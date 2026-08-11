Cuál es la IA que más usan los argentinos y por qué podría ser desplazada

La inteligencia artificial ya no tiene un único nombre: aunque ChatGPT es la IA que con más frecuencia se escucha en la Argentina, Gemini, Claude y otras plataformas avanzan y empiezan a disputar el lugar que durante años ocupó el modelo de OpenAI. En ese contexto, los argentinos comienzan a volcarse hacia otras opciones y recurren cada vez más a otros modelos que ganan terreno.

“La adopción de herramientas de IA generativa está creciendo a un ritmo acelerado en todo el mundo”, aseguró Comscore, empresa reconocida por medir y analizar el comportamiento del consumidor digital, en un comunicado, y agregó: “La Argentina no es la excepción: en solo seis meses, la adopción de asistentes de IA en desktop creció un 50% en el país”. Además, agregó que alcanzó al 37% de los visitantes únicos en junio de 2026 (el 37% de los usuarios/visitantes únicos de Internet medidos en desktop visitó algún asistente de IA) y OpenAI ChatGPT lideró con un 29% de penetración en desktop.

La firma, que acaba de anunciar la posibilidad de monitorear y medir inteligencia artificial generativa en la Argentina, difundió un ranking que detalla cuántos visitantes tiene cada plataforma de IA en desktop (visitas realizadas desde computadoras de escritorio o notebooks, no desde celulares ni tablets). Aunque ChatGPT lidera el listado, con 7,7 millones de visitantes únicos, Claude llama la atención en el ranking por haber tenido la mayor variación: un aumento del 990% en relación con enero de 2026. Obviamente, es importante tener en cuenta que ese porcentaje es muy grande, en comparación con las otras plataformas, porque parte de un número mucho más chico (Claude tiene 818.000 visitantes únicos frente a los 7,7 millones de ChatGPT).

Otro de los actores que no pasa inadvertido en el ranking es Gemini. Se ubica segundo en cuanto a posicionamiento por visitantes únicos, con 4 millones, y ha tenido un crecimiento del 133% con respecto a enero de este año. “Aunque no se sabe exactamente por qué se ha dado ese aumento, considero que se ha hecho mucho ruido últimamente en los medios en relación con las capacidades de los distintos modelos de IA. Este año en particular, se habló mucho de las potencialidades de Claude”, explicó a LA NACION Alejandro Enriquez, Head of Custom Solutions de Comscore LATAM, y agregó que, por cuestionarios que han hecho desde la compañía, saben que muchas personas que tradicionalmente hacían uso de ChatGPT ahora han empezado a indagar en otras plataformas.

Un estudio reveló que ChatGPT es la plataforma de IA con más visitantes únicos en la Argentina en los primeros seis meses del 2026 Shutterstock - Shutterstock

Los demás puestos del ranking se ubican de esta forma: Copilot tuvo 1,5 millones de visitantes únicos, aunque fue el único que bajó un 19% en relación con enero de 2026. Grok se ubicó en el quinto puesto, con 160.000 visitantes únicos y un 5% de aumento; le siguió Meta AI, con 150.000 y un crecimiento del 74%; en séptimo puesto se encuentra DeepSeek, con 110.000 visitantes y un 29% de suba; por último, Perplexity cuenta con 70.000 visitantes únicos y un crecimiento del 80%.

Los números hablan de un nuevo vínculo de las personas con el contenido digital. En palabras de Enriquez, “el customer journey está cambiando y las marcas deben empezar a generar contenido relevante para las máquinas de IA, preparado para que sea relevante cuando la IA te busque”. El especialista explicó que los consumidores ya no empiezan por una búsqueda, sino por una conversación; se trata de algo clave que las marcas deben empezar a contemplar dentro de su estrategia.

Una nueva era

Joan Cwaik, autor y divulgador especializado en tecnologías emergentes y cultura digital, explicó que el crecimiento de Gemini se explica, en gran parte, por una cuestión de distribución, es decir, gracias a que Google integró su IA a todo su ecosistema, desde el buscador hasta Workspace y Android. “Eso le permite llegar a millones de usuarios que difícilmente hubieran descargado una aplicación de IA por iniciativa propia. Triplicar audiencia en seis meses es sobre todo la consecuencia de estar instalado en los lugares donde el usuario ya pasa su día (Gmail, Calendar, Drive, etc.)”, agregó el especialista.

Belén Ortega, empresaria y especialista en inteligencia artificial, coincidió con Cwaik y agregó que esto anticipa una tendencia muy importante: “La IA progresivamente va a dejar de percibirse como una aplicación independiente a la que tenemos que entrar y va a convertirse en una capa integrada dentro de prácticamente todas las herramientas digitales que utilizamos”. En ese sentido, señaló que la competencia entre las grandes empresas de IA no va a estar definida únicamente por quién tenga el modelo más potente, sino por quién consiga integrar mejor esa inteligencia dentro de los hábitos, los procesos y las herramientas que las personas ya utilizan.

Por su parte, Cwaik, al hablar del crecimiento de Claude, manifestó su sorpresa y apuntó a los cambios que tuvo el producto desde principios de año hasta hoy: “Claude arrancó el 2026 siendo un chatbot y hoy funciona como una especie de colaborador al que le delegás una tarea completa, con funciones como cowork que investigan, arman documentos, trabajan con tus archivos y planillas y vuelven con el trabajo terminado. Ese salto hacia lo semiagéntico, donde la herramienta ejecuta procesos enteros con cierta autonomía, explica por qué muchos que antes lo probaban por curiosidad hoy lo tienen abierto durante toda la jornada”.

Un ranking del uso de los asistentes de IA en la Argentina en los primeros seis meses del año Comscore

Ortega considera que esto habla de una evolución en el usuario, que cuenta con más experiencia, empieza a explorar otras alternativas y deja de quedarse únicamente con la primera herramienta que conoce. “Claude ha ido ganando un espacio interesante entre usuarios que utilizan la IA para trabajar con grandes cantidades de información, documentos, escritura, análisis, programación y tareas profesionales más complejas. Por eso considero que su crecimiento también puede interpretarse como una señal de madurez del mercado”, explicó la especialista.

A la vez que destacó las potencialidades del modelo Claude, Cwaik manifestó cierta preocupación en cuanto a la fuerte adopción y animó a mantener una perspectiva analítica frente a estas herramientas y analizar qué delegarles: “Ese mismo salto me obliga a sostener una mirada crítica, porque cuanto más delegamos en estos sistemas más ponemos en juego nuestra soberanía cognitiva, esa capacidad de decidir qué pensamos por nuestra cuenta y qué tercerizamos en las máquinas. Me preocupa que nos acostumbremos a dejar de ejercitar el criterio propio, algo que se viene llamando sedentarismo cognitivo”.

Los expertos consideran que la IA se convertirá en una capa integrada dentro de prácticamente todas las herramientas digitales que utilizamos Shutterstock

En este sentido, Ortega también expresó la necesidad de aprender a utilizar la IA, más allá de la adopción generalizada: “El próximo gran desafío no va a ser solamente lograr que más personas utilicen IA, sino que aprendan a utilizarla mejor. Tener acceso a un modelo no significa necesariamente saber trabajar con él. Necesitamos desarrollar una nueva alfabetización que nos permita aprender a conversar con la IA, darle contexto, cuestionarla, verificar sus respuestas y utilizarla como copiloto, en lugar de convertirnos simplemente en receptores de lo que nos responde”.

¿Hacia dónde vamos? Ortega opina que el futuro de la inteligencia artificial no estará dominado por un único modelo de IA que todos utilicen para absolutamente todo, sino que considera que nos encaminamos hacia un escenario multimodelo: “Así como hoy utilizamos diferentes aplicaciones dependiendo de lo que necesitamos hacer, probablemente vamos a desarrollar una relación similar con la inteligencia artificial. Podemos utilizar un modelo para investigar, otro para analizar información, otro para trabajar sobre documentos, otro para crear y diferentes herramientas especializadas dependiendo de nuestro objetivo”.