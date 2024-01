escuchar

Puede pasar. Salís sin llaves confiando en que hay alguien más en casa, que cuando vuelvas te abrirá la puerta... y resulta que a tu regreso es como si no estuviera: justo está en el baño, o en el balcón, o en ese lugar de la casa donde no se escucha el timbre, y el teléfono (que normalmente vive pegado a la palma de su mano) lo dejó en la otra punta del hogar... o está durmiendo la siesta y no hay cómo levantarlo.

Algo así le pasó a @frascafari, que comentó en X (la ex Twitter) sus peripecias y la muy ingeniosa manera que encontró para lograr volver a entrar a su casa.

Una usuaria de X encontró una forma genial para lograr que su novio le abra el portón: hacer un video que apareciera en YouTube

“Me fui de mi casa sin llave porque se quedaba mi novio y podía abrirme cuando vuelva -explicó en un tuit que rápidamente se hizo viral-. Volví, lo llamé 24 veces y no lo pude despertar, así que tuve que hacer un video, subirlo a YouTube y compartirlo en la TV del cuarto para que me abra, y funcionó”. Es una maravilla de creatividad, como notaron en seguida todas las personas que comentaron su ingenio, y que reclamaron más detalles sobre la idea.

Tengo que admitir que funciono mejor que cualquier alarma abrime el por toon abrime el por ton no se va de mi cabeza pic.twitter.com/mkCAa6auGA — CRAZY CLIPS ZONE (@CRAZYCLIPSZONE) January 28, 2024

@Frascafi apeló a una función que permite reproducir un video específico en un televisor compatible y cercano; como estaba en la puerta de su casa podía conectarse al Wi-Fi y ver qué dispositivos estaban accesibles (lo mismo podría haberlo hecho con un parlante conectado con Google Home o Alexa, que permiten controlar la reproducción de audio a distancia).

¿No era más simple elegir un video de YouTube ya publicado? “Fue lo primero que hice y no funcionó, entonces dije capaz que con un video mío lo despierta mi voz o mi perro me ve en la tele y no entiende nada, ladra o llora, lo despierta y todos felices”, explicó @frascafari, que encontró en el hilo de X muchos otros usuarios que apelaron a técnicas similares para llamar la atención de alguien dentro del hogar.

“Me ha pasado varias veces, pero yo le comparto al TV o al Google a todo volumen esta canción”, acotó otro usuario, @josu3_zambrano, poniendo un link a la canción “Ábreme la puerta”, de Guillermo Dávila.

“Me pasaba con mi novio, que quería preguntarme algo cuando salía a comprar y yo no atendía el teléfono, entonces cambiaba la música de Spotify por “llamado de emergencia” de Daddy Yankee”, comentó @MelodyyLola en el mismo hilo, en referencia a la función de Spotify que permite controlar la reproducción de la música en cualquier dispositivo asociado a una cuenta, sin importar su ubicación.

