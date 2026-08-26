Video: se subieron a una moto e hicieron wheelie con un bebé en brazos en Catamarca

En las últimas horas se hizo viral una imagen con una preocupante situación de inseguridad vial. Un hombre hacía “wheelie” —una maniobra en la que la rueda delantera de la moto se eleva y deja de estar en contacto con la superficie— con una moto por una calle de la zona norte de la ciudad capital de Catamarca. Además trasladaba a una mujer con un bebé en sus brazos.

Según trascendió, la grabación habría sido tomada del estado de WhatsApp publicado por la acompañante del motociclista. En uno de los videos que se difundieron en las redes apareció la frase: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.

Una pareja protagonizó una peligrosa maniobra en moto con un bebé en brazos

En la secuencia quedó grabado el momento en que el conductor levantó la rueda delantera de la moto y continuó la marcha en esa posición. Como acompañante, iba una mujer que sostenía al bebé con ambos brazos, sin nada de qué sujetarse al rodado. Ninguno de los tres ocupantes llevaba elementos de protección, como cascos.

Ante la difusión de las imágenes, y según pudo saber este diario, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estaba intentando identificar al conductor para actuar de oficio y solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir.

Días atrás, un motociclista fue sancionado en la provincia de Buenos Aires por conducir mientras hacía wheelie y se paraba sobre el asiento al circular de manera zigzagueante entre los vehículos. Por esas conductas, quedó inhabilitado para utilizar la licencia de conducir emitida por ese distrito hasta el año 2099. “La imprudencia tiene consecuencias”, indicaron desde el Gobierno bonaerense.

Tapaba su patente para no ser detectado

Un camionero fue detenido por la ANSV tras detectar que se trasladaba con las patentes tapadas adrede. Ocurrió en el kilómetro 152 de la ruta nacional 9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, mientras los agentes realizaban un patrullaje preventivo.

El conductor profesional admitió rápidamente su accionar ante la presencia de los inspectores, que constataron que tenía un sistema para rebatir la patente delantera y de esa manera no ser detectado por cámaras y radares. Además, en la parte trasera, las chapas identificatorias estaban tapadas con barro.

Camionero tapaba su patente con un sistema para no ser detectado

Ante la explicación de la falta grave cometida, el camionero de 35 años le pidió al personal de la ANSV poder “dar una mano” y “zafar” de la infracción. Circular sin las chapas patentes identificatorias es una falta grave según la Ley Nacional de Tránsito. Ahora deberá pagar una multa de más de 600 mil pesos.