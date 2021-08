El fuerte reclamo de Marcelo Longobardi a Radio Mitre tras su pelea con Jorge Lanata: “Deberían pedir disculpas”

Marcelo Longobardi lanzó un fuerte mensaje al aire dirigido a las autoridades de Radio Mitre después de la polémica que se generó por el pase de su programa con el de Jorge Lanata. Se trata de un reclamo que hizo desde la ciudad de Nueva York, en medio de un gran malestar que el periodista mantiene con los administradores de la AM 790.

Luego de explicar por qué no pudo salir al aire este lunes desde Estados Unidos, donde viajó para realizarle una entrevista televisiva al músico colombiano Maluma, el conductor de Cada mañana exigió un pedido de disculpas por parte de la emisora.

“Quisiera pedirles disculpas a los oyentes de Radio Mitre porque me he visto enredado en un problema de trabajo; pensaba que podía, como he hecho en varias oportunidades, hacer mi programa de radio normalmente mientras trabajaba para la televisión de los Estados Unidos, y esta vuelta no lo pude hacer, porque me vi desbordado por el trabajo, la verdad que se me complicó”, señaló Longobardi esta mañana, antes de comenzar con su habitual resumen de noticias.

La relación entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi no pasa por su mejor momento Archivo

“Aún así creo que, bueno... Hay gente de Radio Mitre que debiera ofrecer disculpas por asuntos mucho más importantes de los que yo estoy contando, pero eso es un tema que dejaremos para más tarde o para la semana que viene”, agregó.

Su relación con las autoridades de la emisora no estaría pasando por su mejor momento, luego de que surgiera un enfrentamiento entre el conductor y su colega de Lanata sin filtro por la demora durante el pase.

Así no me preguntan más!@LongobardiM sigue en @radiomitre



Fin del comunicado — Pablo Montagna (@pablomontagna) August 21, 2021

“Él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás”, dijo Lanata cuando Juana Viale le preguntó por los roces entre ambos. “Mi programa va de 10 a 14 y durante diez años él terminó el programa a las 10 y 20, entonces me comía media hora”, agregó.

“Diez años después logré que pusieran un informativo a las 10 de la mañana, así el pase se adelantaba y yo empezaba después del informativo. Hubo dos semanas de paz con esto, y hace dos días entregó cuatro minutos tarde, y otro día seis minutos tarde; así que ese día yo le dije: ‘Si entregás seis minutos tarde yo voy a hacer seis minutos de silencio, y fue lo que hice’”, finalizó.

En efecto, la amenaza de Lanata se materializó el pasado 12 de agosto. El cofundador de Página/12 se mostró muy ofendido por la tardanza y, luego de las reiteradas advertencias, cumplió con su promesa de quedarse en silencio el tiempo equivalente a los minutos ”robados” por su compañero.

Incómodo momento de Longobardi y Lanata

Tras el desplante, Mitre decidió suprimir el tradicional pase de programas entre los periodistas y así evitar futuros conflictos. Pero la controversia no terminó ahí y hoy Longobardi lanzó su crudo mensaje al aire.

Después de contar que entrevistaría a los músicos Maluma y al cubano Paquito D’Rivera, insistió: “Primero, y de verdad, les ofrezco mis disculpas sinceras, porque me vi enroscado en una maraña de trabajo aquí en Nueva York, no era mi intención pero me he visto superado por las circunstancias. Aun así, repito que hay oyentes de la Radio Mitre que merecen disculpas por asuntos mucho más importantes de lo que estoy diciendo yo en estos momentos”.

“No vas a querer volver, Marcelo”, dijo María, la histórica locutora del programa, cuando el periodista contó lo bien que se estaba recuperando la ciudad estadounidense después de la pandemia de coronavirus. Él replicó, tajante: “No te preocupes que mi contrato dura hasta 2027”.

Cuando terminó el programa de Longobardi, Lanata arrancó con el suyo en tiempo y forma, pero omitió cualquier comentario sobre el tema.

LA NACION