Vacunación: la ciudad explicó por qué su ritmo de vacunación en niños está por debajo del promedio

“En apenas una semana de iniciada la estrategia de vacunación contra el Covid-19 en niños y niñas de entre 3 y 11 años, el 10 por ciento de esta población objetivo inició ya su esquema con la primera dosis de la vacuna Sinopharm. Se trata de 663.157 dosis aplicadas en todo el territorio nacional”, anunció esta mañana el Ministerio de Salud de la Nación a través de un comunicado.

Sin embargo, si se observan los datos por distrito, el número que llama la atención es que durante tres días la ciudad de Buenos Aires no aplicó una sola dosis en la población infantil y su promedio de primeras dosis en esa edad está en 4 por ciento.

La ciudad tiene está entre los que más vacunas aplicaron en pandemia: lideran el ránking nacional de total de población vacunada con una y dos dosis, pero en el caso de los niños -esquema que se habilitó hace una semana- inmunizó a menos que el promedio nacional.

Consultados por LA NACION, fuentes sanitarias porteñas explicaron que son varios los factores que derivaron en el bajo porcentaje. Entre los más destacados están una baja y lenta inscripción de chicos con comorbilidades, el ausentismo que es mayor a más baja edad, a lo que se suma al cuello de botella que implica tener una capacidad de aplicación diaria de dosis de 35.000.

“¿Cómo que no queremos vacunar a los más chicos? Ya vacunamos al 70% de los que se inscribieron entre 3 y 11 años con comorbilidades”, fue la primera respuesta ante la consulta de este medio a las autoridades porteñas. En la Ciudad estiman que el grupo de niños con comorbilidades está integrado por alrededor de 15.000 chicos. De ese total, se anotaron poco menos de10.000, según los registros porteños, y no lo hicieron todos el primer día. “Se fueron anotando muy lentamente, también por la poca cantidad que hay”, detallaron.

La ciudad aplicó 5908 dosis de Sinopharm a chicos con alguna enfermedad de base y que tienen entre 3 y 11 años. En tres de los siete días -miércoles, sábado y domingo- no se administraron vacunas a esa franja etaria. En los otros cuatro días sí. Fueron 2227 el martes; 907 el jueves, 1637 el viernes y 1136 ayer.

“Nosotros ofrecemos los turnos en función de la cantidad máxima disponible en cada uno de los vacunatorios y los organizamos en orden de prioridad igual al que se estableció en el plan de vacunación. Es decir, primero los adultos, luego adolescentes y recién los chicos. Nosotros hoy priorizamos aplicar segundas dosis y completar esquemas. Si, por ejemplo, tenemos personas de 50 años esperando la segunda dosis, esa persona será priorizada antes que un chico. No tiene lógica sanitaria”, respondieron desde la Ciudad.

Ante la consulta de que no se podía comparar porque se tratan de vacunas diferentes, explicaron que el problema no pasa por qué vacuna se aplica, sino por la disponibilidad de turnos diarios: “Tenemos 35.000 turnos por día. No es que no queremos vacunarlos. Tenemos que ofrecer en base al riesgo y prioridad sanitaria que se acordó en el Consejo Federal de Salud (Cofesa)”.

“En los próximos 15 días se van a estar vacunando a los chicos, no es que decimos que no los vamos a vacunar. Estamos priorizando en base a lo que se acordó. De los 15.000 se anotaron poco más de 9000 y ya se vacunó al 70 por ciento de esos. Iremos vacunando en los próximos días al 30% que queda y después se abrirá al resto de los chicos de 3 a 11 años sin comorbilidades”, dijeron, pero no pudieron precisar cuándo se abriría la inscripción para el resto de los niños pero estarían dentro de los próximos 10 días.

Sobre la diferencia que existe entre dosis aplicadas y turnos asignados, dijeron: “De los 35.000 turnos diarios que asignamos, finalmente se terminan vacunando unos 25.000 en promedio, porque en el medio están las personas que no asisten, los que no eligen ningún turno y lo que notamos es que el ausentismo es mayor en adolescentes y niños. A modo de ejemplo, el primer día de vacunación para chicos se asignaron 3070 turnos y fueron 2227″.

Quiénes son los chicos de 3 a 11 años que se pueden anotar en la Ciudad

Según detallaron las autoridades porteñas, en esta etapa se pueden anotar los chicos de 3 a 11 años que tengan alguna de estas 21 condiciones consideradas de riesgo: