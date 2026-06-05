Probamos el nuevo juego de James Bond: 007 First Light, con los primeros pasos de un joven espía

James Bond es un ícono del cine, pero que también había dejado su huella en los videojuegos, de la mano del recordado Golden Eye para Nintendo 64 en 1997. Después de muchísimos años sin nada nuevo ni nada memorable, el personaje que encarnó a la perfección tanto Sean Connery como Daniel Craig (sí, los dos mejores para este redactor, sin dudas), ahora tenemos una nueva versión que no se podrá ver en cines, pero sí en los livings de las casas y las computadoras.

007 First Light llegó con todo el peso de tener que estar a la altura de un personaje intocable. Varios intentaron en el mundo de los videojuegos llevar una franquicia del cine y no chocarla, como pasó con Matrix, con Avatar o con el nefasto juego de E.T. de Atari. Pero ahora, la ilusión estaba bien alta desde junio de 2025, cuando IO Interactive, creadores del aclamado Hitman, junto con Amazon MGM, dueños de la franquicia, tomaron las riendas de la creación de un nuevo juego con licencia para matar.

¿Pero cómo es 007 First Light? Lo primero que tenemos que aclarar es que no vas a ver de entrada un Bond cincuentón, de smoking y tomando Martini, sino que el juego sirve como una inédita precuela de la vida de James Bond.

El juego empieza muy bien, como esos juegos que te dan un empujón inicial de adrenalina. Acá vamos a ver a un Bond de veintipico, interpretado por Patrick Gibson (Dexter: Original Sin), participando en una misión militar. Allí, atacan a su grupo de helicópteros que los transportaban y caen en las costas de Islandia. Como único sobreviviente, es contactado por el MI6 mediante su auricular, y le piden que colabore en proteger un secreto de Estado que estaba siendo atacado. Allí, Bond no solo asume el riesgo, sino que va más allá de las estadísticas (la misión se llama “Against all Odds”), rechaza los consejos de MI6 de abortar la misión y hace lo imposible: rescatar a los rehenes y destruir todo para que nadie se lo quede. Totalmente temerario y quizás imprudente, no es juzgado por sus acciones, sino que es llamado por la icónica M (acá es mujer como en las primeras pelis de Craig), y lo reclutan para formar parte del programa de entrenamiento de los nuevos “Doble Cero”.

Por eso decimos que First Light es una precuela: porque vamos a vivir todo el entrenamiento, los cruces con sus jefes, las idas y vueltas con los otros 00, la relación con Moneypenny y el descubrimiento y aprendizaje no solo de los gadgets de Q, como un reloj que puede hackear, escanear y hasta drogar enemigos manteniendo apretado el L1. Pero también vamos a aprender en una especie de novedoso tutorial con formato de montaje de cine (escenas rápidas y picadas) cómo pelear mano a mano, cómo disparar y cómo escabullirse por todos los rincones de las misiones.

Una captura de pantalla de 007 First Light, el juego en el que encarnamos a un joven James Bond

Con un formato en tercera persona que mezcla las sensaciones y los quick time events de juegos como Uncharted, con el sigilo de algunos Metal Gear y con la acción y espionaje de Hitman o The Last of Us, vamos a ir avanzando en la historia que nos va a llevar a revelar los secretos del 009 original y de… bueno, no te contamos más, así no spoileamos.

El juego cumple con todo lo que promete y sin dudas está a la altura de este joven Bond que siempre tiene la picardía de hacer una de más, y la destreza de no darse por vencido, a pesar de que no siempre las cosas salen como quiere.

La química entre los personajes, interpretados entre otros por actores como Lennie James (The Walking Dead) como el jefe Greenway, Gemma Chan (como Dra. Selina Tan) y hasta Lenny Kravitz como un pirata traficante de armas, funciona en todo momento. Y la adrenalina de las misiones totalmente cambiantes de estilo de juego nos llevó a pensar que es uno de los títulos del año.

Una captura de pantalla de 007 First Light, el juego en el que encarnamos a un joven James Bond

Eso sí, hay que saber de antemano que acá no vas a entrar disparando a lo loco como en un Call of Duty; hay una historia, hay puzzles, y hay que resolver las cosas… como Bond lo haría. Aunque sí, hay momentos en que no queda más que subirse a un Aston Martin y acelerar o esquivar una balacera para matar a decenas de mercenarios sin nombre.

Visualmente, el juego corre sin problemas en consolas con gráficos hiperrealistas y con buena estabilidad de cuadros en sus formatos, pero para los que lo jueguen en PC con tarjetas Nvidia RTX, van a poder sumarle Ray Tracing junto con DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS Dynamic Multi Frame Generation para la generación RTX 50, la flamante tecnología de performance gráfica presentada en la CES 2026, que mejora no solo la calidad de imagen, sino que aumenta los cuadros por segundo, la iluminación y el rendimiento visual general.

Disponible desde el 27 de mayo para PS5, Xbox Series y PC, 007 First Light es una de las lindas sorpresas de un año que tendrá monstruos para competir por lo mejor del año, como Marvel’s Wolverine o el mismísimo GTA 6.