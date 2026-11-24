La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una sentencia que sienta un precedente sobre la naturaleza salarial de los beneficios en especie y los límites legales de la jornada laboral. El tribunal confirmó que una trabajadora de un hotel cumplía una jornada que superaba los máximos previstos por la normativa vigente. Además, los magistrados determinaron que la habitación ocupada por la mujer en el establecimiento funcionaba como una parte integral de su remuneración, un concepto que la empresa no registró de manera correcta en los recibos de haberes.

El conflicto judicial inició cuando la empleada denunció una explotación laboral extrema. Según su relato ante la justicia, ella prestaba servicios de lunes a lunes en un horario que abarcaba desde las 9 hasta las 23. Por su parte, la firma demandada sostuvo una versión distinta y aseguró que los turnos consistían en horarios partidos de lunes a viernes y una jornada matutina los sábados. Sin embargo, la prueba testimonial recolectada durante el proceso judicial inclinó la balanza en favor de la trabajadora, según informó Diario Judicial.

El fallo favoreció a la mujer

Los testimonios incorporados al expediente detallaron una realidad que distaba mucho de lo expuesto por el empleador. Uno de los testigos relató que la mujer desarrollaba una multiplicidad de tareas como limpieza, mantenimiento, pintura y gestión de cobranzas de alquileres. Ese mismo testigo afirmó que la veía trabajar todos los días, incluso desde las 7 de la mañana, y que permanecía en sus funciones hasta altas horas de la madrugada, momento en el cual ella aún recibía pasajeros o realizaba labores de mantenimiento. Otro testigo ratificó esta situación al indicar que presenciaba a la empleada en su puesto a las 6 de la mañana y también cerca de la medianoche. Este relato sumó un detalle clave: la mujer residía en el hotel y custodiaba los monitores de las cámaras de seguridad, por lo que actuaba como encargada de la vigilancia cuando el dueño del negocio se ausentaba. Un tercer testigo confirmó que la trabajadora realizaba todas las tareas necesarias y que los inquilinos recurrían a su habitación ante cualquier emergencia nocturna. El testigo precisó que la jornada comenzaba antes de las 6:30 y finalizaba, de manera frecuente, después de las 22 o 23 horas.

Ante la contundencia de las pruebas, los jueces de la Cámara laboral concluyeron que la trabajadora cumplía una jornada sumamente extensa que excedía los límites legales. La justicia entendió que la mujer permanecía a disposición del establecimiento de manera habitual y permanente, lo que confirmó la existencia de horas extraordinarias impagas. Otro punto central del fallo se enfocó en el uso de la habitación donde la mujer vivía junto a su hijo menor de edad.

La Sala recordó que, según los artículos 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, las prestaciones complementarias en especie integran la remuneración, salvo excepciones legales específicas. Los magistrados determinaron que la vivienda otorgada, al ser necesaria para asegurar la custodia y la atención continua del establecimiento, representaba una clara ventaja patrimonial y una ganancia en especie para la empleada. Como la mujer valoró su vivienda en 1.000 pesos mensuales y la firma omitió registrar este componente salarial, los jueces consideraron razonable dicho monto. En consecuencia, el tribunal ratificó que la falta de reconocimiento salarial de la habitación y la negativa sistemática a pagar las horas extras constituyeron una injuria grave, la cual justificó de manera legítima el despido indirecto efectuado por la trabajadora.

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