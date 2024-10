AI Overview: ya está disponible en la Argentina “Visión general creada por IA”, las respuestas de Google hechas a medida para tus consultas en la web

Google anunció hoy que ya funciona en la Argentina su “Visión general creada por IA”, conocida en inglés como AI Overview, y que busca actualizar cómo funciona Google, el buscador: ahora las respuestas a una consulta en el buscador no muestran una cita de un sitio y una serie de enlaces a otras páginas, sino un texto complejo generado por la inteligencia artificial de Google, hecho a medida y en el momento para cada usuario. La compañía anunció esta función en mayo primero para Estados Unidos, y luego amplió su alcance en agosto; desde hoy está disponible en más de cien países, incluyendo la Argentina, y múltiples idiomas. Según Google, “con esta última expansión, la “Visión general creada por IA” tendrá más de 1000 millones de usuarios globales cada mes.” Tal como explica en su página de soporte, la función debe activarse en Search Labs.

El anuncio es parte de la evolución (y del futuro) del buscador de Google, la herramienta nacida hace algo más de un cuarto de siglo: ir de las clásicas búsquedas en texto (lo que generó el concepto de “googlear”) a una modalidad acorde a los tiempos de ChatGPT (que dicho sea de paso, tiene un buscador experimental en desarrollo, SearchGPT).

Hasta ahora, “buscar en Google” consistía en tipear o escribir una serie de palabras clave en la caja de búsqueda, y esperar el resultado: al principio, una lista de enlaces a páginas que tenían esas palabras clave en su texto (y que estaban rankeadas según una popularidad definida por un algoritmo). Con el tiempo la compañía comenzó a agregar resultados propios a esa lista de links (el pronóstico meteorológico, los resultados de un partido de fútbol, la cartelera de cine, los datos biográficos mínimos de una celebridad) tomando como fuente ciertos sitios que le proveen esa información en un formato estandarizado (Wikipedia o Weather.com, por ejemplo). Esas búsquedas -más del 90 por ciento del total, según los expertos- no terminan en otro sitio, sino que se resuelven ahí en Google o en una de sus compañías como YouTube, se les dice “zero click search” (búsquedas que no generan un clic en otro sitio que no sea Google).

Pero con eso ya no alcanza, porque muchas de las búsquedas también las puede responder un asistente como ChatGPT (y en un formato predigerido), y Google lo sabe: así que en los últimos tiempos sumó dos cosas. Por un lado, herramientas para hacer una búsqueda de algo que no sabemos cómo describir: una es Circle to search (o enlazar para buscar) que permite marcar un objeto en una foto -aunque no sepamos cómo se llama- y lograr que Google nos brinde más información; otra es sacarle una foto a ese elemento -o grabar un video- y preguntarle a Google o Gemini “cómo se usa”, por ejemplo, sin más contexto que ese. Usa todas las herramientas de análisis de imágenes y video que la compañía fue desarrollando en los últimos años.

Así funciona Circle to Search

Buscar sin saber, cortesía de la IA

AI Overview es una herramienta que anunció hace un año en la Google I/O de 2023, que estuvo en beta durante todo este año, y que ahora está disponible oficialmente en nuestro país como “Visión general creada por IA”. Ofrece una respuesta hecha a medida cuando hacemos una búsqueda: Google genera una respuesta bastante completa a una consulta, con links a los sitios que usó como fuente para esa información. Con eso descarta alucinaciones (en teoría) y delega responsabilidades, pero también reducirá el tráfico que enviaba a esos sitios que tienen la información original, o al menos opacará su visibilidad. Google dice que la lista de links a la derecha del texto generado por la IA mejora su visibilidad. Habrá que esperar a medir su masividad y su impacto para sacar conclusiones.

Así funcionan las repuestas creadas por IA

Google afirma que esa herramienta no aparecerá siempre: A veces buscamos un dato concreto, y tener un texto largo con más información no tiene sentido. Pero sí permitirá responder a consultas, incluso algunas que son varias preguntas encadenadas, y que en la versión tradicional de la web hubieran requerido varios pasos. Aquí, cortesía de Gemini (el ChatGPT de Google) la compañía generará una respuesta elaborada, con un texto inédito -es decir, creado para responder a esa consulta específica- y ajustado a nuestros intereses, historial, etcétera. Incluso se podrán elegir diversos niveles de complejidad. Lo dice la compañía en su video promocional: “dejá que Google googlee por vos”.

Pizza con plasticola

La función de respuestas generadas por IA también es conocida por ofrecer, al menos en Estados Unidos y en su debut, una serie de respuestas insólitas a las consultas inusuales, producto de la incapacidad del motor de inteligencia artificial de reconocer contenido irónico, que usa como fuente válida para generar su respuesta (obtenido sobre todo, comentarios en Reddit o en Quora) y que terminó en, por ejemplo, la recomendación de ponerle plasticola a la pizza, o comer piedras por su valor nutritivo, que alguien hizo como chiste al pasar, y que la IA de Google tomó como una buena recomendación.

Según publicó Google hoy, “desde su lanzamiento en mayo y la expansión por fuera de EE.UU. en agosto, los comentarios que hemos recibido sobre la “Visión general creada por IA” han sido muy positivos. A la gente le gusta más usar el Buscador con la “Visión general creada por IA” y considera que los resultados de la búsqueda son más útiles.”

El problema es que Gemini -al igual que otras inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, Copilot, Claude, Grok y más- no sabe si lo que leyó y está repitiendo es correcto o no: solo se apoya en la reputación del contenido del que está sacando la información. En el caso de la pizza con pegamento, todo sale de un acuerdo que firmaron Google y Reddit en febrero último, por el que el gigante de las búsquedas pagó 60 millones de dólares por el derecho a usar el contenido que los 73 millones de usuarios de Reddit dejaron en comentarios a lo largo de los años, y que le permitió a Reddit alcanzar un valor bursátil de 9000 millones de dólares un mes después, cuando salió a la bolsa. En su momento, Google prometió arreglar estos problemas, pero salvo que logre que su IA entienda realmente lo que lee, la solución será caso por caso, y seguirá cometiendo estos errores. Por estos días se viralizó la falsa historia de John Backflip, que según este Google vitaminizado por la IA es el inventor del “back flip” (la vuela carnero hacia atrás), y cuya historia se remonta al año 1316, dato que Google toma de un comentario en Quora y un video de TikTok que se sumó a la humorada... y que para Google es una fuente confiable de información.

