Aviones privados, autos de alta gama y desenfreno por las mujeres: cómo era la lujosa vida de Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro

Tras la extraditación de Alex Saab, señalado como el testaferro del presidente Nicolás Maduro, comenzaron a revelarse detalles de su lujoso estilo de vida. El empresario colombiano compareció este lunes ante los tribunales de los Estados Unidos acusado de blanquear 350 millones de dólares a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

El empresario podría decidir colaborar con las autoridades norteamericanos para reducir una condena, que alcanzaría los 20 años de prisión, y así ayudar a desmantelar la extensa red de negocios con la construcción de viviendas prefabricadas, la importación de alimentos de mala calidad y con sobreprecio, la venta de oro y la importación de combustible.

Un matrimonio roto y un desenfreno por las mujeres

De acuerdo con lo publicado en el libro Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, del periodista investigador Gerardo Reyes, que fue replicado en Semana, el matrimonio de Saab con su esposa, Cinthya Certain comenzó a deteriorarse en 2012, a medida que crecía la riqueza del empresario. Incluso, amigos de la pareja aseguran que fue justamente el aumento del dinero “desató en Saab un desenfreno por las mujeres”.

Para esa época, el empresario acusado de corrupción comenzó relaciones fugaces con modelos internacionales, con quienes se alojaba en lujosas habitaciones en hoteles de París, que valían alrededor de 5000 dólares diarios. Para conquistar a sus parejas, el hombre utilizaba una serie de artilugios, como viajes en aviones privados, autos de lujo y cenas en costosos y exclusivos restaurantes.

Mientras mantenía estas relaciones, su esposa y tres hijos alquilaron una casa en París, ciudad a la que se mudaron. Allí eran visitados un par de veces al mes por Saab.

La pasión por los autos

El lujo no dejaba de crecer. Saab se compró una Maserati y le regaló a su esposa un Rolls Royce con chofer incluido. También le obsequió a su hijo mayor un Porsche negro, pero al parecer el joven no estaba satisfecho, porque había pedido una Maserati.

La “generosidad” de Saab era moneda corriente. De acuerdo con un amigo de la familia, el hombre le daba a sus hijos “500 euros a cada uno para que se fueran de compras con los amiguitos”. Hasta llegó a comprarle un pony a uno de sus hijos.

En 2013, el empresario compró dos departamentos en el edificio Bellagio de Barranquilla, el mismo lugar donde Shakira tiene un penthouse. El plan era que su familia viviera en una de las propiedades, luego de volver de París, y él en el otro, pero el proyecto no prosperó y él le compró a su esposa un penthouse en Bogotá. A pesar de los intentos, Saab y su esposa se separaron.

La flota de aviones

En noviembre de 2012, Saab y su socio compraron un Lear Jet de matrícula americana N-72LJ. La flota creció en 2013, cuando adquirió dos Gulfstream 280, que costaron 28 millones de dólares cada uno.

Además, durante el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014, Saab decidió llevar a los empleados de su empresa a ver el evento: alquiló casas y pagó cuartos de hoteles. También, según fuentes cercanas, alquiló un avión Embraer Legacy para llevar también al Mundial a los hijos de Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro.

De la flota de Saab, el más costoso y preciado es un Bombardier Global Express 500, que tiene un valor estimado de entre 50 y 60 millones de dólares.

¿Testaferro de Maduro?

Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, aseguró en 2017 que Saab es el presunto testaferro de Maduro. Esa afirmación la hizo desde Colombia, después de haberse distanciado del chavismo y sin mostrar pruebas públicamente. La exfiscal dijo en ese entonces que las investigaciones que había adelantado en el Ministerio Público hacían presumir que Maduro era el dueño de Group Gran Limited, aunque en los documentos Saab y su socio Álvaro Pulido figuraban como propietarios.

Gerardo Reyes, director del equipo de investigación de la cadena Univisión en Estados Unidos, dijo a El Nacional que entrevistó a Ortega Díaz para su libro Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, pero la exfuncionaria no le presentó pruebas. “Cuando estaba en Venezuela no movió mucho del tema, pero salió a decir que ella sí sabía bastante y lo bautizó como el testaferro de Maduro. Cuando la entrevisté para que me entregara pruebas de que era el testaferro de Maduro nunca me las entregó, a pesar de que fue ella quien acuñó ese término”, manifestó Reyes.

Por su parte, en conversación con la agencia EFE, Saab afirmó que Ortega Díaz hacía afirmaciones sin fundamentos.

El presidente venezolano de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el centro, habla a la prensa mientras una imagen de Alex Saab está en la parte de atrás en Caracas, Venezuela, el sábado 16 de octubre de 2021. El gobierno de Venezuela dijo el sábado que detendría las negociaciones con la oposición del país en represalia por la extradición a Estados Unidos del aliado cercano del presidente Nicolás Maduro buscado por cargos de lavado de dinero Ariana Cubillos - AP

Tras la extradición de Saab a Estados Unidos, el empresario dijo que no colaborará con la Justicia de Estados Unidos ni “traicionará” a Maduro. Se declaró “víctima” y señaló haber sido torturado por las autoridades de Cabo Verde.

El oficialismo de Venezuela y sus aliados Rusia y Cuba consideran que la detención de Saab es ilegal y sostienen que el empresario era un enviado diplomático del gobierno venezolano y, como tal, cuenta con inmunidad mientras cumple funciones oficiales.