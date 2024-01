escuchar

Googlear es algo que hacemos a diario. Ya sea para buscar información de un producto, para ver donde queda un lugar o para ver cuanto sale algo, nuestra interacción con el buscador es constante. Pero a veces nos topamos con un problema cuando queremos buscar algo. Por ejemplo, si vemos en un video un producto o un lugar del que queremos tener más información, deberíamos pausar el video, salir de la app, entrar a Google o a la barra de búsqueda y allí iniciar el proceso para tener resultados de búsqueda. Y si no sabemos cómo se llama algo: ¿cómo lo describimos en la caja de diálogo del buscador?

De la mano de la Inteligencia Artificial en la nube, Google y Samsung anunciaron que eso será cosa del pasado: ahora, cuando esté en pantalla eso que nos interesa, solo vamos a tener que mantener apretado el botón central inferior del celular, y luego marcar un “cerco” digital alrededor de ese objeto (un círculo, óvalo, o la forma que sea) para indicarle a Google que eso es lo que nos interesa. Casi instantáneamente tendremos los resultados de la búsqueda en un desplegable inferior. Es un muy interesante avance sobre Google Lens (que podemos probar dentro de Google Photos, por ejemplo, para hacer búsqueda por imágenes), que requiere tener una imagen guardada previamente.

Durante el hands-on de los nuevos smartphones que Samsung presentó ayer (la familia Galaxy S24) pudimos probarlo, ya que viene integrado en estos equipos; también en los Pixel 8 y 8 Pro de Google. De manera casual le sacamos una foto a los zapatos de un colega, apretamos el botón inferior, hicimos un círculo sobre los zapatos con el dedo y al instante nos ofreció información detallada de qué modelo eran, dónde comprarlos, su precio y páginas web relacionadas al producto.

También vamos a poder implementar el uso de la nueva tecnología de IA de Google en todas las búsquedas, ya sea por texto, imagen o voz, que nos ayudará a contextualizar la información para responder con resultados más precisos que entiendan el contexto, valga la redundancia, de lo que estamos necesitando. Esto quiere decir que va a entendernos por sobre el simple comando que le demos.

Este sistema estará disponible por ahora solo en los equipos de Samsung Galaxy S24 (en los tres modelos) y los nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro, pero se cree que llegará eventualmente a todos los equipos con Android, ya que usa el poder de la nube para realizar las búsquedas y no dependerá solo de la potencia de cada teléfono.

También esta IA estará presente para resumir información en momentos vitales, como durante el manejo. Android Auto incorporará el poder de la IA para leernos en voz alta resúmenes de mensajes largos que nos lleguen mientras estamos al volante. De esta manera no vamos a distraernos mientras estamos en la ruta y no vamos a tener que tocar el equipo para entender en detalle lo que nos llega al teléfono. Inclusive el sistema nos va a sugerir respuestas relacionadas al texto que nos llegó, para solo darle el OK y la que IA responda por nosotros sin tocar el smartphone.

Estas son algunas de las funciones potenciadas por IA (y por Google) que anunció Samsung ayer para los Galaxy S24:

Temas InternetSmartphonesGoogleSamsung