Dos jóvenes futbolistas, de 17 y 20 años debieron ser hospitalizados este domingo luego de que, en distintos partidos de la Liga Dolorense que se disputa en Córdoba, resultaran gravemente golpeados en sus cabezas durante hechos de violencia entre jugadores y cuerpos técnicos.

“Ambos futbolistas fueron sometidos a una exhaustiva revisión médica y recibieron el alta en el momento, encontrándose en buenas condiciones de salud. Afortunadamente, pudieron retirarse en buenas condiciones, llevando tranquilidad a sus familias, compañeros, clubes y a toda la comunidad futbolística”, informó este lunes la Liga local a través de un comunicado.

Violencia en una liga de fútbol cordobesa: dos jugadores debieron ser hospitalizados. captura de redes

Los violentos episodios tuvieron lugar en distintas canchas. Uno de los hechos ocurrió al finalizar el partido de tercera división entre Independiente de San Javier y La Paz. Según la información policial a la que accedió el medio local Cadena 3, se produjo una pelea entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. En medio del enfrentamiento, un futbolista de 17 años resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Villa Dolores. Allí le diagnosticaron una conmoción craneal y quedó en observación.

Violencia en una liga de fútbol cordobesa: dos jugadores debieron ser hospitalizados

El otro suceso tuvo como víctima a un joven de 20 años, quien manifestó haber recibido una patada en la cabeza por parte de un futbolista de Comercio. El joven fue trasladado en ambulancia al Hospital de Villa Dolores, donde también le diagnosticaron una conmoción craneal.

Violencia en un partido de una liga local de Córdoba

“El Comité Ejecutivo [de la Liga Dolorense de Fútbol] informa que los informes policiales y arbitrales correspondientes serán elevados al Tribunal de Disciplina, organismo que analizará los hechos y actuará conforme a los reglamentos vigentes, con el objetivo de determinar las responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan. Reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de los jugadores, el respeto y la convivencia dentro de los campos de juego”, agregó el comunicado oficial de la entidad organizadora del torneo.