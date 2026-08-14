A examen: Armamos una PC con el nuevo procesador Ryzen 9 9950X3D2 de AMD

Cuando decidí armar una nueva PC de escritorio tenía un objetivo claro: construir un equipo capaz de afrontar cualquier tarea que pudiera presentarse en los próximos años. No buscaba una computadora exclusivamente para jugar ni una estación de trabajo dedicada únicamente a la producción audiovisual. Quería ambas cosas en un mismo equipo. Por eso, el componente que terminó definiendo toda la configuración fue el AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, el procesador más potente de la familia Ryzen para computadoras de escritorio, solo superado dentro del catálogo de la compañía por la línea profesional Threadripper, destinada a estaciones de trabajo de un segmento completamente diferente.

AMD presentó este procesador en marzo de 2026 y lo lanzó al mercado pocas semanas después como el nuevo referente de su plataforma AM5. Se trata del primer Ryzen de escritorio que incorpora la tecnología 3D V-Cache en sus dos chiplets (CCD), una evolución que incrementa la memoria caché disponible y busca mejorar el rendimiento tanto en videojuegos como en aplicaciones que exigen una gran capacidad de procesamiento. En otras palabras, representa la máxima expresión de la arquitectura Zen 5 para el mercado de consumo.

La elección no respondió únicamente a una cuestión de potencia bruta. Mi trabajo diario implica editar videos en alta resolución, procesar grandes volúmenes de fotografías, ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, probar herramientas de inteligencia artificial y, cada vez con mayor frecuencia, experimentar con agentes de IA que funcionan de manera local. A eso se suma el renderizado de escenas 3D, la virtualización de sistemas operativos y, por supuesto, la posibilidad de disfrutar de los videojuegos más recientes sin que el procesador se convierta en un cuello de botella.

Un AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Sobre el papel, el Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition reúne todas las condiciones para convertirse en una de las CPU más completas disponibles para el mercado doméstico de alto rendimiento. Pero una ficha técnica no alcanza para conocer el verdadero comportamiento de un procesador. La pregunta más interesante es otra: ¿cómo se desempeña cuando deja el laboratorio y pasa a formar parte de una PC utilizada todos los días para trabajar, crear contenido y, cuando queda un momento libre, también para jugar? Esas fueron precisamente las pruebas que realicé en las últimas dos semanas. Los resultados en esta nota.

Armado del equipo (y de paciencia)

El armado del equipo requirió bastante más paciencia de la que imaginaba. Aunque a lo largo de los años ensamblé varias computadoras para mis pruebas, no es una tarea que haga con frecuencia. Cada nuevo proyecto representa un desafío distinto y obliga a detenerse en cada paso para verificar que todo quede correctamente instalado. En este caso no solo estaba montando una PC de alta gama, sino también una plataforma sobre la que voy a trabajar y probar tecnología durante los próximos años, por lo que no había margen para improvisaciones.

Una de las primeras decisiones fue reemplazar la fuente de alimentación. En un principio pensaba utilizar una unidad de 750 W con certificación 80 Plus Gold, pero el consumo del Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, sumado a la placa gráfica Radeon RX 7900 GRE que iba a utilizar junto al resto de los componentes, me hizo dudar sobre el margen disponible, especialmente pensando en futuras actualizaciones. Finalmente, opté por una Corsair RM1000e de 1000 W, también con certificación 80 Plus Gold, una elección que aporta mayor tranquilidad y asegura energía suficiente incluso en los escenarios de máxima exigencia.

Un AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

El otro gran desafío apareció cuando llegó el momento de conectar todo el gabinete. Los equipos actuales están muy lejos de aquellas PC en las que solo había que unir unos pocos cables. Entre los ventiladores ARGB, la refrigeración líquida, los conectores USB, la iluminación y los distintos controladores, el proceso terminó siendo un ejercicio de prueba y error hasta lograr que cada componente funcionara como debía. El resultado fue una configuración integrada por el procesador AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, una placa madre Gigabyte X870E Ace Max, un sistema de refrigeración líquida MSI MAG CoreLiquid A13 360 ARGB, 64 GB de memoria Kingston DDR5 a 6000 MHz, la placa Radeon RX 7900 GRE con 16 GB de memoria, un SSD Kingston NVMe Gen 5 de 2 TB, la fuente Corsair RM1000e de 1000 W y el gabinete Corsair Frame 4000D RS ARGB White, componentes que dieron forma a la PC que utilicé para esta prueba.

Un procesador de élite necesita estar bien acompañado

Montar un procesador como el Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition implica tomar una decisión que va mucho más allá de la CPU. De poco sirve invertir en uno de los chips más potentes del mercado si el resto de los componentes terminan limitando su desempeño. Por esa razón elegí una configuración basada en tecnologías de última generación, comenzando por el almacenamiento. El equipo incorpora un SSD NVMe PCI Express 5.0 de Kingston, capaz de duplicar la velocidad de transferencia de un SSD PCI Express 4.0. Mientras una unidad Gen4 suele alcanzar alrededor de los 7.000 MB/s de lectura secuencial, un modelo Gen5 puede superar cómodamente los 14.000 MB/s. Esa diferencia no solo reduce los tiempos de carga de videojuegos, sino que también acelera la copia de archivos de gran tamaño, la edición de video en alta resolución y otras tareas que realizan un uso intensivo del almacenamiento.

Un AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition en el gabinete Corsair Frame 4000D RS ARGB White con refrigeración líquida

La memoria también juega un papel fundamental. En este caso opté por un kit Kingston DDR5 de 64 GB funcionando a 6000 MHz, una velocidad superior a los 5600 MHz que ofrecen muchos módulos básicos. Aunque sobre el papel la diferencia pueda parecer pequeña, en la práctica ayuda a mejorar el ancho de banda disponible para el procesador y reduce la latencia en determinadas cargas de trabajo. Además, era importante que las memorias fueran compatibles con AMD EXPO, el perfil de configuración desarrollado por AMD que permite alcanzar automáticamente las velocidades y temporizaciones certificadas por el fabricante, evitando configuraciones manuales y garantizando la máxima estabilidad del sistema.

Si hay un componente que hoy representa el principal límite de esta configuración, es la placa de video. La Radeon RX 7900 GRE continúa ofreciendo un excelente rendimiento para jugar en 1440p e incluso en 4K, pero pertenece a una generación anterior y, en determinados escenarios, será ella la que marque el techo de rendimiento antes que el procesador. Por ese motivo, las pruebas de esta nota buscarán centrarse principalmente en el comportamiento del Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, analizando cómo responde en tareas de productividad, creación de contenido, inteligencia artificial y aquellas situaciones donde la CPU tiene un papel determinante.

Vuelos, disparos y carreritas

Después de terminar el armado, llegó la parte más divertida: poner a prueba la PC con algunos de los videojuegos que más pueden exigir mi hardware actual. La nueva PC la conecté a mi monitor, un LG UltraGear de 32 pulgadas curvo, con resolución QHD (2560 × 1440 pixeles), 180 Hz de frecuencia de actualización, HDR10, AMD FreeSync y una curvatura 1000R. La pantalla permite, además, aprovechar una característica interesante de esta configuración: aunque la PC puede superar ampliamente los 100 cuadros por segundo en determinados juegos, el monitor tiene margen suficiente para mostrar esa fluidez.

El primer desafío fue Microsoft Flight Simulator 2024, un título particularmente interesante para evaluar un procesador como el 9950X3D2 porque no todo depende de la placa de video: el simulador tiene una enorme carga de procesamiento relacionada con el mundo abierto, la inteligencia artificial, el tráfico y la simulación. Con resolución 2K y los gráficos en Ultra, esta configuración se mueve aproximadamente en el entorno de los 65 a 70 FPS, con variaciones importantes dependiendo de la ciudad, el aeropuerto y la cantidad de elementos que tenga que procesar el sistema. Es un resultado razonable para un juego que lleva al límite incluso a equipos mucho más costosos; pruebas independientes con la misma RX 7900 GRE muestran que alcanzar los 75 FPS en 1440p Ultra ya exige hardware considerable, y pequeños ajustes o técnicas de reescalado permiten superar esa barrera.

Con Forza Horizon 6 la historia cambia. El nuevo juego de carreras de Microsoft es sorprendentemente exigente y, a diferencia de entregas anteriores, incorpora iluminación global y reflejos mediante trazado de rayos. Con la configuración en Extreme, resolución 1440p y sin recurrir a generación de cuadros, la RX 7900 GRE puede moverse alrededor de los 80-90 FPS en condiciones de rasterización, mientras que activar las opciones más exigentes de ray tracing puede llevar el rendimiento hacia los 65 FPS. Es justamente en este tipo de escenario donde el Ryzen 9 9950X3D2 tiene espacio para demostrar su potencial: el juego es también particularmente demandante para la CPU, por lo que un procesador de esta categoría ayuda a mantener altos niveles de rendimiento y, especialmente, buenos mínimos.

El examen más duro llegó con Alan Wake 2, probablemente uno de los mejores ejemplos de hasta dónde puede llegar la tecnología gráfica actual. A 2560 × 1440 pixeles y con los parámetros al máximo, pero sin activar el trazado de rayos completo, la RX 7900 GRE permite esperar alrededor de 50-60 FPS, dependiendo de la escena. Si se activa el ray tracing, el panorama cambia drásticamente: esta generación de Radeon no está especialmente cómoda con esa carga y el rendimiento puede caer por debajo de los 40 FPS. De hecho, pruebas específicas con la 7900 GRE ya habían mostrado que el trazado de rayos completo resultaba prácticamente inviable a 1440p sin recurrir a técnicas de reescalado. En este caso queda demostrado algo que también atraviesa toda la prueba: el Ryzen 9 9950X3D2 no es el límite de esta computadora cuando se trata de gráficos. La CPU tiene capacidad de sobra; la frontera está en una Radeon RX 7900 GRE que, aunque todavía ofrece un excelente desempeño en 1440p, pertenece a una generación anterior.

Y ahí aparece una conclusión interesante de esta experiencia. El procesador está sobredimensionado para la placa de video actual, y eso es deliberado: la idea es que el Ryzen 9 9950X3D2 sea el corazón de una plataforma que pueda crecer con el tiempo. Hoy la RX 7900 GRE permite jugar prácticamente cualquier título moderno en 2K con un nivel gráfico muy alto, pero es también el componente que primero pediría una actualización si el objetivo fuera aprovechar realmente todo el potencial de esta PC en videojuegos. El monitor LG UltraGear de 180 Hz queda, por ahora, como una ventana hacia ese futuro: la pantalla está preparada para mostrar muchos más cuadros por segundo de los que algunos de los títulos más exigentes pueden entregar con todo al máximo. Y esa es, quizás, la mejor manera de entender esta computadora: no es una máquina construida solamente para jugar los juegos de hoy, sino una plataforma preparada para seguir haciéndolo durante muchos años.

La otra prueba fue térmica. Con el Ryzen 9 9950X3D2 trabajando a plena carga, la refrigeración líquida MSI MAG CoreLiquid A13 360 ARGB demostró estar a la altura del desafío y mantuvo las temperaturas bajo control incluso durante sesiones prolongadas de uso intensivo. El precio de esa tranquilidad, sin embargo, fue bastante evidente: cuando el procesador comienza a trabajar al máximo, los ventiladores elevan considerablemente sus revoluciones y el equipo deja de ser silencioso. No es un problema de temperatura, sino de acústica: el sistema de refrigeración cumple su función, pero cuando se le pide al Ryzen todo su potencial, se hace notar. En una PC de estas características es, quizás, el pequeño recordatorio de que detrás de semejante potencia también hay que disipar una cantidad considerable de calor. Es posible que una refrigeración líquida de gama más alta, con radiadores, bombas y ventiladores más eficientes, consiga mantener temperaturas similares con un nivel acústico menor. Sería, de hecho, uno de los componentes que tendría en cuenta para una futura actualización de esta PC (además de su placa de video, claro).

¿Vale la pena dar el salto al 9950X3D2?

La principal diferencia del Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition frente al 9950X3D convencional está en la distribución de la memoria caché. AMD incorpora 3D V-Cache en ambos CCD, con 192 MB de caché L3 total, una configuración que busca beneficiar especialmente a las aplicaciones capaces de aprovechar grandes cantidades de datos disponibles rápidamente. Sin embargo, las pruebas independientes muestran que no estamos ante una revolución en todos los escenarios: en Cinebench, por ejemplo, la ventaja frente al 9950X3D ronda apenas el 4% en multinúcleo, mientras que en determinados trabajos de cómputo científico, como las simulaciones de dinámica de fluidos con OpenFOAM, la mejora puede llegar hasta el 34%. En videojuegos, la diferencia también es moderada, con una ganancia promedio cercana al 5% frente al 9950X3D estándar en determinadas pruebas, como Baldur’s Gate 3 y Assassin’s Creed Shadows. Esto permite entender mejor qué busca AMD con este modelo: no necesariamente convertirse en la opción más rentable para jugar, sino ofrecer un procesador extremadamente especializado para quienes pueden aprovechar su enorme cantidad de caché.

Mi punto de comparación más interesante, sin embargo, no es otro procesador de la generación actual, sino mi propia PC anterior. Durante 2 años utilicé un Ryzen 9 7950X, también de 16 núcleos y 32 hilos, y el salto al 9950X3D2 se siente menos como pasar de una computadora lenta a una rápida y más como cambiar una herramienta profesional muy capaz por otra considerablemente más sofisticada. El 7950X sigue siendo un procesador extraordinario y todavía resuelve bien prácticamente cualquier tarea cotidiana o profesional, pero la nueva arquitectura Zen 5, la mayor eficiencia y, sobre todo, la enorme cantidad de caché del 9950X3D2 cambian la experiencia en determinadas cargas de trabajo. En mi caso, donde la PC se utiliza para edición, producción audiovisual, múltiples aplicaciones simultáneas, herramientas de inteligencia artificial y también videojuegos, la diferencia tiene más sentido que si la máquina se destinara exclusivamente a jugar.

Por eso, no recomendaría comprar el Ryzen 9 9950X3D2 simplemente por ser el procesador más potente o por tener el número más grande de núcleos y caché. Para alguien que solo quiere jugar, un Ryzen 7 X3D o incluso un 9950X3D puede ofrecer una relación entre precio y rendimiento mucho más atractiva. El 9950X3D2 empieza a tener sentido cuando la PC es, al mismo tiempo, una herramienta de trabajo y entretenimiento, cuando se utilizan aplicaciones capaces de aprovechar sus características específicas o cuando se busca construir un equipo de alta gama para mantener durante varios años. Es una CPU para quien no quiere tener que elegir: trabajar durante el día, crear contenido, experimentar con inteligencia artificial y renderizar, y después sentarse a jugar con una computadora que sigue teniendo músculo de sobra.