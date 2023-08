escuchar

Existen diferentes herramientas que te pueden ayudar a comunicarte con personas que no hablan tu mismo idioma. Son aplicaciones que hacen traducción en tiempo real. Uno de los avances que llegó de la mano de las nuevas herramientas de inteligencia artificial es la mejora continua de las herramientas de procesamiento de lenguaje que, entre otros usos, tienen la posibilidad de traducir de una lengua a otra con mayor precisión que en otros tiempos.

La traducción en tiempo real permite que haya una conversación fluida entre los hablantes sin que el idioma sea una barrera. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las opciones que están disponibles en la actualidad.

Traductor de Google: esta herramienta ofrece el servicio de traducción en tiempo real y se puede usar de manera sencilla y gratuita, en la Web o en el celular. Simplemente hay que elegir el par de idiomas que se empleará y luego presionar en la opción que dice “conversación”. De esa manera el sistema es capaz de ir saltando de una lengua a otra según sea necesario.

Traductor de Microsoft: esta herramienta también cuenta con una opción para la traducción de conversaciones en tiempo real. Y al igual que el Traductor de Google, también cuenta con otras herramientas adicionales, como la posibilidad de traducir el texto que se puede encontrar en imágenes como señales de tránsito o menús usando la cámara del celular.

SayHi Traducir: es una aplicación menos conocida que las anteriores, pero tan útil como ellas. Al igual que en los otros casos mencionados, es posible activar la opción Conversación y elegir el par de idiomas que se busca traducir para tener un intercambio en vivo y sin dilaciones. Está disponible para Android y para el iPhone.

Yandex Translate: traduce entre cualquier par de los 100 idiomas que tiene disponibles. Detecta la lengua de manera automática y hace la traducción en tiempo real. Al igual que el Traductor de Google y de Microsoft, es capaz de traducir contenido de todo tipo de textos, páginas web, etc. A su vez, detecta contenido de imágenes, con lo cual puede servir para la traducción de cartelería u otros elementos que capte con la cámara.

Skype: este servicio de videollamada fue de los primeros en sumar una opción de traducción en tiempo real, en formato texto. Para activar esta función hay que ir hasta el chat, pulsar el botón derecho sobre el nombre de la persona con la que se va a interactuar y seleccionar Ver perfil. Allí se despliega un menú y hay que elegir la opción que dice “Enviar solicitud de traducción” para habilitar la conversación traducida. Una vez que el contacto acepte esta solicitud, se verá la traducción en tiempo real, en la lengua previamente seleccionada.

Google Meet: esta plataforma ofrece también la opción de traducción por subtitulado para videollamadas, pero sólo se encuentra disponible para las siguientes ediciones de Workspace: Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching & Learning Upgrade y Education Plus. No está disponible de forma gratuita. Para activar esta herramienta hay que ingresar en Google Meet y, dentro de la reunión, presionar en “Más opciones” para luego ir hasta Configuración y Subtítulos. Se activa esta herramienta y luego se selecciona el idioma de la reunión y se habilita la opción que dice Subtítulos traducidos. La versión gratuita de Meet no cuenta con esta opción, pero sí ofrece el subtitulado en tiempo real (sin traducción) de la conversación, lo que puede ayudar si tenemos un dominio intermedio del idioma de la persona que habla.

iTour Translator: esta herramienta también permite realizar traducciones en tiempo real del audio que percibe. La traducción aparece en formato de subtitulado, en texto. Tiene una herramienta para hacer la traducción de conversaciones en vivo, así como de llamadas telefónicas o videollamadas.