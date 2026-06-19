Abierto las 24 horas: cómo la experiencia online está cambiando el funcionamiento de los locales a la calle

Según los datos del estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el ecommerce en 2025 mostró un crecimiento en la facturación del 55% en comparación con el 2024, ganándole a la inflación interanual que fue del 31,5%.

Este año esa tendencia en alza del comercio electrónico continúa, mientras que el consumo en los locales físicos desciende.

Algunos especialistas sostienen que los consumidores argentinos están atravesando una transformación. “El consumidor que compra online aprendió que puede hacerlo solo, a cualquier hora, sin fricción y sin depender de que haya alguien para atenderlo. Esa experiencia le generó una expectativa nueva. Entonces, cuando entra a un local físico, llega con esa misma expectativa”, analiza Javier Díaz Caballero, gerente de Comunicación Institucional de la cadena de heladerías Grido.

No es la única: cada vez son más las tiendas y cadenas que intentan replicar en la calle la experiencia online de sus clientes, extendiendo el horario de apertura de sus locales hasta tenerlos abiertos las 24 hs, ofreciendo mayor automatización e, incluso, mayor autonomía en las compras.

Los pioneros

Las cafeterías y locales gastronómicos de las estaciones de servicio están, sin dudas, entre los precursores de los comercios abiertos 24 horas. “La tendencia actual se aleja del modelo tradicional de despacho de combustible para consolidarse en centros gastronómicos de conveniencia, donde productos de alta calidad en comida, panadería y cafetería se vuelven protagonistas del consumo sin importar la franja horaria. Prueba de esto es que el 66% de los clientes de Spot! son personas que no cargaron combustible en la estación. Otro dato muy contundente es que en los últimos años han pasado de tener una participación del 8 al 30% del margen total de una estación de servicio”, asegura Mauro Gil, gerente ejecutivo de red propia y tiendas de conveniencia Spot! de Axion Energy.

Siguiendo con esta tendencia, Carrefour Argentina anunció recientemente que planea sumar más supermercados que están abiertos las 24 horas para que los consumidores puedan realizar sus compras cuando quieran.

“Tenemos sucursales abiertas las 24 horas desde 2019. En aquella oportunidad iniciamos la transformación con 26 tiendas de centros urbanos del país y la intención es seguir acompañando los hábitos de consumo de todos nuestros clientes, sabiendo que hoy las personas tienen rutinas y necesidades diversas. Además, la ampliación horaria permite incrementar los tickets vendidos en el orden del 15%, optimizando los recursos disponibles, casi sin generar costos extra y mejorando la reposición de las góndolas del salón lo que también mejora la propuesta matutina de las tiendas”, reconoce Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina.

Para el ejecutivo, “el mundo físico está absorbiendo lo mejor del mundo online, como lo es la disponibilidad permanente. Nuestra apuesta de omnicanalidad va exactamente en la dirección de integrar ambos universos para que el cliente pueda comprar cuando quiera, donde quiera, con una experiencia innovadora y a la medida de sus preferencias”.

Más allá de la compra

Otro punto que resaltan los expertos es la importancia de la atención y la interacción digital como un factor clave para atraer el cliente acostumbrado al mundo online. “El servicio se personaliza mediante la cultura ‘reset’, un modelo que permite identificar el perfil de cada visitante para ofrecer una atención a medida”, agregan desde Axion.

Las estaciones de servicio abiertas las 24 hs resultan atractivas sobre todo por el bar

Además, Gil reconoce que, aunque las compras de sus clientes son fundamentalmente físicas, existe una experiencia digital a través del programa de fidelidad y en la interacción que tienen los clientes con la marca en redes.

Autoservicio

Otra tendencia clara que se está trasladando del mundo virtual al real es la posibilidad de que el cliente elija, facture los productos y pague, sin intermediación. En este sentido Díaz Caballero sostiene que los formatos automatizados están marcando un segmento de consumidor muy claro: alguien que busca agilidad, autonomía y que compra por impulso. “Ese perfil se concentra naturalmente en ubicaciones donde el ‘abierto las 24hs’ ya es un commodity: grandes ciudades, zonas universitarias, corredores con vida urbana intensa y alta actividad nocturna. Ahí el formato automatizado no es una novedad, es lo que el contexto exige”, resume.

Otro fenómeno que existe hace varios años en Europa son los locales 24 horas de máquinas expendedoras. Y en línea con esa tendencia global, ya comenzaron a verse algunos emprendimientos locales impulsados por la posibilidad de importar estas máquinas directamente desde China.

Entre ellos se encuentra Mandale pizza, una compañía del empresario gastronómico cordobés Brian Andrés Duarte. Se trata de una marca enfocada en máquinas expendedoras de pizza. “Mi proyecto comenzó a gestarse en septiembre de 2024, cuando viajé a China para conocer proveedores vinculados a máquinas expendedoras de comida. ‘Mandale pizza’ nace con la idea de combinar gastronomía, automatización y conveniencia. Se trata de una propuesta donde una persona puede comprar una pizza caliente recién horneada y lista para consumir en pocos minutos, durante las 24 horas del día”, explica Duarte.

Mandale pizza montó expendedoras de pizzas disponibles las 24 hs

Utilizarla es muy sencillo: el cliente elige la variedad de pizza, paga en efectivo o mediante QR, y la pizza se cocina entre tres a siete minutos, según la temperatura del horno en el momento que se compra. Sale caliente, cortada y en caja, lista para consumirla en el lugar o para llevarla.

Pero el proceso detrás de la pizza no es tan simple. “Detrás hay una estructura operativa completa que consta de la elaboración de las pizzas, la logística, la reposición, el control técnico, el mantenimiento, el monitoreo remoto y la adaptación de los medios de pago al mercado argentino”, detalla el emprendedor cordobés.

Estas máquinas actualmente se encuentran instaladas en la provincia de Córdoba, puntualmente en el Aeropuerto Internacional cordobés, en supermercados Rufino y en el Villa Allende Shopping; pero Duarte adelanta que próximamente instalará más máquinas dentro de su provincia.

Las pizzas cuestan entre $12.000 y $14.000, según la variedad elegida. Y la empresa vende un promedio de 600 pizzas por máquina, por mes. Actualmente tiene ocho máquinas instaladas.

100% automatizado

Otro caso interesante es el de Santiago Colella. Este argentino, de 22 años se dedica a la comercialización de máquinas expendedoras importadas; pero además abrió un local en la localidad bonaerense de Balcarce. Su comercio tiene cuatro máquinas expendedoras, está abierto 24 horas y vende bebidas, comidas rápidas, sándwiches, alfajores, galletitas, yerba, golosinas y snacks, entre otros productos.

“Ofrecemos la misma variedad de productos que un kiosco tradicional, pero con un proceso mucho más rápido, precios que no fluctúan en horarios nocturnos, disponibilidad las 24 horas, una experiencia agradable y precios accesibles”, resume el joven emprendedor.

“Mi emprendimiento comenzó el 10 de junio de 2025, cuando llegaron al país, desde China, las 10 máquinas expendedoras inteligentes que compré”, cuenta Colella.

Según explica este emprendedor, estas máquinas pueden monitorearse de forma remota, porque cuentan con una plataforma integrada. “Se pueden controlar los pagos, reembolsos y stock, entre otras funciones”, detalla.

Carrefour está ampliando la cantidad de locales que están abiertos las 24 horas @DAVEOVA

En el primer mes, este local facturó $32.000.000. Y, entre los productos más vendidos se destacan los alfajores y las hamburguesas. “Actualmente estamos vendiendo entre 50 y 60 alfajores por día, y cerca de 100 hamburguesas diarias de jueves a domingo”, aclara el emprendedor.

Hoja de ruta

En Grido están trabajando en modelos pensados para el cliente del 2030, con foco en la Generación Z. “Lo que buscamos son locales más inteligentes y productivos, y una oferta de modelos de franquicia que se adapte al tipo de cliente y a la ubicación. No hay una sola respuesta, hay múltiples formatos para múltiples realidades”, dice.

Por su parte, Duarte aclara que su empresa está en una etapa de expansión. “Estamos trabajando en nuevas ubicaciones estratégicas y en la incorporación de más máquinas”, agrega.

Entre sus proyectos a corto plazo, Colella adelanta que abrirá un segundo local también en Balcarce, pero en la zona de bares, boliches y restaurantes. “Luego queremos expandir este modelo de negocio a todo el país mediante el desarrollo de franquicias”, adelanta.

Cuando llega el momento de hablar del futuro, el ejecutivo de Carrefour revela que en breve realizarán cinco nuevas ampliaciones de horarios en hipermercados seleccionados, que se incorporarán paulatinamente a partir de septiembre. “Seguiremos así respondiendo a un consumidor que cada vez va a exigir más comodidad, simplicidad y tecnología en su experiencia de compra.”