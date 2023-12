escuchar

Una recorrida por vacunatorios privados da cuenta de que ya están aplicando la vacuna contra el dengue, que se aprobó este año en el país. Su costo, de manera particular, está recomendado en $51.113 la dosis –el esquema completo son dos–, pero ronda los $ 52.000. Hay prepagas y obras sociales que están ofreciendo cobertura y vacunatorios que brindan un descuento de un 20% cuando la aplicación es de manera particular.

Esta semana, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria debido a un aumento leve de los casos autóctonos (sin antecedente de viaje) de dengue en el país y el riesgo de que se repita la epidemia del primer semestre de este año debido al calor, las lluvias y un mayor desplazamiento de la población a distritos del norte del país, Bolivia, Brasil y Paraguay debido a las fiestas y el comienzo de las vacaciones.

Las principales medidas de prevención siguen siendo el descacharrado y el ordenamiento ambiental para evitar la proliferación del mosquito vector del virus, junto con el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, sobre todo durante actividades al aire libre, espirales, tabletas o aerosoles en ambientes, mosquiteros en ventanas y tules en cochecitos, camas y cunas para proteger a los más pequeños.

La Anmat aprobó este año la vacuna Qdenga de origen japonés para su comercialización local, que está disponible en la red de vacunatorios privados. Son dos dosis, que se aplican con un intervalo de tres meses, y su uso está autorizado a partir de los cuatro años de edad.

En algunos de esos locales consultados, recordaron esta mañana que es necesaria la indicación del médico de cabecera, que deberá evaluar si es o no necesario su uso. Mientras que, en otros, detallaron entre la información que están brindando que esa orden no es necesaria si la aplicación es de manera particular, sin cobertura. Para eso, conviene consultar antes con la cobertura o el vacunatorio.

Son 18 las obras sociales y prepagas que ofrecen alguna cobertura del valor del esquema, según indicaron desde las oficinas en la Argentina de Takeda, que es el laboratorio productor. En la red Stamboulian, por ejemplo, la aplicación es sin turno, por orden de llegada. Ahí trabajan con cinco coberturas y, en esos casos, es necesaria la indicación médica. Si la aplicación es particular, el valor es de $52.000.

La lista de coberturas con las que están trabajando los vacunatorios incluye a OSDE, las obras sociales del Colegio de Escribanos y el Poder Judicial, la Obra Social del Personal de Dirección (OPDEA) y los planes de la Asociación Personal Superior Organización Techint y Fundación Servicios Sociales Techint (Apsot/FSST). También brindan cobertura de acuerdo con los planes y si la aplicación es en vacunatorios propios o contratados, Swiss Medical, Galeno, Hospital Alemán, Hospital Austral, Hospital Italiano, OMINT, Pasteur, Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otras.

El descuento que se aplica es del 40% y, con algunos planes, se reconoce el 60 o el 100% del valor de las dosis.

En los vacunatorios, el personal también recuerda que la vacuna está contraindicada en embarazadas, mujeres que amamantan e inmunocomprometidos (personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida) y quienes están recibiendo quimioterapia o un tratamiento con corticoides en altas dosis.

Ante la consulta, desde OSDE indicaron que cubren la aplicación a partir de los cuatro años de edad, con la prescripción de un médico. El descuento es del 40% sobre el valor de la aplicación de manera privada y solo en los vacunatorios contratados. “Se deben aplicar dos dosis para que esté el esquema completo, con tres meses de intervalo entre las dosis”, recordaron.

“Esta vacuna incluye dos dosis con un intervalo de aplicación de tres meses. Hay que completar el esquema para que sea eficaz y segura. La diferencia con otras vacunas es que no es necesario vacunarse todos los años y, de acuerdo con el seguimiento de datos de aplicación que estamos haciendo, es posible que no se necesite un refuerzo por lo menos en cinco años. Esto no quita que hay que tomar las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias”, dijo Valeria Mauro, directora de Asuntos Corporativos de Takeda Argentina y el Conosur.

Aún no hay una decisión oficial sobre la inclusión de la vacuna en el calendario u otros criterios de cobertura. Según se informó el mes pasado, durante el lanzamiento comercial del producto organizado por el laboratorio productor, el Gobierno de Salta adquirió 300.000 dosis (150.000 esquemas) para vacunar a partir de este mes a la población de entre 25 y 39 años de los departamentos de Tartagal, Orán y Rivadavia. Así lo precisó Marcelo Quipildor, especialista de los servicios de Infectología del Hospital San Vicente de Paul de Orán y del Hospital Materno Infantil de la capital provincial.

El profesional, que también es miembro de la Comisión de Enfermedades Emergentes de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó en esa oportunidad a LA NACIÓN que la decisión del Ministerio de Salud salteño de brindar cobertura a ese grupo responde a que es la población más expuesta [a la picadura del mosquito transmisor del virus de dengue] por el trabajo.

Tomás Orduna, exjefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz, advirtió en la misma reunión que “no habría que esperar un impacto este verano” y recordó, por lo tanto, la importancia de eliminar lo antes posible los potenciales criaderos de mosquitos Aedes aegypti con el descacharrado y la limpieza de incluso los lugares más pequeños o impensados en los que pueda acumularse agua limpia y fresca.

Recomendaciones

Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego, como baldes, tanques, palanganas, tambores, juguetes, floreros, entre otros, ya que el mosquito vector de los virus del dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla se puede ocultar en los lugares menos pensados.

No acumular cubiertas ni chatarra, que están entre los reservorios de crías del Aedes aegypti más comunes, pero también más subestimados.

más comunes, pero también más subestimados. Mantener tapados los tanques y recipientes (aljibes, cisternas, recipientes para almacenar agua de lluvia para riego) que se usan para recolectar agua.

Cepillar, limpiar y cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales, incluidos los que se dejan para animales en las veredas o comercios, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

Frotar las paredes internas del recipiente para desprender los huevos de mosquitos que puedan estar adheridos. Tratar con larvicidas los recipientes que no se puedan eliminar.

Evitar cultivar o preservar plantas en agua: los huevos del mosquito pueden adherirse a la pared del recipiente o entre las raíces

Destapar y realizar limpieza periódica de canaletas y desagües de lluvia; verter agua hirviendo en las rejillas de desagüe y colocarles tela mosquitera.

Mantener las piletas de natación limpias y cloradas; usar cobertores cuando no se utilicen.

Limpiar los patios y los jardines de malezas para prevenir la presencia de mosquitos adultos.

