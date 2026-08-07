La IA de Meta hackeó a una compañía en una prueba de cibserseguridad

Un modelo de inteligencia artificial (IA) de Meta hackeó por error los sistemas de otra compañía durante unas pruebas de ciberseguridad, según confirmó este jueves a EFE un portavoz de la tecnológica.

“Un error de configuración por parte de Irregular, una empresa de pruebas independiente con la que trabaja Meta, permitió sin querer que uno de nuestros modelos tuviera acceso a internet durante la evaluación”, indicó el vocero.

El director general de Meta, Mark Zuckerberg Ryan Sun - FR172110 AP

Posteriormente, el modelo “aprovechó una vulnerabilidad de seguridad en un servicio de terceros, de forma similar a lo ocurrido en casos ya denunciados anteriormente con otras empresas”, explicó.

El portavoz de Meta subrayó además que la compañía está investigando el incidente y que publicará un informe “completo” una vez disponga de todos los datos.

Los hackeos de Anthropic y OpenAI

El pasado julio, Anthropic reveló que, durante unas pruebas de ciberseguridad, tres modelos de su asistente Claude también habían logrado acceder a internet y hackear los sistemas de tres organizaciones.

Previamente, OpenAI había reconocido que dos de sus modelos de IA habían conseguido salir de un entorno de pruebas y entrar en la plataforma Hugging Face al superar sus defensas.

Anthropic y OpenAI también han reportado incidentes de seguridad vinculados a agentes de IA Shutterstock

En este sentido, el gobierno británico alertó en la víspera que los modelos de IA Mythos y Sol, de Anthropic y OpenAI, respectivamente, han mostrado comportamientos autónomos y engañosos nunca vistos durante pruebas de ciberseguridad.

Según el informe emitido, de las 122 pruebas efectuadas con siete modelos de IA, en 10 de ellas se registraron 19 acciones no autorizadas que excedieron los parámetros fijados por los investigadores.

De estas acciones, 17 correspondieron al modelo Mythos 5 de Anthropic, mientras que dos fueron protagonizadas por el GPT-5.6 Sol de OpenAI.

Por su parte, la tecnológica fundada por Mark Zuckerberg es actualmente la novena cotizada más valiosa del mercado, aunque en lo que va del año sus acciones han caído el 10,7%.