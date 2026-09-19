Conmoción en San Martín de los Andes: una mujer murió tras ingresar al lago Lácar

La ciudad neuquina de San Martín de los Andes vive horas de conmoción luego de que una mujer se descompensara y muriera luego de ingresar al lago Lácar.

El episodio ocurrió este sábado por la mañana en la cercanía a la escultura de Los Ciervos, uno de los puntos más turísticos y emblemáticos de la ciudad, cuando una persona decidió ingresar al lago a pesar de las bajas temperaturas.

Por motivos que aún son de investigación, debió ser rescatada del agua. Sin embargo, minutos después sufrió una grave descompensación y falleció, según consignó LM Neuquén.

La situación de la víctima había sido divisada por vecinos que transitaban por la zona. Tras observar a la mujer en una compleja circunstancia dieron aviso a las autoridades.

Al lugar asistieron efectivos de la Comisaría 23 de San Martín, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y agentes de la Prefectura Naval Argentina.

De acuerdo a LM Neuquén, la mujer aún tenía signos vitales cuando fue rescatada, pero empeoró rápidamente a pesar del esfuerzo de los trabajadores de salud. Luego de un prolongado tiempo de maniobras de reanimación, constataron su fallecimiento. No llegó a ser trasladada a un hospital.

Lago Lácar [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Según indicó el medio local, la temperatura en el lago en esta época del año oscila entre los cinco y ocho grados. A su vez, en la ciudad la temperatura mínima en la actual jornada fue de 3 grados, mientras que la máxima llegó a los 11.

Por el caso, interviene la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. De acuerdo a Diario Río Negro, el hecho aún permanece bajo investigación.

El reporte preliminar indica que la víctima ingresó al lago por decisión propia y sin la ayuda o presencia de terceros. Aún resta conocer los motivos por los cuales decidió entrar, considerando las constantes recomendaciones de las autoridades respecto de la peligrosidad de bañarse en el agua con bajas temperaturas.

Escultura de Los Ciervos Gentileza Diario 7 Lagos

La investigación continuará con la recolección de los testimonios de testigos y con la realización de la autopsia. La identidad de la víctima aún no fue difundida.