Variante delta en la Argentina: ya son 10 los casos no relacionados con viajeros

El avance de la variante delta del coronavirus Covid-19 comenzó a acelerar su ritmo de presencia en la Argentina y luego de registrarse solo 130 casos en dos meses, en siete días se sumaron 72 nuevos infectados con la mutación que provocó alerta internacional, y que es una de las consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variantes de preocupación (VOC).

“Es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos aislados 202 casos, 180 están relacionados con viajes o contactos con viajeros. El resto son personas de un aglomerado en la provincia de Córdoba y hay 10 que no tienen ese nexo. Eso significa que no tenemos circulación predominante, así que seguimos trabajando para que en cada lugar que se identifique una variante delta, se haga un control más específico”, dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, esta mañana en su arribo al país, luego de 9 días en Rusia.

Luego, la cartera sanitaria detalló los datos difundidos por la Ministra. Hasta el 20 de agosto de 2021 fueron identificados 202 casos de variante delta, en el marco de la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Argentina, según la siguiente distribución:

180 casos en viajeros o relacionados con la importación.

10 casos no relacionados con la importación, todos ellos detectados por la Ciudad de Buenos Aires- 8 de los cuales no están relacionados entre sí (siete residentes de la ciudad de Buenos Aires y uno residente de la provincia de Buenos Aires con actividad laboral en la Ciudad) y se consideran adquiridos en la comunidad.

12 casos correspondientes a un conglomerado detectado en la provincia de Córdoba cuyo origen se encuentra en investigación.

El Ministerio informó además que “entre los casos correspondientes a viajeros internacionales, más del 50% había resultado negativo al ingreso al país y se detectaron luego durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje, ya sea porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba diagnóstica obligatoria al séptimo día de control”.

Desde el Gobierno explicaron también que entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 y la 32, es decir entre el 3 de enero y el 14 de agosto, se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia (SNVS) 499 muestras analizadas para la identificación de variantes de SARS-CoV-2 en personas con antecedente de viaje a destino internacional y casos relacionados con la importación, y 3315 muestras analizadas para la identificación de variantes en personas sin antecedente de viaje ni relacionados con la importación.

“Del total de las muestras analizadas, se observa que aproximadamente el 67.5% corresponde a VOC, 20% a la variante de interés (VOI) Lambda (linaje C.37 derivada de B.1.1.1), 0.3% a otras variantes de interés, 1.3% a variantes bajo monitoreo y el resto corresponden a otras variantes no VOC ni VOI”.

Ilustración del SARS-CoV-2 bajo el microscopio. Ilustración - Shutterstock

El contagio en la Ciudad de un bonaerense, el nuevo foco de disputa

Esta mañana, en conferencia de prensa, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, contaron: “Por ahora detectamos un solo caso, y, según indica todo, fue un compañero de trabajo que tenía esta variante y la contagió. Seguiremos investigando y mejorando los cuidados”.

En esa línea, Kreplak aseguró que la persona vive en la localidad bonaerense de Lanús, pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires, donde desempeña sus actividades. Según pudo saber LA NACION, esta persona trabaja en la Biblioteca Nacional y se habría contagiado de otro compañero que también reside en provincia de Buenos Aires, pero cuya muestra no fue secuenciada.

Los contagios en la Biblioteca se dieron hace 10 días entre personal de limpieza del turno noche y que fueron aislados. Esto no modificaría los planes de la reapertura ni la programación que tiene prevista, según pudo saber este medio.

“Por búsqueda se encontró a esta persona, venimos insistiendo la necesidad de hacer aislamiento a personas que vienen del exterior en hoteles, pese a que no es simpático, es necesario, y habíamos logrado no tener casos y no habíamos encontrado Delta y ahora encontramos”, dijo el ministro y agregó: “Se hizo un trabajo muy grande para retrasarlo en el tiempo, sobre todo con las medidas de cuidado en la provincia. Pero con este caso ahora la transmisión comunitaria empieza a darse”.

En ese marco, precisó que la provincia de Buenos Aires continuará la obligatoriedad “del aislamiento de hoteles de 4 días, más 3 días en domicilio, más la realización de hisopados” en cada una de las personas que llegue del exterior, ya que, dijo, “eso nos permitió encontrar 58 casos confirmados”.

“Unos 55 viajeros detectamos en hoteles, un 30% se produjo en la llegada al país, hay dos casos previos al inicio de aislamiento de familiares convivientes, pero hay un caso que es de una persona sin nexo de viaje”, subrayó al referirse al primer caso registrado de circulación comunitaria de la cepa Delta.