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la principal ventaja del sistema es interceptar los residuos en un único punto antes de que se distribuyan por todo el curso urbano del Riachuelo, lo que reduciría los costos y la complejidad de las tareas de limpieza posteriores.

La infraestructura fue instalada el 14 de septiembre y, según datos oficiales, ya permite retener entre el 75% y el 80% de los residuos flotantes antes de que ingresen al tramo más urbanizado de la Ciudad. De acuerdo con las estimaciones oficiales, eso equivale a impedir el ingreso de alrededor de 1,4 millones de botellas plásticas por semana al curso final del Riachuelo.

La “Llave de Paso” fue instalada en el punto donde el río Matanza se transforma en Riachuelo y permite concentrar, extraer y retirar hasta 10 toneladas diarias de residuos flotantes antes de que lleguen al tramo urbano y al Río de la Plata GCBA

A diferencia de otros sistemas de contención, la barrera fue diseñada para adaptarse a las variaciones permanentes de la corriente. Según explicaron desde la Ciudad, funciona como un cierre flexible que acompaña el movimiento del agua y evita desprendimientos no planificados de residuos que, de otro modo, continuarían su recorrido hacia el Río de la Plata.

Desde el punto de vista operativo, el esquema también apunta a concentrar la limpieza en un único punto estratégico. La Ciudad sostiene que retirar los residuos en Puente La Noria evita desplegar operativos a lo largo de unos 15 kilómetros de recorrido urbano, con un impacto directo sobre los costos de limpieza y la dispersión de basura sobre ambas márgenes.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con Acumar. Según explicó Javier García Elorrio, subgerente operativo de Higiene Urbana en las Cuencas Hídricas, el objetivo es mejorar las condiciones ambientales del río mediante un trabajo conjunto entre distintas jurisdicciones.

“Estamos sacándole, por fin, después de muchos años, residuos al Riachuelo y trabajando para un espacio totalmente limpio de basura”, señaló García Elorrio.

El operativo se realiza en Puente La Noria, donde el río Matanza se transforma en Riachuelo; según la Ciudad, allí se intercepta la mayor parte de los residuos flotantes que llegan desde el Conurbano Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Desde el Gobierno porteño remarcan que el problema excede los límites jurisdiccionales y que la eficacia del sistema depende de la coordinación entre la Ciudad, la Provincia, la Nación y Acumar. “Tenemos que seguir trabajando juntos porque esto no lo arregla alguien solo. La basura y la contaminación no reconocen de qué lado del río están”, agregó el funcionario.

Además del impacto sobre la limpieza del cauce, la Ciudad destacó que el operativo contribuiría a reducir la cantidad de plásticos que llegan al Río de la Plata, proteger infraestructura ribereña y mejorar las condiciones para la navegación y las actividades recreativas vinculadas al río.

A largo plazo, la apuesta oficial es que la reducción sostenida de residuos permita avanzar en la recuperación ambiental del Riachuelo y consolidar el tramo urbano como un corredor ecológico.