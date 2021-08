Variante delta: el Ministerio de Salud informó que ya son cinco los casos sin nexo epidemiológico y la ciudad analiza otros cinco más

Cinco casos de personas que residen en la ciudad de Buenos Aires fueron identificadas con la variante delta de coronavirus sin que se haya podido establecer nexo epidemiológico con ningún viajero, indicó hoy un informe difundido por el Ministerio de Salud. Además, desde el Ministerio de Salud porteño indicaron a LA NACION que analizan otros cinco casos de posibles contagios con la variante identificada por primera vez en India.

“Hasta el viernes 13 de agosto, en Argentina han sido identificados 130 casos de variante delta de SARS-CoV-2 confirmados por laboratorio, de los cuales 125 corresponden a casos importados o relacionados con la importación (100 a viajeros internacionales y 25 a personas relacionadas con dichos viajeros -contactos estrechos o contactos de sus contactos); y cinco casos no relacionados a la importación (residentes en la Ciudad de Buenos Aires)”, indicó el documento que subió hoy a su web la cartera que conduce Carla Vizzotti. Según este informe técnico sobre la vigilancia de las nuevas variantes, de estos cinco casos “cuatro de ellos no tienen relación entre sí, no presentan antecedentes de viaje ni se ha podido establecer un nexo con un viajero internacional y uno corresponde a un caso asociado con uno de ellos y que fue identificado como producto de la investigación epidemiológica”.

El trabajo fue redactado con la información producida en el marco de la vigilancia genómica de SARS CoV-2 en base a datos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de casos secuenciados por el INEI-ANLIS y por distintos laboratorios del Consorcio PAIS con derivaciones que aportan los laboratorios de diagnóstico y todas las jurisdicciones que envían muestras para su secuenciación en el marco de la vigilancia regular en viajeros, en casos inusitados, sospecha de reinfección y vacunados.

Consultadas por este medio, las autoridades porteñas detallaron que “en la actualidad hay cinco casos probables en investigación. Se realiza la investigación de todos los casos probables, sin esperar la confirmación, y mediante llamados telefónicos se refuerza la importancia del aislamiento y evalúa a los contactos en riesgo”.

“Entre el 29 de julio y hasta hoy se evaluaron 66 contactos estrechos de los casos en investigación. Además, para realizar testeos en las zonas cercanos a los casos se efectuaron operativos con móviles sanitarios. Entre el jueves 12 y viernes 13 se estuvo hisopando en las comunas 1,2,3,5 y 14. Hasta hoy se realizaron 2407 hisopados, y 41 dieron positivos. Inicialmente no se considera estos casos como de variante delta al no cumplir criterios de sospecha. Para eso se realiza luego la prueba de PCR para su constatación”, detallaron y agregaron: “A partir de las diferentes investigaciones se aislaron en total, hasta la fecha, 117 personas”.

La vigilancia de PAIS en la Argentina

En la actualidad existen cuatro variantes de preocupación definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): Gamma (linaje P.1, originalmente detectada en Manaos); Alpha (linaje B.1.1.7, originalmente detectada en Reino Unido); Beta (linaje B.1.351, Sudáfrica) y la Delta (linaje B.1.617.2, India).

A partir de abril de 2021, se observó un aumento exponencial de los casos de la variante Delta a nivel mundial y en julio ya representaba casi el 90% de las muestras secuenciadas a nivel mundial. Al 10 de agosto 142 países, áreas y territorios habían reportado casos de esta variante.

“La variante Delta ha sido asociada a mayor transmisibilidad y mayor tasa de ataque secundario. Un análisis basado en proporciones calculadas sobre los datos globales (...) estimó que el número reproductivo efectivo para la variante Delta es 55% mayor que para la variante Alpha y 97% superior en relación a otras variantes que no son de preocupación”, apuntó el informe.

Según datos de vigilancia epidemiológica de Reino Unido, la tasa de infección secundaria en contactos de casos con variante Delta y sin antecedente de viaje fue superior que la de contactos de casos con la variante Alpha, siendo de 11,4% y 8%, respectivamente.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso medidas de contención para evitar la circulación de la variante Delta y la vigilancia y control ante casos sospechosos, probables y confirmados de esta cepa.

Desde enero del 2021 hasta el 9 de agosto, se secuenciaron 3632 muestras incluyendo la vigilancia en viajeros, en cuadros graves inusitados, personas vacunadas y vigilancia regular de variantes circulantes.

En la secuenciación de viajeros (443 muestras) se detectó en 127 casos la variante Gamma (Manaos) y en 67 casos Alpha (Reino Unido); y a la fecha fue registrado un caso de Beta (Sudáfrica) en un viajero proveniente de España.

Entre las personas con antecedente de viaje, 47 casos (47%) fueron detectados en el dispositivo de testeo al ingreso al país y 53 casos (53%) fueron positivos durante su aislamiento o cuando tuvieron resultados positivos al realizársele el test de PCR al séptimo día de cuarentena.

En relación a la secuenciación de no viajeros (que fueron unas 3189 muestras), el informe indicó que para el total del país se observa que 58,11% corresponde a la variante Gamma (Manaos), el 20,32% a Lambda (conocida como andina, es una variante definida como de interés por la OMS), el 11,26 a variantes que no son de preocupación ni interés, y el 8,53% a Alpha (Reino Unido).

Con información de la agencia Télam