Virgen del Carmen de Cuyo: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de la Virgen del Carmen de Cuyo se conmemora el 8 de septiembre de cada año, con el fin de celebrar a esta advocación mariana de la Virgen María. Fue gracias a José de San Martín que su figura obtuvo gran protagonismo en el país. Es por ello que se convirtió en la Patrona y Generala del Ejército de los Andes y obtuvo el bastón de mano del libertador de América en 1818. Es actualmente venerada en Mendoza y nombrada patrona de la VIII Brigada de Montaña en Argentina.

La historia de la Virgen del Carmen de Cuyo

Esta advocación de la Virgen María proviene del Monte Carmelo, en Israel. Con el tiempo, la devoción por Nuestra Señora del Carmen se trasladó a Europa y luego a países americanos.

En nuestro país, su imagen tomó notoriedad hacia el siglo XVIII, cuando don Pedro de Núñez, un caballero, donó su imagen al templo de los Padres Jesuitas, en Mendoza. Su reconocimiento se popularizó gracias a uno de los mayores próceres argentinos. En 1814, José San Martín expresó su devoción a la Virgen y le solicitó acompañamiento para sus futuras batallas por la independencia.

José de San Martín

Con el tiempo, la nombró Generala del Ejército de los Andes lo que la llevó a obtener mayor notoriedad en la región de cuyo. El 5 de enero de 1817, San Martín le entregó su bastón de mando, un hecho que se interpreta como muchos el comienzo de su patronazgo a la milicia nacional.

Años más tarde, la Virgen del Carmen comenzó a asociarse con la región de Cuyo. El Papa Pío X decretó: “que la Sagrada Imagen de la Virgen María bajo el título del Carmen, que se venera en la Iglesia de San Francisco en Mendoza, sea, con voto solemne, coronada con corona de oro”.

El 8 de septiembre de 1911 se llevó a cabo una ceremonia en su honor. Esta fecha es recordada en su honor y se transformó en la Fiesta Patronal de la Provincia de Mendoza. Actualmente, es patrona de las escuelas de Mendoza, patrona de la VIII Brigada de Montaña, patrona del Ejército Argentino, protectora de la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), protectora de la Gesta Libertadora de San Martín y un símbolo de unidad entre Argentina y Chile en el proceso de independencia.

Celebraciones por la Virgen del Carmen Archivo

Oración a la Virgen de Cuyo

Oh Virgen del Carmen, Patrona de Cuyo,

Que das a tus hijos tu insignia inmortal;

Ampara tu manto a los peregrinos

Que marchan cantando con fe hasta tu altar.

Salve oh Reina, Estrella de los mares

Salve oh Monte del Carmen que atraes hacia Ti nuestros pasos peregrinos;

Salve Faro luminoso del camino.

Los coros del Cielo entonan tu Nombre;

El nombre más puro que oído escuchó;

La Salve oh Reina los ángeles tocan,

Y el Reino se goza de su Majestad.

Cansados y tristes por nuestros pecados,

La cruz de la vida nos pesa al cargar;

Más Tú, Madre nuestra, nos brindas las fuerzas

Para soportarla y dignos entrar.

Las almas devotas te ruegan la Gracia,

Aquella que eleva a Cristo Jesús;

El Santo Rosario de tus hijos fieles.