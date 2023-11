escuchar

Aliado ideal para hacer deporte o para reemplazar al smartphone en varias funciones, probamos durante varios días el reloj inteligente Samsung Galaxy Watch6. Con un diseño similar a los dos modelos previos, este smartwatch hace ostentación de su elegancia, potencia y comodidad.

El equipo fue presentado a nivel mundial en julio último, tiene dos diseños (con y sin bisel) y dos tamaños (con cajas de 40 o 44 mm) y según Samsung llegarán al país en las próximas semanas.

El modelo probado tiene una caja de 40 mm: sus dimensiones son de 40,4 x 38,8 x 9 mm, pesa apenas 28,7 gramos e incluye una pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas, con una resolución de 432 x 432 pixeles y la posibilidad de estar siempre encendida. La pantalla está protegida por cristal de zafiro. Las distintas versiones del reloj (Galaxy Watch6 y el Watch6 Classic) vienen con el mismo procesador: Exynos W930 Dual-Core de 1.4 GHz. Traen 2 GB de RAM (0,5 más que el modelo previo) con capacidad de almacenamiento de 16 GB y sistema operativo One UI 5 Watch basado en Wear OS 4. En cuanto a la conectividad, incluye WiFi 2,4/5 GHz, LTE, Bluetooth 5.3, NFC y GPS/Glonass/Beidou/Galileo.

El Galaxy Wach6 viene en dos versiones (con y sin el bisel mecánico) y usa WearOS, el sistema operativo desarrollado por Samsung junto a Google

Al igual que los modelos anteriores, el reloj es compatible con cualquier dispositivo Android (aunque obviamente se lleva de maravillas con los smartphones de la misma marca) y con el iPhone. Si se tiene uno distinto, será necesario instalar la app Samsung Wear, Samsung Health y algunos plugins para las aplicaciones. Una vez conectados los dos equipos, desde el smartphone será posible elegir las carátulas que usa el reloj (con diales, complicaciones, etc), bajar e instalar aplicaciones, elegir las tarjetas u otros ajustes sin necesidad de hacerlo consumiendo batería del reloj.

Al estilo de una navaja suiza digital, trae una gran cantidad de opciones muy útiles. Para hacer distintas mediciones trae un acelerómetro, barómetro, brújula, giroscopio, análisis de impedancia bioeléctrica, sensor eléctrico del corazón, sensor geomagnético, de luz y de frecuencia. Una de las novedades es el sensor de luz ambiental, que permite reconocer la luminosidad del lugar en donde se encuentra una persona para regular el brillo de la pantalla. De esa manera, ajustará automáticamente el nivel en un lugar con poca iluminación, y lo bajará en otro donde haya demasiada luz.

La pantalla del Galaxy Watch6 está protegida por cristal de zafiro; el reloj viene con cajas de acero de 40 o 44 mm

Este modelo viene con una batería de 300 mAh, lo que implica alrededor de poco más de un día de autonomía usándolo a modo full y unos 12 días en modo solo reloj. Si bien esta batería es superior a la de las versiones similares del Galaxy Watch4 (247 mAh) y Galaxy Watch5 (284 mAh), está por debajo de los 590 mAh del modelo Galaxy Watch5 Pro, el modelo con la batería más amplia que haya lanzado la empresa surcoreana hasta la fecha. Esto implica básicamente que habrá que cargarlo todos los días si se lo usa en el modo full.

Ante todo, la elegancia

Al empezar a usar el nuevo modelo, una de las primeras impresiones fue meramente visual: viene con una malla o correa blanca, de silicona, sin lugar a dudas muy elegante, pero quizá demasiado llamativa cuando se hace deporte. Por otro lado, también llamó la atención el cargador, con ficha USB-C (es decir, que precisa de un adaptador USB para poder conectarlo y cargarlo en un enchufe).

En lo referido al diseño, es muy similar a los modelos anteriores que no traen bisel mecánico, es decir que es puramente pantalla (un poco más grande que el modelo previo, 1,3 pulgadas contra 1,2) y de cristal de zafiro, muy resistente a rayones o golpes accidentales. Se maneja con los dos botones laterales (uno para encendido/apagado y regreso a la pantalla principal y el otro para volver atrás) y el resto de la navegación es puramente digital, muy intuitivo y simple de usar.

El Galaxy Watch6 integra un teclado para responder mensajes de WhatsApp; también se pueden usar emojis, textos predefinidos o enviar audios

En cuanto a comodidad, vale decir que es muy liviano y casi ni se siente en la muñeca, algo esencial especialmente a la hora de hacer deportes, que no es para lo que originalmente fue diseñado el smartwatch, pero que es para lo que se lo usa cada vez más.

La pantalla trae una capa protectora para repeler el agua. Es decir, que al estar en la ducha o en la pileta se puede ver la pantalla con total claridad, sin que las gotas molesten o haya que secarlas.

En la parte posterior, además del micrófono y altavoz, el reloj cuenta con el sensor Bioactive de Samsung, hecho de material cerámico, que no produce ninguna molestia en la piel, ni calor excesivo aún al correr o andar en bici en un día con mucho calor y/o humedad. Tampoco molesta demasiado a la hora de transpirar profusamente, ni se resbala.

El Galaxy Watch6 puede medir pulsaciones, oxigenación en sangre, masa corporal y hacer un electrocardiograma

Para enviar mensajes, es más cómodo usar el micrófono (o responder usando emojis) que la opción de escribir texto, porque el teclado en pantalla tiene teclas muy pequeñas, no aptas para dedos grandes.

Un asistente ideal para hacer deporte

A la hora de hacer deporte, se incluyeron en el software más opciones que las versiones anteriores, e incluso el autobrillo es de gran ayuda para poder mirar las indicaciones del reloj a la hora de correr o andar en bici. Es muy práctico porque al contar con eSIM y GPS, es posible hacer cualquier tipo de deporte sin necesidad de llevar encima el smartphone.

Y un aspecto fundamental es que incluye la multitarea, muy útil cuando por ejemplo se lleva a cabo una actividad física en el gimnasio controlada por el reloj y al mismo tiempo se desea revisar un mensaje de WhatsApp.

Quienes no hacen deporte pueden aprovechar las otras opciones que ofrece este smartwatch, como la posibilidad de contestar llamadas telefónicas (hay cada vez menos, es cierto, pero la función no deja de ser útil), leer y contestar notificaciones de WhatsApp (mensajes enteros, incluyendo fotos, aunque no videos); cambiar de canción, pausar en Spotify, realizar pagos con el reloj a través de la app Samsung Pay, controlar las pulsaciones, seguir las indicaciones de Google Maps, chequear la agenda del día, cronómetro, ver el estado del tiempo y hasta usar un asistente para sacar fotos sin tener el smartphone en la mano, entre muchas otras opciones. Algunas ya vienen incorporadas y otras se pueden descargar fácilmente.

Las características de los Galaxy Watch6 y Watch6 Classic

Otro punto importante es el control de salud. Medición de pulsaciones, indicación de cuándo es tiempo de pararse y caminar un poco si se tiene un trabajo o actividad sedentaria, control de pasos, calorías quemadas, medición de nivel de estrés, temperatura corporal, ciclo menstrual son algunas de las herramientas que brinda para llevar un control de distintos aspectos de la salud cotidianamente. Una gran ayuda, si bien no siempre absolutamente precisa, pero con indicadores y apoyos para combatir el sedentarismo.

Otra de las funciones del reloj inteligente es el control de las horas de sueño, con análisis detallado sobre sueño profundo, control de oxígeno en sangre al dormir y hasta detección de ronquido permiten llevar un análisis detallado del tiempo de descanso. En base a eso, Samsung elaboró recientemente el estudio Global Sleep Health Insights (Descubrimientos Globales de la Salud del Sueño) en el Congreso Mundial del Sueño 2023, que analizó 716 millones de noches de comportamientos de sueño de usuarios de la aplicación Samsung Health (a la que se conecta el reloj inteligente) en todo el mundo. Realizado entre junio de 2021 y mayo de 2023, el estudio descubrió que las personas duermen cada vez menos y se despiertan con más frecuencia durante la noche, al tiempo que la duración del sueño disminuyó en 4 minutos.

En definitiva, el Samsung Galaxy Watch6 es un reloj inteligente con pocas novedades en relación con su edición anterior (y ninguna realmente revolucionaria) pero es un dispositivo más que recomendable para no andar con el smartphone en la mano todo el día y está cada vez más orientado a quienes se preocupan por su salud o hacen deporte en forma cotidiana.