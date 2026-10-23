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Video: una joven murió atropellada por un acoplado en el mercado central de La Matanza

Ocurrió cuando un remolque desenganchado comenzó a moverse sin supervisión

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La mujer murió atropellada por el acoplado en La Matanza
La mujer murió atropellada por el acoplado en La Matanza

Una joven de 26 años murió después de ser atropellada por un acoplado que se desplazó solo cerca del Mercado Central, en la localidad bonaerense de La Matanza. La víctima, identificada como Sandra Campin Guarachi, acababa de bajar de una camioneta estacionada justo detrás del remolque e intentó frenarlo.

El episodio se produjo en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda. De acuerdo con el parte policial y las primeras actuaciones, a las que accedió el medio local Oeste Noticias, la mujer había bajado previamente de una Renault Kangoo y se ubicó justo delante del acoplado.

El momento del accidente - La Red
El momento del accidente - La Red

En ese instante, el remolque, que estaba estacionado más adelante y completamente separado del camión, comenzó a avanzar por inercia sin nada que lo frene. Al intentar detenerlo, la joven fue atropellada y falleció en el momento.

Después del impacto, quienes presenciaron el hecho dieron aviso a los servicios de emergencia y una ambulancia llegó al lugar del hecho, pero el personal médico constató que la víctima ya no tenía signos vitales.

La intervención en el caso quedó a cargo de la Comisaría Norte 11.ª. Por su parte, el fiscal interviniente ordenó realizar todas las diligencias y pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias que provocaron el movimiento imprevisto, mientras la causa fue caratulada formalmente como homicidio culposo.

Una trabajadora del mercado, identificada como Marylin, relató a Crónica los detalles del incidente y cuestionó las condiciones del predio: “Los camiones están en lugares donde no deberían estar. Esto pasó en una zona donde un camión no tendría que estar con el acoplado y se supone que la señora estaba estacionada atrás con sus hijos y marido, bajó de la camioneta, lo quiso frenar con las manos y se la llevó por delante, un desastre”.

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